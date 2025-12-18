Quản lý tài sản công ngày càng minh bạch, ngăn chặn thất thoát

(TBTCO) - Với số lượng cán bộ ít trong khi khối lượng công việc phát sinh ngày càng nhiều, nhưng với sự nỗ lực của cán bộ, công chức, người lao động, Cục Quản lý công sản đã hoàn thành khối lượng công việc “khổng lồ” trong năm 2025, nhất là việc sắp xếp, xử lý tài sản công và tổng kiểm kê tài sản công.

Chiều ngày 18/12/2025, Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026. Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Nhiều kết quả nổi bật trong sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, nhà, đất công

Báo cáo tại hội nghị, bà Trần Diệu An - Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính cho biết, một điểm nhấn quan trọng của Cục trong năm 2025 là đã tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc việc sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, nhà, đất công phục vụ việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp.

Ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Đỗ Thành Trung. Ảnh: Mạnh Tuấn

Cụ thể, Cục Quản lý công sản đã tham mưu ban hành và trình ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, trong đó tăng cường phân cấp, phân quyền, trao quyền chủ động cho địa phương theo đúng tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Đồng thời, Cục đã chủ động triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ thực hiện như: ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc; phối hợp trình ban hành các Công điện của Thủ tướng Chính phủ; thành lập các Tổ công tác, Đoàn công tác trực tiếp làm việc tại địa phương; tổ chức hội nghị trực tuyến, tập huấn nghiệp vụ; thiết lập đường dây nóng để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Thứ trưởng Đỗ Thành Trung ghi nhận, biểu dương các kết quả đạt được của Cục Quản lý công sản trong năm 2025 và đề nghị trong năm 2026, Cục Quản lý công sản tiếp tục quan tâm đến công tác hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài sản công. Đặc biệt, Thứ trưởng nhấn mạnh đến việc “thay đổi tư duy khi xây dựng chính sách”, chính sách ban hành cần sát thực tiễn, mang tính khả thi, ổn định lâu dài.

Nhờ đó, các bộ, ngành, địa phương đã từng bước rà soát, xây dựng và triển khai phương án sắp xếp, bố trí trụ sở, cơ sở vật chất bảo đảm cho bộ máy theo mô hình mới hoạt động liên tục, ổn định, không làm gián đoạn việc cung cấp dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư, nhiều địa phương đã chủ động quyết định chuyển đổi công năng sang mục đích y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, công trình công cộng hoặc tổ chức xử lý theo quy định, góp phần hạn chế thất thoát, lãng phí tài sản công.

Đồng thời, trong năm 2025, Cục Quản lý công sản đã tập trung cao độ cho việc hoàn thành và phát huy kết quả tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Trên cơ sở tổng hợp số liệu của các bộ, ngành, địa phương, Cục đã tham mưu Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả tổng kiểm kê theo đúng yêu cầu. Công tác tổng kiểm kê trong năm 2025 không chỉ cung cấp bức tranh toàn diện về hiện trạng tài sản công mà còn là cơ sở quan trọng để đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công, phục vụ công tác lập kế hoạch tài chính ngân sách, quy hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Mạnh Tuấn

Đặc biệt, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/8/2025 về việc phát huy kết quả Tổng kiểm kê tài sản công, Cục đã kịp thời tham mưu ban hành Kế hoạch và văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Tổng kiểm kê tài sản công tại thời điểm 0h00 ngày 1/1/2026. Đồng thời, tổ chức các hội nghị tập huấn nghiệp vụ theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương trong quá trình thực hiện.

Ngoài ra, Cục Quản lý công sản đã trình Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ ban hành Nghị định số 230/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc giảm tiền thuê đất năm 2025 với mức 30% đối với toàn bộ người sử dụng đất đang thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm (dự kiến số tiền thuê đất được giảm theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 230/2025/NĐ-CP khoảng 7.500 tỷ đồng).

Việc giảm tiền thuê đất này đã hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, về đích mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8% được Đảng, Nhà nước đề ra trong năm 2025.

Theo bà An, nhờ làm tốt các giải pháp nên công tác quản lý tài sản công đã ngày càng minh bạch, ngăn chặn thất thoát, tiết kiệm ngân sách, đồng thời tạo điều kiện khai thác hiệu quả tối đa tài sản hiện hữu cho chính quyền địa phương, góp phần thúc đẩy mô hình chính quyền 2 cấp vận hành thông suốt.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm để gắn quản lý tài sản công với yêu cầu đổi mới

Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2025, bước sang năm 2026, Cục Quản lý công sản xác định tiếp tục tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm.

Công tác quản lý tài sản công đã ngày càng minh bạch, ngăn chặn thất thoát, tiết kiệm ngân sách, đồng thời tạo điều kiện khai thác hiệu quả tối đa tài sản hiện hữu cho chính quyền địa phương, góp phần thúc đẩy mô hình chính quyền 2 cấp vận hành thông suốt.

Trước hết, tiếp tục quán triệt, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, quan điểm của Đảng về quản lý, khai thác nguồn lực tài sản công; gắn công tác quản lý tài sản công với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đồng thời, chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công, bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy sau sắp xếp, tránh dàn trải, hình thức, kém hiệu quả.

Tổ chức triển khai Tổng kiểm kê tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính từ ngày 1/1/2026; đồng thời, phát huy hiệu quả dữ liệu kiểm kê trong công tác quản lý, điều hành và xây dựng chính sách.

Bên cạnh đó, tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc sắp xếp, xử lý nhà, đất dôi dư; tập trung xử lý các cơ sở nhà, đất không sử dụng, sử dụng sai mục đích, kém hiệu quả; bảo đảm quản lý chặt chẽ, khai thác hiệu quả nguồn lực tài sản công.

Cuối cùng là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công, nhất là nhà, đất sau sắp xếp tổ chức bộ máy; gắn với kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

“Lĩnh vực quản lý tài sản công hiện nay liên quan đến rất nhiều lĩnh vực khác về đầu tư, giá, doanh nghiệp, tài chính… do đó cán bộ công chức của Cục ngoài giỏi chuyên môn về công sản cần tiếp tục tích cực học hỏi kiến thức các lĩnh vực khác để nâng cao trình độ khi xây dựng chính sách đảm bảo chất lượng” - Thứ trướng nhấn mạnh.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản cho biết sẽ quyết tâm, nỗ lực cùng tập thể cán bộ công chức của Cục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2025.