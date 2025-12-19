Bancassurance tăng tốc, ngân hàng mở rộng dư địa thu ngoài lãi

(TBTCO) - Sau giai đoạn tái cấu trúc và chuẩn hóa hoạt động, kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance) tăng tốc rõ nét, kỳ vọng trở thành động lực quan trọng thúc đẩy thu nhập ngoài lãi của nhiều ngân hàng từ năm 2026.

Thị trường bảo hiểm giữ đà tăng, bancassurance tăng tốc sau tái cấu trúc

Số liệu từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho thấy, trong 11 tháng năm 2025, thị trường bảo hiểm tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực. Tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 1,1 triệu đồng, tăng 9,27% so với cùng kỳ. Tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế đạt khoảng 949.308 tỷ đồng, tăng 10,15%, phản ánh vai trò quan trọng của ngành bảo hiểm trong cung ứng vốn trung và dài hạn.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường đạt 210.167 tỷ đồng, tăng 3,27% so với cùng kỳ; trong đó, lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 79.421 tỷ đồng, bảo hiểm nhân thọ ước đạt 130.746 tỷ đồng. Đặc biệt, kênh bancassurance ghi nhận tăng trưởng tích cực, phản ánh đà phục hồi rõ nét sau giai đoạn tái cấu trúc. Mảng bảo hiểm tiếp tục khẳng định vị thế là trụ cột quan trọng trong thu nhập ngoài lãi của nhiều ngân hàng, với mức tăng mạnh 22,2% trong 9 tháng 2025 tại nhóm 8 ngân hàng công bố chi tiết số liệu.

Mảng bảo hiểm tiếp tục khẳng định vị thế là trụ cột quan trọng trong thu nhập ngoài lãi của nhiều ngân hàng. Ảnh: Dũng Minh

Ông Nguyễn Văn Hòa - Thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Á Châu (ACB) đánh giá, năm 2025 phát đi những tín hiệu đáng mừng khi mảng bảo hiểm có sự cải thiện. ACB tiếp tục nằm trong nhóm các ngân hàng duy trì nguồn thu dịch vụ từ bancassurance tương đối tốt.

Dự báo, trong những năm tới, ngành bảo hiểm toàn cầu sẽ duy trì đà tăng trưởng ổn định với tốc độ trung bình 4 - 5%/năm. Động lực chính đến từ chuyển đổi số, đổi mới sản phẩm, mở rộng thị trường mới nổi và nhu cầu bảo vệ tài chính ngày càng cao của người dân.

Tại Việt Nam, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ còn nhiều tiềm năng khi một số phân khúc quan trọng chưa được khai thác tối đa, như bảo hiểm trách nhiệm bắt buộc cho xe máy, bảo hiểm nhà ở tư nhân và bảo hiểm tai nạn cá nhân. Trong cơ cấu sản phẩm, bảo hiểm xe cơ giới giữ vai trò chủ lực với mức tăng trưởng ổn định, trong khi bảo hiểm tài sản và cháy nổ còn nhiều tiềm năng. Song song, bảo hiểm sức khỏe và tai nạn cá nhân chiếm tỷ trọng lớn, phản ánh xu hướng người dân ngày càng quan tâm đến bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa rủi ro.

Lãnh đạo ACB cho biết, ở mảng bảo hiểm nhân thọ, ngân hàng hợp tác độc quyền cùng SunLife Việt Nam, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cho khách hàng và tạo nguồn thu ổn định. Với mảng phi nhân thọ, ngân hàng đang hợp tác với nhiều đối tác.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ Techcombank cho rằng, giai đoạn khó khăn nhất của thị trường bảo hiểm đã qua và những biến động vừa qua mang lại nhiều bài học quan trọng để xây dựng thị trường bảo hiểm tốt hơn. Đây không chỉ là câu chuyện riêng của Việt Nam, mà là quy luật phát triển chung từng diễn ra tại các thị trường như Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc), Ấn Độ hay Thái Lan...

"Bảo hiểm nhân thọ chưa phải là sản phẩm có tỷ lệ thâm nhập người sử dụng cao so với các nước trong khu vực, nhưng đó là dòng sản phẩm rất hữu ích cho người dân, nên chắc chắn sẽ tăng rất nhanh trong thời gian tới" - đại diện Techcombank nhận định.

Kỳ vọng thêm động lực cho thu ngoài lãi năm 2026

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, doanh thu phí bảo hiểm của Techcombank trong 9 tháng năm 2025 tăng hơn 30% cùng kỳ, đóng góp đáng kể vào mức tăng trưởng chung của ngân hàng. Cùng với đó, Công ty cổ phần Bảo hiểm Nhân thọ Kỹ Thương (Techcom Life) đã được thành lập và cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng.

Với kinh nghiệm triển khai bảo hiểm nhân thọ từ sớm trên thị trường cách đây khoảng 15 năm, Techcombank hiểu rõ cách thiết kế sản phẩm phù hợp từng phân khúc, cũng như vai trò then chốt của tư vấn bảo hiểm. Đại diện Techcombank kỳ vọng, mảng bảo hiểm nhân thọ sẽ được triển khai theo cách khác biệt và Techcom Life sẽ trở thành một trong những động lực quan trọng đóng góp vào tăng trưởng phí cùng thu nhập ngoài lãi của ngân hàng từ năm 2026 trở đi.

Trong chiến lược phát triển 5 năm hướng tới một tập đoàn tài chính hiệu quả, ACB cũng nhìn nhận, bảo hiểm phi nhân thọ là một trong những cấu trúc không thể thiếu của hệ sinh thái. Ngân hàng có thể tận dụng tốt cơ sở hạ tầng, nhân sự, công nghệ hiện có, đặc biệt là tệp khách hàng lớn của mình với hơn 8 triệu khách hàng cá nhân và 300.000 doanh nghiệp, để đẩy mạnh mảng bảo hiểm phi nhân thọ.

ACB đặt mục tiêu phục vụ toàn diện các nhu cầu của khách hàng, trong đó, đặc biệt chú trọng sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ, như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm du lịch..., nhằm mở rộng hệ sinh thái dịch vụ và gia tăng giá trị cho khách hàng.