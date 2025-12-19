(TBTCO) - Sáng 19/12/2025, TP. Hà Nội đồng loạt tổ chức khởi công 7 dự án đầu tư, công trình xây dựng lớn do thành phố quyết định chủ trương đầu tư, cùng với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của bộ, ngành trung ương, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa niềm tin và kỳ vọng về một giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.

Lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng, dự án đầu tư chào mừng Đại hội XIV của Đảng sẽ được tổ chức trong một buổi sáng, ngày 19/12/2025, tại các địa điểm triển khai dự án đầu tư trên địa bàn TP. Hà Nội.

Hà Nội khởi công 7 dự án lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đáng chú ý, TP. Hà Nội được lựa chọn hai điểm cầu quan trọng trong cả nước theo nội dung chương trình: Điểm cầu trung tâm được đặt tại khu vực khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic. Từ điểm cầu này, chương trình được kết nối trực tuyến tới 79 điểm cầu khác trên phạm vi cả nước, bao gồm các công trình, dự án trọng điểm do các bộ, ngành trung ương và địa phương tổ chức khởi công, khánh thành trong cùng thời điểm, tạo nên quy mô tổ chức đồng loạt, thống nhất và có sức lan tỏa lớn trên toàn quốc. Điểm cầu chính của TP. Hà Nội được bố trí tại Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, thể hiện vai trò của dự án này trong chiến lược phát triển không gian đô thị, cảnh quan và hạ tầng của Thủ đô.

Trong nhóm các dự án hạ tầng đô thị được khởi công dịp này, Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic là dự án có quy mô lớn và ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 925.000 tỷ đồng, diện tích thực hiện khoảng 9.171 ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 751.000 người, triển khai trên địa bàn 11 xã của thành phố Hà Nội (gồm: Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hoà), được định hướng phát triển thành tổ hợp liên hiệp thể thao - đô thị hiện đại, đủ điều kiện để Thủ đô đăng cai các sự kiện thể thao tầm châu lục và quốc tế như ASIAD, Olympic, World Cup… Điểm nhấn của dự án là Sân vận động Trống Đồng - công trình cấp quốc gia được triển khai trên diện tích 73,3 ha, có sức chứa lên đến 135.000 chỗ ngồi, được thiết kế đạt chuẩn FIFA, với mái che đóng mở tự động lớn nhất thế giới. Theo kế hoạch, hạng mục sân vận động sẽ phấn đấu hoàn thành vào tháng 8/2028, từng bước hình thành một trung tâm thể thao - đô thị tầm cỡ khu vực và quốc tế tại Thủ đô Hà Nội.

Cùng với đó là Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng, diện tích nghiên cứu khoảng 11.000 ha, bao gồm trục giao thông cảnh quan dài khoảng 80 km, hệ thống công viên, không gian công cộng và các khu tái thiết đô thị, được xác định là dự án hạ tầng đô thị chiến lược, nhằm tái cấu trúc không gian phát triển hai bên sông Hồng. Dự án thành phần được khởi công là Công viên công cộng phường Phú Thượng, diện tích khoảng 2 ha, tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 670 tỷ đồng, góp phần từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển sông Hồng trở thành trục xanh - trục cảnh quan - trục văn hóa của Thủ đô.

Trong nhóm các dự án giao thông trọng điểm, Hà Nội tổ chức khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị thành phố Hà Nội, tuyến số 5 (Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc), với tổng chiều dài gần 40 km, tổng mức đầu tư hơn 72.000 tỷ đồng. Dự án đóng vai trò quan trọng trong việc giảm ùn tắc giao thông, thúc đẩy phát triển đô thị theo mô hình định hướng giao thông công cộng (TOD), kết nối khu vực trung tâm với phía Tây Thành phố.

Bên cạnh đó, thành phố tổ chức khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội theo phương thức (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) với tổng mức đầu tư gần 33.000 tỷ đồng. Đây là tuyến giao thông đối ngoại quan trọng, phục vụ kết nối vùng, tiếp đón các đoàn đại biểu cấp cao quốc tế, có yêu cầu tiến độ cấp bách nhằm đáp ứng công tác tổ chức Hội nghị APEC 2027.

Bên cạnh các dự án hạ tầng lớn, Hà Nội cũng đồng loạt khởi công nhiều công trình, dự án có ý nghĩa xã hội thuộc lĩnh vực phát triển đô thị, nhà ở và không gian công cộng. Trong đó có Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1 (tên thương mại Tiên Dương Park City) tại xã Phúc Thịnh, là mô hình khu đô thị nhà ở xã hội độc lập (tập trung) đầu tiên trên địa bàn TP. Hà Nội được khởi công, dự án đầu tư có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 9.300 tỷ đồng, sẽ cung cấp khoảng 4000 căn hộ nhà ở xã hội hiện đại, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân.

Dự án đầu tư Tổ hợp văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp (Tổ hợp Times square Hà Nội) được xây dựng tại đường Phạm Hùng, phường Yên Hòa, kết hợp chức năng thương mại - dịch vụ, văn phòng và căn hộ cao cấp, góp phần phát triển đô thị hiện đại, đáp ứng nhu cầu thương mại, dịch vụ chất lượng cao. Dự án có vị trí chiến lược, thuận lợi giao thương và kết nối hạ tầng, tạo điểm nhấn kiến trúc - dịch vụ mới cho khu vực trung tâm của Thành phố. Diện tích sử dụng đất của dự án là 40.000m2, bao gồm khu hỗn hợp (văn phòng, căn hộ du lịch, khách sạn và chung cư cao cấp) và khu trường học,… Tổng mức đầu tư của dự án là 4.998 tỷ đồng.

Dự án đầu tư cải tạo chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch cũng được khởi công tại phường Nghĩa Đô, hướng tới mục tiêu cải thiện môi trường, cảnh quan, từng bước hồi sinh dòng sông gắn liền với lịch sử và đời sống đô thị Hà Nội. Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án khoảng 4.665 tỷ đồng.