(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 112/2025/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Việc ban hành Thông tư nhằm đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đồng thời đáp ứng yêu cầu điều chỉnh Chương trình mục tiêu quốc gia và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Một trong những nội dung nổi bật được quy định tại thông tư là mức hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho hộ dân tối đa 3 triệu đồng/hộ, mỗi hộ chỉ được nhận một lần. Việc thực hiện dựa trên danh sách do cấp có thẩm quyền phê duyệt và phương thức đăng ký của hộ dân. Đối với các khu vực bố trí dân cư xen ghép, ngân sách trung ương hỗ trợ 60 triệu đồng/hộ để điều chỉnh đất ở, đất sản xuất giao cho các hộ mới đến.



Bộ Tài chính ban hành Thông tư điều chỉnh mức hỗ trợ, quản lý kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Ảnh minh họa

Thông tư cũng làm rõ trách nhiệm ngân sách địa phương. Các địa phương phải chủ động bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai hiệu quả các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần của các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ như: Quyết định số 1719/QĐ-TTg, Quyết định số 920/QĐ-TTg, Quyết định số 90/QĐ-TTg, Quyết định số 263/QĐ-TTg, Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg, Quyết định số 18/2023/QĐ-TTg, Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg, Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg và Quyết định số 880/QĐ-TTg.

Các nguyên tắc lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí sự nghiệp cũng được thông tư hướng dẫn thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, nghị định của Chính phủ về cơ chế quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia và các văn bản hướng dẫn liên quan, bảo đảm không trùng lặp với kinh phí đã quyết toán từ các chương trình, dự án khác.

Bên cạnh đó, thông tư còn bổ sung quy định về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tại các trường phổ thông dân tộc nội trú và trường phổ thông có học sinh bán trú; đồng thời làm rõ nội dung và mức chi đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức dân tộc, đào tạo đại học và sau đại học cho người dân tộc thiểu số theo các chính sách hiện hành.

Để bảo đảm đồng bộ pháp luật, thông tư bãi bỏ, thay thế các quy định không còn phù hợp; điều chỉnh thẩm quyền thực hiện từ cấp huyện xuống cấp xã tại nhiều điều khoản; cập nhật tên gọi các bộ, cơ quan theo cơ cấu tổ chức mới và viện dẫn các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành.

Các nội dung, nhiệm vụ đã triển khai trước thời điểm thông tư có hiệu lực và phù hợp quy định pháp luật tiếp tục thực hiện theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm rà soát, điều chỉnh việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn theo hướng dẫn mới và các quy định pháp luật liên quan.