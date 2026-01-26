Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

(TBTCO) - Trước thông tin siết room tín dụng bất động sản từ năm 2026, nhiều ngân hàng đã chủ động “hạ độ cao”, giãn nhịp tăng trưởng cũng như tỷ trọng cho vay lĩnh vực này; đồng thời, tái cơ cấu danh mục cho vay. Tuy nhiên, hiệu quả kiểm soát rủi ro "bong bóng" không chỉ phụ thuộc vào siết - nới van tín dụng, mà còn ở kỷ luật thẩm định và giám sát theo rủi ro.