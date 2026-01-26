Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 26 đến ngày 27/01/2026.
|Sáng 26/1, Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia
|Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đứng nghiêm khi quốc thiều hai nước được cất lên.
|
Hai nhà lãnh đạo cúi chào Quân kỳ Quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam.
|Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith duyệt đội danh dự
|Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng Đoàn đại biểu cấp cao Lào tiến hành hội đàm tại Trụ sở Trung ương Đảng.
|Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chụp ảnh chung trước khi tiến hành hội đàm.
|Quang cảnh Hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao hai nước Việt Nam – Lào.
|Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng đoàn đại biểu cấp cao sang thăm Việt Nam.
|Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho đoàn.