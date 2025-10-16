Thuế tỉnh Phú Thọ triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ thuế, phí, lệ phí

(TBTCO) - Bên cạnh công tác quản lý thuế, những tháng cuối năm, Thuế tỉnh Phú Thọ chú trọng thực hiện chính sách hỗ trợ thuế, phí, lệ phí nhằm tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp, cá nhân phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách.

Thu ngân sách 9 tháng đạt 112,3% dự toán pháp lệnh

Thuế tỉnh Phú Thọ triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2025 trong bối cảnh có nhiều biến động về tổ chức do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy. Song dưới sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, quyết liệt, linh hoạt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Cục Thuế, sự nỗ lực của cán bộ, công chức toàn đơn vị, đặc biệt là ý thức chấp hành pháp luật thuế của cộng đồng doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh trên địa bàn, đơn vị đã đạt được kết quả tích cực, toàn diện.

Trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Hồng chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ công tác thuế những tháng cuối năm.

Theo đánh giá của Trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Hồng, kết quả đó được thể hiện qua số thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2025 đạt gần 39.000 tỷ đồng, bằng 112,3% dự toán pháp lệnh, bằng 96,9% dự toán phấn đấu HĐND tỉnh giao, tăng 42,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Đáng chú ý, có 8/15 chỉ tiêu thu được Thuế tỉnh Phú Thọ thực hiện đạt trên 100% so với dự toán Bộ Tài chính và dự toán HĐND tỉnh giao.

Bên cạnh kết quả thu, các mặt công tác trọng tâm cũng được các đơn vị chú trọng triển khai đầy đủ, hiệu quả như: tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; kê khai và kế toán thuế; quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác; quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế; kiểm tra thuế, chống thất thu thuế; kiểm tra nội bộ; tổ chức cán bộ; quản lý rủi ro và quản trị dữ liệu; hành chính, văn phòng, tài vụ…

Triển khai đồng bộ giải pháp quản lý thuế đi đôi với hỗ trợ doanh nghiệp

Lãnh đạo Thuế tỉnh Phú Thọ nhận định, trong những tháng cuối năm, công tác thu ngân sách nhà nước sẽ đối diện với nhiều khó khăn, bởi hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng do các đợt bão, lũ vừa qua gây ra.

Theo đó, để hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao, Trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Hồng yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của các cấp có thẩm quyền, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Cục Thuế, UBND tỉnh về ngân sách nhà nước, chính sách hỗ trợ thuế, phí, lệ phí…, nhằm tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp, cá nhân phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đại biểu dự hội nghị đánh giá kết quả công tác thuế 9 tháng năm 2025 của Thuế tỉnh Phú Thọ

Đồng thời, đẩy mạnh triển khai công tác kiểm tra, phấn đấu hoàn thành kế hoạch và đảm bảo tuân thủ quy trình kiểm tra, quy chế giám sát hoạt động đoàn kiểm tra thuế; đôn đốc các doanh nghiệp nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thu sau kiểm tra vào ngân sách nhà nước.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Phú Thọ chỉ đạo, các đơn vị tập trung kiểm tra các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, hóa đơn, các hồ sơ hoàn thuế lớn, lỗ liên tục, hồ sơ có dấu hiệu chuyển giá; chú trọng chống thất thu thuế hoạt động kinh doanh vận tải, vàng, bạc, thương mại điện tử, bất động sản, khai thác tài nguyên, khoáng sản…

Lãnh đạo Thuế tỉnh Phú Thọ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ luân chuyển hồ sơ điện tử về đất đối với các doanh nghiệp theo cơ chế điện tử liên thông giữa cơ quan Nông nghiệp và Môi trường và cơ quan thuế; phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và UBND các cấp để xử lý khẩn trương các hồ sơ đất đai còn tồn đọng.

Trong công tác quản lý nợ và cưỡng chế tiền thuế nợ, các đơn vị thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế. Rà soát, phân loại nợ, theo dõi, giám sát chặt chẽ các khoản nợ thuế. Kiên quyết xử lý cưỡng chế nợ thuế đối với những trường hợp cố tình chây ỳ, nợ đọng thuế kéo dài bằng nhiều hình thức, trong đó tăng cường áp dụng biện pháp cấm xuất cảnh đối với cá nhân là đại diện doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường công khai thông tin nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng; tập trung nguồn lực để thực hiện cưỡng chế nợ thuế, trước mắt tiến hành cưỡng chế đối với người nộp thuế có số tiền thuế nợ lớn hoặc thời gian nợ thuế kéo dài.

Đồng thời, các đơn vị tiếp tục chủ động phối hợp với UBND các cấp tại địa phương và các ban ngành, nhất là Kho bạc Nhà nước để nắm bắt được tiến độ thanh toán đối với các công trình xây dựng trên địa bàn, có các biện pháp phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời thu tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

Các đơn vị đặc biệt tăng cường công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số..., để tăng thu ngân sách, tránh rủi ro trong quản lý thuế ở lĩnh vực này.

Đối với công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, Trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ yêu cầu, các đơn vị tiếp tục triển khai tuyên truyền, truyền thông chính sách có trọng tâm, trọng điểm như: chuyển mô hình quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán từ ngày 1/1/2026; hướng dẫn tiện ích, lợi ích thiết thực của ứng dụng eTax Mobile, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền…; tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc để người nộp thuế tập trung sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, cần đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, tiếp tục mở rộng đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; tập trung vào các lĩnh vực bán lẻ, ăn uống, dịch vụ có tính chất giao dịch thường xuyên, trực tiếp đến người tiêu dùng.../.