(TBTCO) - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 cho khu vực phía Nam đường cao tốc Hạ Long – Hải Phòng, thuộc phường Hà An, mở ra cơ hội lớn cho sự phát triển đô thị và du lịch trong khu vực.

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 cho khu vực phía Nam đường cao tốc Hạ Long – Hải Phòng, thuộc phường Hà An (khu vực thị xã Quảng Yên cũ). Quy hoạch này bao gồm 5 phân khu B4, B5, B6, B7 và B9, với tổng diện tích gần 2.824 ha, nhằm phát triển đô thị, du lịch và dịch vụ, thúc đẩy kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng sống cho cư dân khu vực, tạo nền tảng phát triển bền vững cho phường Hà An trong tương lai.

Khu vực quy hoạch có vị trí chiến lược, nằm gần các tuyến giao thông quan trọng như cao tốc Hà Long - Hải Phòng, kết nối thuận lợi với Dự án Khu đô thị Hạ Long Xanh. Việc quy hoạch phân khu này sẽ không chỉ tạo ra một không gian đô thị mới, hoàn chỉnh mà còn giúp tăng cường kết nối về hạ tầng, du lịch và dịch vụ, mang lại cơ hội phát triển mạnh mẽ cho phường Hà An.

Nội dung quy hoạch bao gồm việc phát triển các khu nhà ở, các công trình thương mại, dịch vụ và du lịch cao cấp, tạo ra một không gian sống lý tưởng cho người dân và thu hút du khách. Bên cạnh đó, các yếu tố môi trường và không gian xanh cũng được chú trọng để đảm bảo chất lượng sống cho cộng đồng. Các phân khu B4, B5, B6, B7 và B9 sẽ được xây dựng đồng bộ với các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng, giao thông và công trình công cộng, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và hiệu quả.

Khu vực quy hoạch sẽ kết nối thuận lợi với Dự án Khu đô thị Hạ Long Xanh

Ngoài việc phát triển hạ tầng, quy hoạch còn đặc biệt chú trọng đến việc tạo ra các tiện ích công cộng, khu vui chơi giải trí và các cơ sở dịch vụ phục vụ nhu cầu của cư dân. Điều này sẽ giúp khu vực trở thành một trung tâm đô thị hiện đại, hấp dẫn đối với cư dân và du khách, đồng thời nâng cao giá trị du lịch của Quảng Ninh.

Quy hoạch phân khu này sẽ được triển khai trong các giai đoạn khác nhau, dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Các công trình hạ tầng cơ bản sẽ được triển khai trong giai đoạn đầu, tiếp theo là việc phát triển các khu dân cư và các dịch vụ công cộng. Mục tiêu dài hạn của dự án là đưa Quảng Ninh trở thành một thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, đồng thời phát triển mạnh mẽ ngành du lịch và các dịch vụ công cộng tại khu vực phía Nam tỉnh.

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu này là một bước quan trọng, thể hiện cam kết của UBND tỉnh Quảng Ninh trong việc phát triển một khu đô thị hiện đại, thân thiện với môi trường, đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân./.