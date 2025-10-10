Quảng Ninh thúc đẩy làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai

(TBTCO) - Quảng Ninh đang tích cực triển khai chiến dịch "90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai" nhằm chuẩn hóa và đồng bộ hóa hệ thống dữ liệu đất đai trên toàn tỉnh.

Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được triển khai theo Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNNMT ngày 20/8/2025 của Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 10/9/2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh, chiến dịch này đã bắt đầu từ 8/9/2025 và kéo dài đến ngày 30/11/2025. Đây là một bước đi quan trọng trong việc hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước và xây dựng nền tảng cho các dịch vụ công trực tuyến tại địa phương.

Mục tiêu của chiến dịch là hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên toàn tỉnh, đảm bảo tính chính xác, minh bạch và đồng bộ. Các cơ quan chức năng sẽ thực hiện rà soát và làm sạch toàn bộ cơ sở dữ liệu đất đai đã được xây dựng qua các thời kỳ tại 54/54 xã, phường và đặc khu trong tỉnh. Một trong những yêu cầu quan trọng của chiến dịch là phải hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai "đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung", đồng thời xây dựng và vận hành các dịch vụ công trực tuyến nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Quảng Ninh phấn đấu sớm hoàn thành hiện đại hóa công tác quản lý đất đai

Để thực hiện mục tiêu này, chiến dịch tập trung vào việc thu thập, số hóa, và tạo lập dữ liệu đối với các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp nhưng chưa được đưa vào cơ sở dữ liệu. Các cơ quan và đơn vị cũng sẽ phải xây dựng dữ liệu đất ở, nhà ở tại những khu vực chưa có cơ sở dữ liệu đầy đủ, nhằm đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ của dữ liệu đất đai toàn tỉnh.

Ngay sau khi các kế hoạch được ban hành, các cơ quan, sở, ngành và 54 xã, phường, đặc khu tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc đồng loạt để triển khai chiến dịch. Đến cuối tháng 9, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Viễn thông Quảng Ninh hoàn thành việc chuyển đổi danh mục mã đơn vị hành chính theo mô hình 2 cấp, thay vì mô hình 3 cấp trước đây. Đây là một bước kỹ thuật quan trọng, tạo nền tảng để dữ liệu đất đai trên toàn tỉnh được chuẩn hóa và liên thông.

Tính đến đầu tháng 10/2025, toàn tỉnh Quảng Ninh đã thu thập và làm sạch dữ liệu của khoảng 130.000 thửa đất. Hơn 12.500 người sử dụng đất đã cung cấp hồ sơ và căn cước công dân để phục vụ cho công tác số hóa, trong đó hơn 12.600 hồ sơ đã được xử lý.

Một trong những yếu tố quan trọng để chiến dịch thành công là sự đồng thuận và tham gia tích cực của người dân. Tại các xã, phường và đặc khu, các Ban Chỉ đạo và các tổ công tác đã được thành lập để hướng dẫn người dân cung cấp giấy tờ cần thiết và tham gia vào quá trình làm sạch dữ liệu. Các địa phương cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải thích lợi ích của chiến dịch và hướng dẫn người dân cung cấp giấy tờ một cách thuận tiện và nhanh chóng.

Chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai không chỉ là một nhiệm vụ kỹ thuật trong 90 ngày mà còn là bước đi chiến lược quan trọng của Quảng Ninh trong hành trình hiện đại hóa công tác quản lý đất đai. Khi cơ sở dữ liệu đất đai được chuẩn hóa và vận hành hiệu quả, tỉnh sẽ có nền tảng vững chắc để triển khai các dịch vụ công trực tuyến, xây dựng đô thị thông minh và thu hút đầu tư phát triển bền vững.

Ngoài ra, việc làm sạch dữ liệu đất đai cũng sẽ giúp cải thiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giúp giảm thiểu tình trạng tranh chấp đất đai và tăng cường tính minh bạch trong việc quản lý tài nguyên đất đai.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh Phan Thanh Nghị khẳng định: "Thành công của Chiến dịch sẽ góp phần đưa Quảng Ninh trở thành địa phương tiên phong trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai "đúng - đủ - sạch - sống", phục vụ quản lý hiệu quả, bảo đảm quyền lợi chính đáng của nhân dân, thúc đẩy cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội bền vững"./.