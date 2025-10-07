(TBTCO) - Để đạt được mục tiêu đón 21,2 triệu lượt khách và đạt doanh thu 57.000 tỷ đồng trong năm 2025, tỉnh Quảng Ninh đặt ra kế hoạch đón 4,09 triệu lượt khách trong quý IV, với kỳ vọng doanh thu đạt 12.760 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2024.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, trong 9 tháng năm 2025, Quảng Ninh đón 17,11 triệu lượt khách, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2024; tổng thu từ du lịch đạt 44.250 tỷ đồng, tăng 20%. Để đạt mục tiêu đón 21,2 triệu lượt khách và 57.000 tỷ đồng doanh thu cả năm, trong quý IV tỉnh phấn đấu thu hút 4,09 triệu lượt khách, trong đó có 1,25 triệu khách quốc tế và 2,84 triệu khách nội địa, với tổng thu dự kiến 12.760 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ.

Trong quý IV/2025, Quảng Ninh sẽ tổ chức khoảng 30 sự kiện, lễ hội, và chương trình kích cầu lớn, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, nhằm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Ngoài ra, tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác xúc tiến và quảng bá du lịch qua các kênh truyền thông số, đặc biệt là việc khai trương tuyến du lịch cửa khẩu Động Trung - Hoành Mô và mở rộng các đường bay charter từ Trung Quốc và Hàn Quốc thông qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Tỉnh cũng sẽ phát triển các gói combo du lịch - dịch vụ - lưu trú ưu đãi.

Khách du lịch tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Ảnh Tiến Dũng

Các doanh nghiệp du lịch trong tỉnh đã đề xuất phát triển thêm các sản phẩm du lịch đặc sắc để thu hút khách, bao gồm đại nhạc hội concert, vịnh Rồng tỏa sáng, vịnh Rồng lướt sóng, lễ hội du thuyền Hạ Long, và lễ hội khinh khí cầu.

Tại cuộc họp triển khai kế hoạch kích cầu du lịch quý IV/2025, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai đồng bộ các giải pháp kích cầu trong quý IV, nhằm hoàn thành và vượt mục tiêu đề ra về lượng khách và doanh thu du lịch. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp tổ chức chuỗi sự kiện, lễ hội, hội chợ, và các chương trình nghệ thuật, thể thao - du lịch biển trong các dịp đặc biệt như kỷ niệm ngày thành lập tỉnh (30/10), Noel và Tết Dương lịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng khuyến khích tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp du lịch, khách sạn và nhà hàng, triển khai các chương trình giảm giá mà vẫn bảo đảm chất lượng dịch vụ, như tặng voucher, ưu đãi dịch vụ và các combo giá tốt, nhằm thu hút du khách trong mùa thấp điểm.