(TBTCO) - Tính đến ngày 30/9/2025, tỉnh Quảng Ninh chi trả 974,744 tỉ đồng cho 943 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc. Số đối tượng còn lại chưa có quyết định cấp kinh phí là 122 người, sẽ được chi trả xong trước ngày 15/10/2025 theo đúng chỉ đạo của Trung ương.

Ngày 6/10/2025, tại cuộc họp báo thường kỳ quý III do UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức, ông Bùi Tuấn Anh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh, đã thông báo về các kết quả đạt được trong việc thực hiện mô hình chính quyền hai cấp và những chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức sau khi sắp xếp lại bộ máy. Theo ông Tuấn Anh, tỉnh Quảng Ninh đã có những bước tiến vượt bậc trong việc cải cách hành chính và tinh gọn bộ máy, đồng thời cũng đối diện với không ít khó khăn cần giải quyết.

Theo báo cáo, tính đến ngày 12/9/2025, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành quyết định nghỉ việc cho 1.065 trong tổng số 1.309 trường hợp theo các Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và số 67/2025/NĐ-CP. Trong số này, đã có 943 người nhận được tổng số tiền chi trả lên đến 974,744 tỷ đồng. Số đối tượng còn lại, 122 người, sẽ hoàn tất chi trả trước ngày 15/10/2025, đúng theo chỉ đạo từ Trung ương.

Ông Bùi Tuấn Anh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh - cung cấp thông tin về tình hình sau sáp nhập ở Quảng Ninh. Ảnh: Tiến Dũng

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã giải quyết các chế độ chính sách cho 768 trường hợp của người hoạt động không chuyên trách cấp xã, theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP. Đến nay, 263 người trong số này đã được cấp kinh phí, với tổng số tiền là 39,348 tỷ đồng.

Từ sau khi triển khai mô hình chính quyền hai cấp vào 1/7/2025, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành phân công, bố trí nhân sự tại 54 xã, phường, đặc khu mới, với khoảng 21.000 cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, có hơn 1.700 cán bộ cấp xã đã được chuyển thành công chức xã mới và 263 công chức đã được điều động về làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể để rà soát, điều động, bổ sung nhân sự trong các lĩnh vực then chốt như đất đai, tài chính, giáo dục, y tế, và công nghệ thông tin. Vào cuối tháng 9/2025, tỉnh đã ban hành kế hoạch tuyển dụng với 584 chỉ tiêu, trong đó đợt 1 sẽ tuyển 215 chỉ tiêu, ưu tiên cho các lĩnh vực quan trọng.

Tuy nhiên, dù đạt được nhiều kết quả tích cực, tỉnh Quảng Ninh cũng đối diện với một số khó khăn. Một trong những vấn đề lớn là sự chậm trễ trong việc đồng bộ hóa các quy định của Trung ương, đặc biệt là các văn bản quy phạm pháp luật chưa được ban hành kịp thời. Ngoài ra, việc thiếu nhân sự tại một số đơn vị hành chính mới sắp xếp và chưa phân định rõ ràng thẩm quyền ủy quyền cũng là vấn đề cần khắc phục.

Nhằm hoàn thiện mô hình chính quyền hai cấp, UBND tỉnh Quảng Ninh đã kiến nghị Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương khẩn trương ban hành các văn bản quy phạm pháp luật còn thiếu. Tỉnh cũng đề nghị nâng cấp hạ tầng của Cổng Dịch vụ công Quốc gia để đảm bảo hiệu quả hoạt động và tránh tình trạng quá tải hệ thống.

Với quyết tâm chính trị cao, Quảng Ninh phấn đấu trở thành một hình mẫu trong tổ chức bộ máy chính quyền hiện đại, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý và phát triển kinh tế - xã hội trong tỉnh.