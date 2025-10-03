(TBTCO) - Hiện lượng vật liệu san lấp đã được cấp phép tại Quảng Ninh cơ bản đáp ứng nhu cầu năm 2025, song chưa đáp ứng được giai đoạn 2025 - 2030. Riêng vật liệu xây dựng thông thường như đá và cát vẫn thiếu so với nhu cầu của năm 2025 và các năm tiếp theo.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh, hiện tỉnh có tổng cộng 4 mỏ khai thác đá phục vụ xây dựng, 9 khu vực khai thác đất, đá san lấp và 2 khu khai thác cát san lấp. Ngoài ra, còn có 6 phương án khai thác đất, đá thải mỏ được Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND tỉnh phê duyệt, đồng thời có 1 khu vực mỏ được điều chỉnh giấy phép khai thác để thu hồi đất, đá thải với tổng khối lượng khoảng 64,04 triệu m³.

Tuy nhiên, mặc dù khối lượng vật liệu san lấp đã được cấp phép cơ bản đáp ứng nhu cầu đến năm 2025, tỉnh Quảng Ninh vẫn phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt vật liệu xây dựng thông thường như đá và cát, đặc biệt là cho giai đoạn 2025–2030.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 66.4/2025/NQ-CP vào ngày 21/9/2025, đưa ra những cơ chế, chính sách đặc thù nhằm hỗ trợ triển khai Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024. Nghị quyết này sẽ giúp giảm mạnh thời gian thực hiện thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản, từ đó thúc đẩy nhanh quá trình triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm. Cụ thể, thời gian cấp phép khai thác khoáng sản nhóm III và IV sẽ được rút ngắn từ 90 ngày xuống còn 10 ngày đối với nâng công suất khai thác, từ 560 ngày xuống còn 60 ngày đối với mỏ đất san lấp mới và 90 ngày đối với mỏ đá, cát xây dựng.

Đất đá thải mỏ là cung cấp nguồn vật liệu san lấp cho các dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Việc áp dụng các cơ chế đặc thù này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng cho các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Tại cuộc họp triển khai Nghị quyết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Văn Công, đã yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan nhanh chóng thực hiện các biện pháp để đảm bảo nguồn cung vật liệu xây dựng cho các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm.

Ông Công cũng nhấn mạnh, cần phải tiến hành rà soát và tổng hợp danh mục các dự án có nhu cầu sử dụng khoáng sản nhóm III và IV, đồng thời lập kế hoạch thống kê khối lượng, chủng loại vật liệu để đáp ứng đúng tiến độ. Các địa phương cần chủ động phối hợp, hỗ trợ các nhà đầu tư, nhà thầu thi công dự án trong việc tìm kiếm các mỏ vật liệu xây dựng có đủ điều kiện khai thác. Việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất và giao đất cho nhà đầu tư, nhà thầu thi công cũng cần được triển khai nhanh chóng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu các sở, ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản, đặc biệt là ngăn chặn tình trạng khai thác trái phép, vận chuyển khoáng sản không rõ nguồn gốc, cũng như đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực mỏ. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh sẽ là cơ quan chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành liên quan để triển khai các nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoáng sản theo quy định của Nghị quyết và Luật Địa chất và Khoáng sản./.