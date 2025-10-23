Giá vàng hôm nay (23/10): Vàng miếng, vàng nhẫn lao dốc không phanh

|Sáng 23/10, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mức 4.096,85 USD/oune
Thị trường thế giới
Tại thời điểm 05:48:54 sáng 23/10, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mức 4.096,85 USD/oune, giảm 0,96 USD, tương đương với mức giảm 0,02% trong 24 giờ qua.
Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương khoảng 129,179 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.263 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 132,47 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Thị trường trong nước
Tại thời điểm 05:30 sáng 23/10, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 146,6 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 4,9 triệu đồng/lượng mua vào và giảm 3,9 triệu đồng/lượng bán ra so với phiên chốt hôm qua.
Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 147,6 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 4,4 triệu đồng/lượng mua vào và giảm 3,9 triệu đồng/lượng bán ra.
Phú Quý SJC niêm yết vàng miếng ở mức 146 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 4,9 triệu đồng/lượng mua vào và giảm 3,9 triệu đồng/lượng bán ra so với phiên chốt hôm qua.
Giá vàng nhẫn cũng đồng loạt lao dốc. Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 145,4 - 147,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 4,2 triệu đồng/lượng mua vào và giảm 3,9 triệu đồng/lượng bán ra.
Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở ngưỡng 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 4,3 triệu đồng/lượng mua vào và giảm 3,9 triệu đồng/lượng bán ra.
Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở ngưỡng 146 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3,7 triệu đồng/lượng mua vào và giảm 3,9 triệu đồng/lượng bán ra.
Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 149,9 - 152,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 6,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.
Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 145,6 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều./.