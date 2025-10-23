Giá vàng hôm nay (23/10): Vàng miếng, vàng nhẫn lao dốc không phanh

Trong 24 giờ qua, giá vàng thế giới tiếp tục xu hướng giảm. Trong nước, cả giá vàng miếng và vàng nhẫn cùng lao dốc không phanh. Vàng miếng giảm sâu nhất gần 5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu “bốc hơi” gần 7 triệu đồng/lượng so với phiên chốt hôm qua.

Sáng 23/10, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mức 4.096,85 USD/oune

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:48:54 sáng 23/10, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mức 4.096,85 USD/oune, giảm 0,96 USD, tương đương với mức giảm 0,02% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương khoảng 129,179 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.263 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 132,47 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 23/10, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 146,6 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 4,9 triệu đồng/lượng mua vào và giảm 3,9 triệu đồng/lượng bán ra so với phiên chốt hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 147,6 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 4,4 triệu đồng/lượng mua vào và giảm 3,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Phú Quý SJC niêm yết vàng miếng ở mức 146 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 4,9 triệu đồng/lượng mua vào và giảm 3,9 triệu đồng/lượng bán ra so với phiên chốt hôm qua.

Giá vàng nhẫn cũng đồng loạt lao dốc. Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 145,4 - 147,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 4,2 triệu đồng/lượng mua vào và giảm 3,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở ngưỡng 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 4,3 triệu đồng/lượng mua vào và giảm 3,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở ngưỡng 146 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3,7 triệu đồng/lượng mua vào và giảm 3,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 149,9 - 152,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 6,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 145,6 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều./.