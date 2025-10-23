Chứng khoán phái sinh ngày 23/10: Phe Long thắng thế, hợp đồng tương lai thu hẹp chênh lệch

(TBTCO) - Sắc xanh áp đảo trên thị trường chứng khoán phái sinh. Giá hợp đồng tương lai (HĐTL) tăng mạnh hơn chỉ số cơ sở đã kéo chênh lệch thu hẹp đáng kể.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, các hợp đồng tương lai VN30-Index đồng loạt tăng điểm trong phiên 23/10 ở phần lớn thời gian giao dịch theo đà hồi phục tích cực của chỉ số cơ sở. Hợp đồng chỉ số VN30-Index kỳ hạn gần nhất tăng 17,5 điểm (+0,91%) lên 1.943,5 điểm. Mức tăng cao hơn VN-Index (+0,38%), thu hẹp chênh lệch âm về còn -2,28 điểm.

Các hợp đồng kỳ hạn xa hơn cũng tăng từ 0,8% đến 1,2%, cho thấy tâm lý nhà đầu tư dần ổn định trở lại sau nhịp biến động mạnh đầu tuần. Tương tự, hợp đồng phái sinh dựa trên VN100-Index, các hợp đồng tương lai cũng đồng loạt tăng từ 0,6–1,8%. Mức chênh lệch giữa giá HĐTL và chỉ số cơ sở đồng loạt thu hẹp.

Khối lượng giao dịch toàn thị trường giảm 8,7% so với phiên trước, phản ánh dòng tiền đầu cơ có phần chững lại sau chuỗi tăng mạnh. Tuy nhiên, khối lượng mở (OI) tăng hơn 10%. Các vị thế nắm giữ được duy trì và kỳ vọng ngắn hạn vẫn tích cực khi mặt bằng giá phái sinh tiến sát chỉ số cơ sở.

Giá hợp đồng tương lai phiên 23/10

Trên thị trường cơ sở, VN30-Index tiếp tục dao động giằng co quanh vùng 1.940 - 1.950 điểm. Đầu phiên, lực cầu tập trung ở nhóm ngân hàng và công nghệ thông tin giúp chỉ số tăng nhưng sau đó xuất hiện áp lực bán ở phần lớn nhóm ngành. Từ giữa phiên sáng, lực bán suy yếu dần, giúp thị trường thu hẹp đà giảm và giao dịch quanh tham chiếu. Sang phiên chiều, dòng tiền có dấu hiệu dịch chuyển sang nhóm bán lẻ và bất động sản, giúp chỉ số duy trì sắc xanh đến cuối phiên. Thanh khoản ở nhóm VN30 đạt 13.650 tỷ đồng, chiếm hơn 55,5% tổng thanh khoản trên sàn HOSE.