Doanh thu và lợi nhuận Chứng khoán KIS tăng vọt nhờ ba trụ cột kinh doanh chủ lực

(TBTCO) - Sau nửa đầu năm trầm lắng, Chứng khoán KIS ghi nhận quý III/2025 bứt phá mạnh khi doanh thu và lợi nhuận cùng tăng trưởng vượt trội, nhờ thị trường chứng khoán hồi phục rõ nét về điểm số và thanh khoản.

Công ty CP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2025 với kết quả tăng trưởng rõ rệt ở cả doanh thu và lợi nhuận. Sau giai đoạn đầu năm khá trầm lắng, hoạt động kinh doanh của công ty đã khởi sắc trong bối cảnh thị trường chứng khoán phục hồi mạnh về điểm số và thanh khoản.

Trong quý III/2025, KIS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 790,1 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Động lực chính đến từ ba mảng kinh doanh trọng yếu gồm tự doanh, cho vay và môi giới.

Ở mảng tự doanh, công ty ghi nhận 303,1 tỷ đồng doanh thu, tăng 38% so với cùng kỳ, nhờ giảm mạnh lỗ bán tài sản tài chính và tăng thu nhập từ cổ tức, tiền lãi FVTPL.

Kết quả kinh doanh quý III của Chứng khoán KIS.

Hoạt động cho vay đạt doanh thu 248,4 tỷ đồng, tăng hơn 51% so với cùng kỳ, trong khi mảng môi giới đóng góp 208,8 tỷ đồng, gấp gần 2,2 lần cùng kỳ, giúp lợi nhuận gộp từ môi giới tăng 2,4 lần lên hơn 73 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động trong kỳ cũng tăng lên 496,3 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 32%, đạt gần 112 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế của KIS đạt 194,3 tỷ đồng, tăng 84% so với mức 105,6 tỷ đồng của quý III/2024.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, KIS ghi nhận doanh thu hoạt động 1.927,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 377,3 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2024.

So với kế hoạch lợi nhuận trước thuế 750 tỷ đồng cho cả năm, công ty đã hoàn thành khoảng 63% chỉ tiêu. Quý III/2025 trở thành điểm sáng giúp KIS bù đắp kết quả không mấy tích cực của hai quý đầu năm, khi thị trường giao dịch sôi động trở lại và nhà đầu tư cá nhân tăng cường sử dụng đòn bẩy.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của KIS đạt 16.489 tỷ đồng, tăng 23% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm phần lớn với 16.232 tỷ đồng, bao gồm 12.211 tỷ đồng cho vay và phải thu – tương đương 74% tổng tài sản, phản ánh xu hướng đẩy mạnh mảng cho vay ký quỹ.

Danh mục tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) có giá trị gần 2.000 tỷ đồng, chủ yếu là cổ phiếu và trái phiếu niêm yết, trái phiếu chưa niêm yết và chứng chỉ quỹ.

Ngoài ra, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) cũng tăng lên gần 1.700 tỷ đồng. Trong khi đó, tiền và tương đương tiền giảm mạnh còn gần 289 tỷ đồng so với hơn 1.100 tỷ đồng hồi đầu năm.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của công ty đạt 10.361 tỷ đồng, tăng 21%, trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm hơn 8.300 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 6.127 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm nhờ lợi nhuận chưa phân phối.