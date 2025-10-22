Bộ Tài chính công bố và trao quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài

(TBTCO) - Ngày 22/10/2025, Bộ Tài chính tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về bổ nhiệm ông Đỗ Văn Sử, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, giữ chức Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài.

Theo đó, thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc đã trao Quyết định số 3486/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về bổ nhiệm ông Đỗ Văn Sử, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, giữ chức Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, kể từ ngày 15/10/2025.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc trao quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài cho ông Đỗ Văn Sử. Ảnh: Nguyễn Chi

Phát biểu chúc mừng tân Cục trưởng Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị ông Đỗ Văn Sử cùng tập thể Ban lãnh đạo Cục, cán bộ, công chức của Cục Đầu tư nước ngoài đoàn kết, chung sức, đồng lòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị, trên cương vị mới, ông Đỗ Văn Sử sẽ cùng với tập thể lãnh đạo đơn vị và công chức xây dựng khối đoàn kết để ổn định và phát triển đơn vị, giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết của đơn vị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ.

Thứ trưởng tin tưởng, dưới sự chỉ đạo của Cục trưởng Đỗ Văn Sử, toàn thể cán bộ, công chức Cục Đầu tư nước ngoài sẽ đóng góp nhiều hơn nữa, làm việc hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.