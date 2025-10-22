Ứng phó kịp thời, đảm bảo an toàn hàng dự trữ trong mùa mưa bão

(TBTCO) - Cục Dự trữ Nhà nước đã triển khai nhiều biện pháp để bảo đảm an toàn về người, tài sản và hàng dự trữ quốc gia trong mùa mưa bão. Đồng thời có phương án chủ động, sẵn sàng xuất cấp hàng dự trữ hỗ trợ người dân trong mọi tình huống.

Sớm có biện pháp phòng ngừa, ứng phó

Thông tin của Cục Khí tượng thủy văn cho biết, trong 9 tháng năm 2025, thiên tai tại Việt Nam diễn biến rất phức tạp, bất thường và có xu hướng cực đoan hơn so với trung bình nhiều năm, tập trung chủ yếu khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ với cường độ khốc liệt, dồn dập, phạm vi tác động rộng. Dự báo, mưa bão còn tiếp tục diễn ra và ảnh hưởng đến nước ta từ nay đến cuối năm.

Trước những diễn biến bất thường của thời tiết, ngay từ trước mùa mưa bão năm 2025, Cục Dự trữ Nhà nước đã chỉ đạo các chi cục dự trữ nhà nước khu vực rà soát, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão; xây dựng kịch bản, phương án phòng, chống mưa bão để bảo đảm an toàn cho người, tài sản, hàng hóa, kho tàng của ngành.



Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX xuất cấp hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: Hà Giang

Việc bảo đảm an toàn cho tài sản, hàng dự trữ quốc gia là một trong những nhiệm vụ ngành dự trữ Nhà nước đặc biệt chú trọng, quan tâm. Cục Dự trữ Nhà nước cho biết, với phương châm phòng ngừa là chính, Cục thường xuyên theo dõi thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia để chủ động có phương án, biện pháp phòng ngừa, ứng phó. Ngay sau khi nhận được thông tin áp thấp nhiệt đới, bão lũ, Cục Dự trữ Nhà nước sẽ chỉ đạo cụ thể, phù hợp các tình huống cho các chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực.

Từ đầu mùa mưa bão năm nay, trước những cơn bão có ảnh hưởng nước ta, Cục Dự trữ Nhà nước đều có công điện khẩn chỉ đạo các chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực có phương án ứng phó. Cụ thể, trước cơn bão số 12 (Fengshen) được dự báo gây gió mạnh và mưa lớn, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước ký ban hành Công điện số 10/CĐ-CDT ngày 20/10/2025 yêu cầu các chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực: VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII chủ động ứng phó với cơn bão số 12.

Trước đó, Cục Dự trữ Nhà nước ban hành Công điện số 08/CĐ-CDT; Công điện số 07/CĐ-CDT; Công điện số 04/CĐ-CDT... gửi các chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực khẩn trương triển khai công tác ứng phó và khắc phục hậu quả cơn bão số 5, số 10 và mưa lũ sau bão.

Đưa hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân sớm nhất Khi thiên tai, bão lũ xảy ra gây rất nhiều khó khăn cho công tác xuất cấp. Để bảo đảm hàng dự trữ quốc gia đến tay người dân sớm nhất, Cục Dự trữ Nhà nước cũng yêu cầu các chi cục khu vực rà soát trang thiết bị, lương thực bảo quản trong kho dự trữ, chuẩn bị sẵn sàng phương án xuất kho, vận chuyển, giao hàng kịp thời cho các địa phương hỗ trợ ứng cứu nhân dân vùng bão lũ.

Tại các công điện, Cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các chi cục khu vực triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: tổ chức trực ban 24/24 giờ khi có bão lũ; kiểm tra kho, hàng dự trữ quốc gia; triển khai các biện pháp phòng, chống để bảo đảm an toàn về người, tài sản và hàng dự trữ. Các chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực chủ động phối hợp với chính quyền địa phương theo địa bàn chi cục quản lý, kịp thời báo cáo Cục Dự trữ Nhà nước để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu ứng phó, khắc phục, xử lý, giải quyết kịp thời mọi tình huống xảy ra. Đồng thời có kế hoạch, phương án chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, phương tiện, hàng dự trữ quốc gia để tổ chức xuất cấp kịp thời (trong trường hợp cần thiết, cấp bách) hỗ trợ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Đối với các chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực đang thực hiện nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia, chi cục trưởng chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực chủ động có kế hoạch triển khai thực hiện nhập, xuất hàng đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, tài sản và chất lượng hàng hóa.

Nhờ có các phương án phòng ngừa khoa học, chu đáo nên trong thời gian qua hàng dự trữ quốc gia luôn được bảo đảm an toàn, sẵn sàng xuất cấp hỗ trợ người dân vùng gặp thiên tai, bão lũ.

Sẵn sàng xuất cấp trong mọi tình huống

Khi bão lũ, thiên tai xảy ra, bên cạnh việc bảo quản an toàn tài sản, hàng hóa, ngành Dự trữ còn có trách nhiệm xuất cấp hàng dự trữ quốc gia kịp thời để hỗ trợ, cứu trợ cho nhân dân. Để thực hiện nhiệm vụ này, Cục Dự trữ Nhà nước cũng đã triển khai nhiều giải pháp.

Ngay từ đầu năm, các đơn vị thuộc Cục Dự trữ Nhà nước rà soát, chuẩn bị các phương án và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về nhập kho các mặt hàng dự trữ quốc gia để bảo đảm nguồn lương thực, hàng hóa, vật tư dự trữ quốc gia, sẵn sàng xuất cấp, hỗ trợ người dân tại các địa phương trong các tình huống khẩn cấp, do thiên tai gây ra.

Cục Dự trữ Nhà nước chủ động phối - kết hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, các địa phương ngay từ khâu dự báo tình hình, chuẩn bị phương án ứng phó sự cố thiên tai để bố trí nguồn hàng dự trữ quốc gia.

Cục Dự trữ Nhà nước đã chỉ đạo, quán triệt các chi cục khu vực chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, phương tiện vận chuyển, hàng dự trữ quốc gia để xuất cấp ngay khi có quyết định của ủy ban nhân dân các tỉnh; bảo đảm kịp thời, theo đúng kế hoạch phân bổ, tiếp nhận của các địa phương.

Đồng thời, Cục yêu cầu các đơn vị khu vực tăng cường hơn nữa công tác phối hợp các cấp chính quyền địa phương trong việc kiểm tra, giám sát, quản lý và phân bổ, tiếp nhận sử dụng hàng dự trữ quốc gia đã được trang cấp, hỗ trợ đúng quy định.

Các chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực phối hợp với các sở, ngành của địa phương kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng hàng dự trữ quốc gia đã được xuất cấp, bảo đảm quản lý chặt chẽ, sử dụng hàng dự trữ quốc gia đúng mục đích, đúng đối tượng được hỗ trợ theo quy định về quản lý sử dụng hàng dự trữ quốc gia.