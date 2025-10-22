Thuế TP. Hải Phòng chú trọng tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế

(TBTCO) - Theo Thuế TP. Hải Phòng, công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế được đơn vị chú trọng thực hiện theo nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phổ biến sâu rộng đến doanh nghiệp, người nộp thuế.

Thuế TP. Hải Phòng cho biết, thời gian qua, đơn vị luôn lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân ổn định sản xuất kinh doanh, đóng góp cho ngân sách nhà nước (NSNN).

Cụ thể, trong 9 tháng năm 2025, Thuế TP. Hải Phòng đã phối hợp với Trung tâm Báo chí và Truyền thông TP. Hải Phòng thực hiện phát sóng 31 phóng sự, chuyên đề tuyên truyền về công tác thuế.

Công chức Thuế TP. Hải Phòng hỗ trợ trực tiếp người nộp thuế tại địa điểm kinh doanh. Ảnh: CTV.

Kết hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đăng tải 43 tin, bài trên báo giấy và báo điện tử về chính sách pháp luật thuế, về công tác thuế trong toàn đơn vị.

Đồng thời, Thuế Thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, đưa tin trên trang điện tử của đơn vị với 282 lượt về các chính sách, quy định pháp luật thuế như: triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh đối với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố; Luật Thuế giá trị gia tăng; Nghị định 70/2025/NĐ-CP về hóa đơn chứng từ...

Thực hiện tuyên truyền, cung cấp văn bản quy phạm pháp luật thuế mới qua các nền tảng mạng xã hội zalo, youtube, fanpage và email… với hơn 20.000 lượt tin, bài, video clip; đã gửi thư tuyên truyền đến người nộp thuế về công tác đăng ký mã định danh cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Thiết lập hệ thống kết nối các nhóm zalo tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Đến tháng 9/2025, đã tạo lập các nhóm zalo có sự tham gia của doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo từng cán bộ, công chức quản lý để giải đáp, hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh với tỷ lệ đã kết nối đạt 90%.

Đáng chú ý, trong 9 tháng năm 2025, Thuế Thành phố đã hỗ trợ người nộp thuế 46.188 lượt hỗ trợ trực tiếp tại cơ quan thuế; trả lời, hỗ trợ giải đáp chính sách, vướng mắc bằng văn bản cho 450 trường hợp; hỗ trợ qua hệ thống 479 kênh hỏi - đáp đối với 640 trường hợp, hỗ trợ người nộp thuế qua các phương tiện điện tử đối với 47.057 trường hợp.

Công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính khi thực hiện tổ chức sắp xếp bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai kịp thời, hiệu quả. Đồng thời, đơn vị đẩy mạnh việc hỗ trợ người nộp thuế bằng điện thoại và trên nền tảng ứng dụng eTax mobile.