UBND TP. Hải Phòng trao Bằng khen cho Thuế TP. Hải Phòng về các thành tích tiêu biểu xuất sắc

(TBTCO) - Ngày 18/10, TP. Hải Phòng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I, tại đại hội, Thuế TP. Hải Phòng đã vinh dự nhận Bằng khen của UBND TP. Hải Phòng dành cho tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.

Triển khai sâu rộng phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị

Đại hội Thi đua yêu nước TP. Hải Phòng lần thứ I với chủ đề “Phát huy truyền thống Thành phố Cảng anh hùng - xứ Đông văn hiến, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030” là dịp biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các lĩnh vực trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Thuế TP. Hải Phòng (thứ tư từ trái sang) đại diện đơn vị nhận Bằng khen của UBND TP. Hải Phòng trao tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.

Có thể nhận thấy, trong những năm qua, phát huy truyền thống thi đua yêu nước, cùng với TP. Hải Phòng, Thuế TP. Hải Phòng luôn xác định công tác xây dựng, phát động phong trào thi đua là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tính thực tiễn, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ của công chức thuế và tính chấp hành, tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế (NNT), nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) được giao.

Trưởng Thuế TP. Hải Phòng Nguyễn Tiến Trường chia sẻ, các phong trào thi đua nội ngành đã trở thành động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân toàn ngành Thuế TP. Hải Phòng vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế, ý thức tự giác và tinh thần đoàn kết nội bộ.

Phong trào thi đua nội ngành được các đơn vị, công chức, người lao động thuộc Thuế TP. Hải Phòng triển khai đồng bộ, có chiều sâu. Điển hình như giai đoạn 2020 - 2025, Thuế TP. Hải Phòng thường xuyên tổ chức, phát động các phong trào thi đua hàng năm; triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm - nhiệm vụ thu NSNN của ngành tập trung vào các phong trào điển hình như:

Thứ nhất, tổ chức phát động phong trào thi đua sâu rộng, thực chất, bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng các phong trào thi đua do Chính phủ, Bộ Tài chính, Cục Thuế và TP. Hải Phòng phát động như: Phong trào thi đua “Tăng thu ngân sách địa phương”, phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành và địa phương trong năm với nhiều hình thức tổ chức thi đua đa dạng, phong phú.

Thứ hai, tổ chức triển khai hướng dẫn thực hiện các phong trào thi đua cụ thể hóa đến từng Phòng, Thuế cơ sở, từng Tổ quản lý và từng công chức, người lao động thuộc Thuế TP. Hải Phòng, tạo thành khí thế thi đua sôi nổi, liên tục, rộng khắp, nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Các đại biểu và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được tôn vinh tại Đại hội thi đua yêu nước TP. Hải Phòng lần thứ I.

Thứ ba, phối hợp giữa các cấp uỷ Đảng, các tổ chức đoàn thể triển khai phát động nhiều đợt thi đua ngắn ngày theo những chuyên đề, nhiệm vụ trọng tâm. Điển hình là phong trào thi đua hoàn thành dự toán thu NSNN, thi đua nước rút những tháng cuối năm, các đợt thi đua gắn với các sự kiện trọng đại của đất nước, TP. Hải Phòng và của ngành.

Thứ tư, xây dựng, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến thông qua phong trào thi đua, từ đó kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các cấp đối với 1.409 lượt tập thể, 11.955 lượt cá nhân giai đoạn từ 2021 - 2025, tuyên truyền những điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc, những cách làm hay, mô hình mới, nhân tố mới, có nhiều giải pháp, sáng kiến trong xây dựng cơ quan, đơn vị, sáng tạo, dẫn đầu trong lĩnh vực công tác được giao; tạo sức lan tỏa, nhân rộng, áp dụng trong toàn ngành.

Gắn thi đua với công tác thu ngân sách và hỗ trợ người nộp thuế

Với mục tiêu “Gắn thi đua với công tác công tác thu NSNN hỗ trợ, đồng hành với người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế”, ngay từ đầu năm 2025, Thuế TP. Hải Phòng xác định rõ đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn mới của đơn vị.

Đối với công tác thu NSNN, lũy kế 9 tháng năm 2025, thu nội địa trên địa bàn TP. Hải Phòng được 80.204 tỷ đồng, đạt 107,4% dự toán, 96,6% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 40,2% so với cùng kỳ năm trước và Thuế TP. Hải Phòng được đánh giá có kết quả thu nội địa 9 tháng là tương đối tích cực.

Các đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước TP. Hải Phòng lần thứ I.

Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao năm 2025, đồng thời chuẩn bị cho công tác thu NSNN năm 2026, Thuế TP. Hải Phòng theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích, kịp thời nắm bắt, kiểm soát tình hình thực hiện dự toán thu tháng 10/2025, quý IV/2025, tình hình thu tại từng địa bàn, từng khu vực thu, sắc thuế để có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời.

Bên cạnh đó, Thuế TP. Hải Phòng đã tổng hợp thông tin, dữ liệu, thực hiện rà soát các doanh nghiệp (DN) và cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, với tổng số thu NSNN là 319,4 tỷ đồng, trong đó, rà soát, đôn đốc các tổ chức, DN kinh doanh thương mại điện tử với số thuế phát sinh phải nộp, thu NSNN là 254 tỷ đồng. Đôn đốc hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử với số thuế phát sinh phải nộp là 65,4 tỷ đồng.

Triển khai mục tiêu xuyên suốt trên, đơn vị đã phát huy phương châm “Lấy người nộp thuế là trung tâm để phục vụ”, đồng thời quán triệt trong toàn đơn vị về quan điểm chuyển từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ” NNT. Trong đó, đơn vị cử cán bộ, công chức bám sát tình hình sản xuất, kinh doanh của DN, đặc biệt là các DN trọng điểm để kịp thời phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của DN.

Thuế TP. Hải Phòng luôn đồng hành, chia sẻ và hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân.

Theo đó, Thuế TP. Hải Phòng triển khai các giải pháp đồng bộ để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, DN; phát động phong trào “NNT thi đua chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế, phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu bền vững cho NSNN” với những yêu cầu mục tiêu thiết thực, gần gũi để công chức thuế và NNT thuận lợi trong thực hiện.

Cụ thể, thi đua đồng hành với NNT trong công tác tuyên truyền các chính sách pháp luật thuế; hỗ trợ NNT qua nhiều phương thức ngày càng đa dạng, linh hoạt, sử dụng đa kênh và tích cực tương tác qua các nền tảng số với các phóng sự, tin, bài trên Trang thông tin điện tử, mạng xã hội của Thuế thành phố về chính sách, hoạt động của ngành Thuế. Tổ chức hội nghị đối thoại, tập huấn, trao đổi, giải đáp vướng mắc. Thiết lập mạng lưới các nhóm Zalo kết nối với NNT trên địa bàn để tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật kịp thời, hiệu quả.

Đồng thời, thi đua đồng hành với NNT trong triển khai kịp thời, hiệu quả các giải pháp của Quốc hội, Chính phủ về chính sách miễn, giảm, gia hạn, hỗ trợ NNT, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, DN.

Cùng với đó, thi đua đồng hành với NNT trong cải cách thủ tục hành chính đảm bảo thông suốt, kịp thời, đồng thời đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí thực hiện cho người dân, DN; chuyển đổi số, hiện đại hoá quy trình quản lý thuế để NNT thực hiện các nghĩa vụ thuế nhanh chóng, chính xác, minh bạch, công bằng.

Công chức thuế thuộc Thuế TP. Hải Phòng luôn đồng hành với NNT trong công tác tuyên truyền các chính sách pháp luật thuế và hỗ trợ NNT bằng nhiều phương thức đồng bộ.

Ngoài ra, tổ chức tốt Hội nghị tuyên dương NNT đồng thời phát động phong trào thi đua “Người nộp thuế thi đua chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế”. Đặt mục tiêu thúc đẩy sự tuân thủ tự nguyện, khuyến khích tự giác của NNT; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý thuế của công chức thuế.

Phát huy truyền thống 80 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Thuế Việt Nam, Thuế TP. Hải Phòng khẳng định quyết tâm tiếp tục thi đua trong giai đoạn phát triển mới trên nền tảng vững chắc, đó là sự đồng hành cùng DN, doanh nhân, lấy NNT làm trung tâm phục vụ. Đồng thời tiếp tục thay đổi căn bản và cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi nhất cho DN, doanh nhân, NNT trên địa bàn TP. Hải Phòng.