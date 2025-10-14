Thuế TP. Hải Phòng thu nội địa 9 tháng vượt dự toán

(TBTCO) - Ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Thuế TP. Hải Phòng cho biết, lũy kế 9 tháng năm 2025, thu nội địa trên địa bàn TP. Hải Phòng được 80.204 tỷ đồng, đạt 107,4% dự toán, 96,6% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 40,2% so với cùng kỳ năm trước.

12 chỉ tiêu đạt và vượt tiến độ thu

Báo cáo của Thuế TP. Hải Phòng cho thấy, hầu hết các đơn vị đều đạt và vượt tiến độ thu bình quân năm (75%).

Trong đó, có 12/19 chỉ tiêu đạt và vượt tiến độ thu bình quân (75%) trở lên: Khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 88,6%; khu vực đầu tư nước ngoài đạt 85,5%; ngoài quốc doanh đạt 130,7%; thuế thu nhập cá nhân đạt 112,1%; lệ phí trước bạ đạt 112,5%; phí lệ phí đạt 90,7%; thu tiền sử dụng đất đạt 128,7%.

Doanh nghiệp TP. Hải Phòng thụ hưởng các chính sách gia hạn, giảm thuế kịp thời, phát triển sản xuất, kinh doanh. Ảnh: TL.

Thu từ hoạt động xổ số đạt 103,3%; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 82,9%; thu khác ngân sách đạt 140,9%; thu quỹ đất công ích đạt 110,9%; thu hồi vốn và lợi nhuận đạt 364,8%;

Ông Nguyễn Tiến Trường cho hay, lũy kế đến hết tháng 9/2025, Thuế TP. Hải Phòng đã tổng hợp thông tin, dữ liệu, thực hiện rà soát các doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, với tổng số thu NSNN là 319,4 tỷ đồng, trong đó, rà soát, đôn đốc các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử với số thuế phát sinh phải nộp, thu NSNN là 254 tỷ đồng. Đôn đốc hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử với số thuế phát sinh phải nộp là 65,4 tỷ đồng.

So với cùng kỳ năm 2024, có 10/19 chỉ tiêu tăng, cụ thể, khu vực DNNN địa phương tăng 11,7%; khu vực vực đầu tư nước ngoài tăng 23%; ngoài quốc doanh tăng 84,5%; thuế thu nhập cá nhân tăng 34,9%; lệ phí trước bạ tăng 28,7%; phí và lệ phí tăng 17,4%; thu tiền sử dụng đất tăng 82,8%; thu từ hoạt động xổ số tăng 27,6%; thu khác ngân sách tăng 27,6%; thu hồi vốn và lợi nhuận tăng 225,7%.

Theo lãnh đạo Thuế TP. Hải Phòng, để có được kết quả trên, trong 9 tháng, đơn vị đã triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý thuế. Theo đó, công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế được thực hiện theo nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phổ biến sâu rộng đến doanh nghiệp, người nộp thuế, đồng thời, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân ổn định sản xuất kinh doanh, đóng góp cho ngân sách nhà nước.

Số lượng hộ kinh doanh, doanh nghiệp đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử từ máy tính tiền là 4.939 người nộp thuế, đạt tỷ lệ 283% so với số lượng Cục Thuế giao.

Công tác rà soát triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền với doanh nghiệp kinh doanh vàng thực hiện đúng chỉ đạo của Cục Thuế, Thuế TP. Hải Phòng đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Trong 9 tháng năm 2025, đã giải quyết 640 lượt hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng, với tổng số tiền 7.174 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác truyền truyền, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện hoàn thuế điện tử đã tiết kiệm thời gian, chi phí làm thủ tục hoàn thuế cho doanh nghiệp…

Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp

Ông Trường cho biết, kết quả thu nội địa 9 tháng năm 2025 là tương đối tích cực. Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao năm 2025, đồng thời chuẩn bị cho công tác thu ngân sách nhà nước năm 2026, Thuế TP. Hải Phòng theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích, kịp thời nắm bắt, kiểm soát tình hình thực hiện dự toán thu tháng 10/2025, quý IV/2025, tình hình thu tại từng địa bàn, từng khu vực thu, sắc thuế để có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời.

Công chức Thuế TP. Hải Phòng hỗ trợ người nộp thuế triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Ảnh: CTV.

Bám sát tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; đặc biệt danh sách các doanh nghiệp trọng điểm, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để tạo nguồn thu đóng góp cho ngân sách.

Theo Trưởng Thuế TP. Hải Phòng, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, triển khai thực hiện chuyển đổi số đối với tất cả các đơn vị, các chức năng quản lý thuế: công tác văn phòng, văn thư - lưu trữ; phân tích rủi ro, thanh tra, kiểm tra, quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, quản lý hộ kinh doanh… Đánh giá định kỳ về công tác chuyển đổi số, các kết quả đã đạt được, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ…

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về chính sách thuế, kê khai, quyết toán thuế, miễn thuế, giảm thuế, gia hạn nộp thuế, cải cách thủ tục hành chính; hóa đơn điện tử bằng nhiều phương thức đa dạng, phong phú như: qua điện thoại, tin nhắn, email, zalo…

Theo ông Trường, đơn vị tập trung triển khai các biện pháp cưỡng chế và đôn đốc nợ thuế, trong đó trọng tâm áp dụng các biện pháp cưỡng chế sau biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn đối với các trường hợp đã áp dụng biện pháp cưỡng chế nhiều năm không hiệu quả, không phát sinh doanh thu, doanh nghiệp không còn hoạt động sản xuất kinh doanh và đánh giá không có khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện kế hoạch kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế năm 2025; ưu tiên kiểm tra các doanh nghiệp thuộc kế hoạch năm; kiểm tra sau hoàn thuế; các chuyên đề kiểm tra do Cục Thuế giao và các chuyên đề có dấu hiệu rủi ro về thuế do Thuế TP. Hải Phòng xây dựng.../.