Bộ Tài chính đã ban hành hệ thống văn bản hướng dẫn định giá tài sản trong tố tụng

(TBTCO) - Những năm qua, Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và trình Chính phủ ban hành hệ thống văn bản hướng dẫn chi tiết hoạt động định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

Bộ Tài chính vừa có công văn trả lời kiến nghị của cử tri TP. Hải Phòng do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển tới tại Công văn số 1689/UBDNGS15 ngày 28/10/2025 về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Cử tri TP. Hải Phòng phản ánh, trình tự, thủ tục thành lập Hội đồng định giá, định giá tài sản đã được quy định tại điểm a khoản 4 Điều 104 Bộ luật tố tụng dân sự. Tuy nhiên, không quy định rõ về cách thức hoạt động của Hội đồng định giá tài sản này. Mặt khác, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động định giá tài sản trong tố tụng hình sự đã được quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định số 250/2025/NĐ-CP ngày 22/9/2025 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

Từ thực tế đó, cử tri kiến nghị Chính phủ xem xét, sửa đổi, bổ sung quy định chi tiết về hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng dân sự để đảm bảo hành lang pháp lý thông suốt trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Trả lời kiến nghị này, Bộ Tài chính cho hay, tại khoản 2 Điều 217 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2021 và năm 2025) quy định rõ: “Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản”.

Căn cứ quy định này, nhằm hướng dẫn các nội dung về định giá tài sản tại Bộ luật Tố tụng hình sự, trong những năm qua, Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và trình Chính phủ ban hành hệ thống văn bản hướng dẫn chi tiết hoạt động định giá tài sản trong tố tụng hình sự. Trước đó là Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 và Nghị định số 97/2019/NĐ-CP ngày 23/12/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP.

Gần đây nhất, thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ năm 2024, nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của hoạt động định giá tài sản trong tố tụng hình sự, Bộ Tài chính đã chủ trì, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 250/2025/NĐ-CP ngày 22/9/2025 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự, có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị định này thay thế toàn bộ các nghị định trước đây.

Tại Điều 1 Nghị định số 250/2025/NĐ-CP đã quy định rõ phạm vi điều chỉnh, theo đó tập trung vào việc hướng dẫn chi tiết việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự, cũng như trình tự, thủ tục định giá tài sản theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự, khi cần xác định giá tài sản trong các trường hợp được Bộ luật Tố tụng hình sự quy định.

Theo Bộ Tài chính, đối với việc định giá tài sản trong tố tụng dân sự, bao gồm trình tự, thủ tục thành lập Hội đồng định giá tài sản được thực hiện theo các quy định tại Điều 104 Bộ luật Tố tụng dân sự.

Bộ luật Tố tụng dân sự không giao Chính phủ quy định cách thức hoạt động của hội đồng này. Do đó, trường hợp cần thiết, Bộ Tài chính đề nghị cử tri có văn bản kiến nghị Tòa án nhân dân tối cao là đơn vị chủ trì, xây dựng Bộ luật Tố tụng dân sự thực hiện rà soát, nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền về việc sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến hoạt động của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng dân sự để phù hợp với thực tiễn triển khai theo các quy định tại Bộ luật Tố tụng dân sự./.