Thuế TP. Hải Phòng ổn định bộ máy, thu nội địa 7 tháng đạt hơn 66.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Thuế TP. Hải Phòng cho biết, lũy kế 7 tháng năm 2025, thu nội địa trên địa bàn TP. Hải Phòng sau hợp nhất được 66.723 tỷ đồng, đạt 89,3% dự toán, 80,4% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 40,7% so cùng kỳ.

10/19 chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ

Báo cáo của Thuế TP. Hải Phòng cho thấy, so với dự toán, có 13/19 chỉ tiêu đạt và vượt tốc độ thu bình quân 58,3% trở lên như: Khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) địa phương đạt 85,4%; khu vực đầu tư nước ngoài đạt 70,9%; ngoài quốc doanh đạt 116,1%; thuế thu nhập cá nhân đạt 92,5%; thu tiền sử dụng đất đạt 105,8%; thu khác ngân sách đạt 109,1%; thu hồi vốn và lợi nhuận đạt 352,8%... . Trong khi đó, còn 6/19 chỉ tiêu chưa đạt tốc độ thu bình quân.

Thuế TP. Hải Phòng hoàn thành việc thu thập, định danh dữ liệu, kiểm tra rà soát đối với 21.744 hộ, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số. Ảnh: CTV.

7 tháng, giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng gần 6.000 tỷ đồng Ông Nguyễn Tiến Trường cho biết, về giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng, trong 7 tháng đã giải quyết hoàn 539 lượt hồ sơ, với tổng số tiền 5.962,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đơn vị đẩy mạnh công tác truyền truyền, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện hoàn thuế điện tử đã tiết kiệm thời gian, chi phí làm thủ tục hoàn cho doanh nghiệp.

So với cùng kỳ, có 10/19 chỉ tiêu tăng trưởng: Khu vực DNNN địa phương tăng 34%; khu vực đầu tư nước ngoài tăng 13,5%; ngoài quốc doanh tăng 84,7%; thuế thu nhập cá nhân tăng 36,6%; lệ phí trước bạ tăng 38,7%; phí lệ phí tăng 17,2%; thu tiền sử dụng đất tăng 76,8%; thu từ hoạt động xổ số tăng 21,2%; thu khác ngân sách tăng 13,7%; thu hồi vốn và lợi nhuận tăng 451,2%; còn 9/19 chỉ tiêu giảm so với cùng kỳ.

Đánh giá kết quả thu nội địa 7 tháng, ông Trường cho hay, công tác tuyên truyền, hỗ trợ được thực hiện theo nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phổ biến sâu rộng đến doanh nghiệp, người nộp thuế, đồng thời, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân ổn định sản xuất kinh doanh, đóng góp cho ngân sách nhà nước (NSNN).

Đáng chú ý, công tác tổ chức hội nghị đối thoại, tập huấn tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế mới với người nộp thuế được Thuế Thành phố tổ chức 27 hội nghị trong 7 tháng, với trên 6.961 lượt người nộp thuế tham dự đối thoại, tập huấn, trao đổi với cơ quan thuế, những vướng mắc đã được giải đáp cụ thể, kịp thời.

Kết quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, Thuế TP. Hải Phòng đã tiến hành rà soát, đôn đốc 44 tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số với số thuế phát sinh phải nộp NSNN là 977,6 tỷ đồng.

Đồng thời, hoàn thành việc thu thập, định danh dữ liệu, kiểm tra rà soát đối với 21.744 hộ, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; thực hiện đưa vào quản lý thuế đối với 1.270 hộ, cá nhân kinh doanh đến ngưỡng nộp thuế với số thuế phát sinh phải nộp NSNN là 37,5 tỷ đồng, tương ứng với gần 2.500 tỷ doanh thu phát sinh từ hoạt động thương mại điện tử…

Tiếp tục triển khai kiểm tra theo các chuyên đề đã xây dựng

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách tháng 8 và quý III/2025, theo Trưởng Thuế TP. Hải Phòng, đơn vị tăng cường, khẩn trương thực hiện giải quyết hoàn thuế, kiểm tra hoàn thuế theo chỉ đạo của Thủ tướng, của Cục Thuế, trong đó đảm bảo hoàn thành tất cả các cuộc kiểm tra sau hoàn trong tháng 8/2025 như mục tiêu đã đặt ra.

Công chức Thuế TP. Hải Phòng hỗ trợ người nộp thuế.

Đồng thời, tiếp tục triển khai kiểm tra theo các chuyên đề đã xây dựng, đồng thời triển khai ngay một số chuyên đề trong tháng 8 theo chỉ đạo của Cục Thuế như: doanh nghiệp có giao dịch liên kết; tập trung vào các doanh nghiệp lỗ nhiều năm, âm vốn chủ sở hữu liên tục, trường hợp thấy rủi ro thì ban hành quyết định kiểm tra tại trụ sở hoặc chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an.

Triển khai quyết liệt công tác cài đặt, sử dụng eTax mobile Theo lãnh đạo Thuế TP. Hải Phòng, tính đến tháng 7/2025, đơn vị đã triển khai quyết liệt công tác cài đặt, sử dụng eTax mobile đối với người nộp thuế và được Cục Thuế đánh giá là một trong những đơn vị thực hiện tốt, có thành tích cao trên toàn quốc. Trong đó, số lượng hộ kinh doanh đã cài đặt eTaxMobile trên toàn địa bàn là 33.478 hộ/42.055 hộ phải cài đặt, tương ứng với tỷ lệ 80%...

Cùng với đó, Thuế Hải Phòng sẽ thành lập các đoàn kiểm tra nội bộ liên quan đến việc triển khai thực hiện quy định hóa đơn điện tử từ máy tính tiền tại Nghị định số 70/2025/NĐ-CP, Thông tư 32/2025/TT-BTC và công tác quản lý thuế hộ kinh doanh.

Ông Trường cho biết, Thuế Thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, triển khai thực hiện chuyển đổi số đối với tất cả các đơn vị, các chức năng quản lý thuế: công tác văn phòng, văn thư - lưu trữ; phân tích rủi ro, thanh tra, kiểm tra, quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, quản lý hộ kinh doanh… Đánh giá định kỳ về công tác chuyển đổi số, các kết quả đã đạt được, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ.

Mặt khác, tiếp tục nắm bắt, khó khăn, vướng mắc của các đơn vị khi triển khai, vận hành hoạt động theo mô hình tổ chức bộ máy mới; triển khai các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch đã được phê duyệt; cũng như phát động các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ và kỷ niệm các ngày lễ lớn…/.