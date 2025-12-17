(TBTCO) - Hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường do Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính phát động, ngày 16/12/2025, Đoàn Thanh niên Cục Hải quan tổ chức chương trình “Thu pin cũ, đổi cây xanh” tại trụ sở cơ quan, thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo đoàn viên, cán bộ, công chức và người lao động.

Với thông điệp “Hành động nhỏ vì môi trường lớn”, chương trình tập trung thu gom pin đã qua sử dụng, loại rác thải nguy hại thường bị bỏ quên trong sinh hoạt hằng ngày nhưng tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Chỉ với 5 viên pin cũ, mỗi người tham gia đã đổi được một chậu cây xanh, qua đó góp phần tạo thêm mảng xanh nơi công sở và nâng cao ý thức sống xanh, sống có trách nhiệm.

Tuổi trẻ Hải quan hưởng ứng phong trào sống xanh của Bộ Tài chính. Ảnh: CHQ

Hoạt động không chỉ nhận được sự hưởng ứng rộng rãi trong đơn vị mà còn thể hiện rõ tinh thần xung kích, gương mẫu của tuổi trẻ Hải quan Việt Nam trong các phong trào vì cộng đồng. Toàn bộ số pin thu gom được bàn giao cho đơn vị chuyên trách xử lý theo đúng quy định, bảo đảm an toàn môi trường.