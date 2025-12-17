|Hải quan khu vực I: Bứt phá với mô hình tổ chức tinh gọn, thu ngân sách về đích sớm Infographics: Ngành Hải quan thu ngân sách 11 tháng đạt 420.634 tỷ đồng
Với thông điệp “Hành động nhỏ vì môi trường lớn”, chương trình tập trung thu gom pin đã qua sử dụng, loại rác thải nguy hại thường bị bỏ quên trong sinh hoạt hằng ngày nhưng tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Chỉ với 5 viên pin cũ, mỗi người tham gia đã đổi được một chậu cây xanh, qua đó góp phần tạo thêm mảng xanh nơi công sở và nâng cao ý thức sống xanh, sống có trách nhiệm.
|Tuổi trẻ Hải quan hưởng ứng phong trào sống xanh của Bộ Tài chính. Ảnh: CHQ
Hoạt động không chỉ nhận được sự hưởng ứng rộng rãi trong đơn vị mà còn thể hiện rõ tinh thần xung kích, gương mẫu của tuổi trẻ Hải quan Việt Nam trong các phong trào vì cộng đồng. Toàn bộ số pin thu gom được bàn giao cho đơn vị chuyên trách xử lý theo đúng quy định, bảo đảm an toàn môi trường.
|Thông qua chương trình, tuổi trẻ Hải quan Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong xây dựng công sở xanh, văn minh, hiện đại, đồng thời lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường bằng những việc làm thiết thực, bền bỉ và lâu dài.