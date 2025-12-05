Hà Nội đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế đối với hộ kinh doanh

(TBTCO) - Thuế TP. Hà Nội là đơn vị triển khai rất sớm và thực hiện đồng bộ các giải pháp hướng tới mục tiêu giảm thủ tục hành chính, giảm rủi ro và giúp hộ kinh doanh dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ tuân thủ. Dự kiến số thu của hộ kinh doanh cả năm 2025 đạt 6.000 tỷ đồng, tăng 45% so với năm 2024, tăng 127% so với năm 2023.

Chiều ngày 5/12, tại hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Trưởng Thuế Hà Nội Nguyễn Anh Dũng đã thông tin Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán trên địa bàn thành phố.

Phó Trưởng Thuế Hà Nội khẳng định, Cục thuế TP. Hà Nội là đơn vị triển khai rất sớm và thực hiện đồng bộ các giải pháp hướng tới mục tiêu giảm thủ tục hành chính, giảm rủi ro và giúp hộ kinh doanh dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ tuân thủ, đây chính là nền tảng quan trọng cho phương pháp quản lý hiện đại lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, quản lý trên cơ sở dữ liệu và quản lý rủi ro.

Về quản lý thuế, Hà Nội có 356.737 hộ, cá nhân kinh doanh đang hoạt động, tăng 122.244 hộ, cá nhân kinh doanh, tăng hơn 52% so với thời điểm năm 2024, tăng 77% so với thời điểm năm 2023.

Số thu 10 tháng năm 2025 của hộ kinh doanh đạt 5.099 tỷ đồng, dự kiến cả năm 2025 đạt 6.000 tỷ đồng, tăng 45% so với năm 2024, tăng 127% so với năm 2023, Trong đó, số thu trực tiếp qua Cổng Thương mại điện tử từ hộ kinh doanh đạt 1.214 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 53% toàn quốc, dẫn đầu toàn quốc.

Phó Trưởng Thuế Hà Nội Nguyễn Anh Dũng thông tin tại hội nghị.

Đối với hoạt động thương mại điện tử, sau khi định danh, làm sạch lại dữ liệu đã đưa vào quản lý theo dõi 154.708 tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có phát sinh hoạt động thương mại điện tử, dự kiến tổng số nộp ngân sách trong năm 2025 là 36,3 nghìn tỷ đồng, tăng 15,5% so với năm 2024, tăng hơn 37% so với năm 2023. Đồng thời Thuế TP. Hà Nội là đơn vị duy nhất trên cả nước thiết lập được kho cơ sở dữ liệu riêng (website) quản lý đối với hoạt động thương mại điện tử.

Thuế TP. Hà Nội đã ban hành Kế hoạch triển khai các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai và chuyển đổi lên doanh nghiệp. Có 2 lộ trình thực hiện: Lộ trình 1 từ ngày 1/11/2025 đến 31/12/2025; lộ trình 2 từ ngày 1/1/2026.

Bên cạnh công tác quản lý thuế, toàn bộ quy trình quản lý thuế đối với họ, cá nhân kinh doanh hiện nay đã được điện tử hóa toàn trình từ khâu đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế và cưỡng chế nợ thuế điện tử.

Theo đó, 65% số tiền nộp thuế thực hiện theo phương thức điện tử; 100% hộ kinh doanh đủ điều kiện thực hiện cưỡng nợ thuế qua hình thức điện tử; trên địa bàn đã có 14.577 hộ kinh doanh đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và chuyển đổi sang phương pháp kê khai...

Thuế TP. Hà Nội triển khai đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế đối với hộ kinh doanh theo Đề án 420, triển khai đồng bộ giải pháp chống sót hộ, qua đó bổ sung 69.782 hộ kinh doanh mới. Cơ quan thuế đã lập danh sách 18.157 hộ kinh doanh trọng điểm theo 1.397 tuyến phố, đồng thời cập nhật cơ sở dữ liệu đạt 95% tổng số hộ trên địa bàn. Các biện pháp rà soát dữ liệu giao nhận hàng hóa COD, hóa đơn đầu vào, dòng tiền và dữ liệu thương mại điện tử giúp tăng thu hơn 1.237 tỷ đồng/năm. Công tác giám sát trọng điểm cũng ghi nhận 658 hộ rủi ro cao được kiểm tra, góp phần tăng thu 50,1 tỷ đồng.

Đồng thời, cơ quan thuế đã tăng cường triển khai các cuộc kiêm tra chuyên đề tập trung vào những lĩnh vực có rủi ro cao gồm: thẩm mỹ viện, spa, dịch vụ golf, kinh doanh vàng - kim cương - đá quý, đồng hồ xa xỉ và hàng hiệu, và hộ kinh doanh tại các trung tâm thương mại lớn. Qua kiểm tra 798 hộ, cơ quan thếu đã thu 38,1 tỷ đồng, đồng hồ xa xỉ tăng thu 18,5 tỷ đồng và sân golf tăng thu 5,1 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong thời gian qua, Thuế TP. Hà Nội đã phối hợp với Công an TP. Hà Nội phát hiện và xử lý nhiều vụ trốn thuế nghiêm trọng trên môi trường số như các trường hợp Tiktoker Vũ Nam Phương, Hycloset Nguyễn Thị Thu Hường...

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Vũ Minh Tuấn đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền rõ chủ trương của trung ương và thành phố về việc chuyển đổi thuế khoán sang kê khai đối với các hộ kinh doanh cá nhân từ ngày 1/1/2026.

Đẩy mạnh tuyên truyền chuyển đổi thuế khoán sang kê khai

Ông Nguyễn Anh Dũng cũng cho biết, thành phố đang bước vào giai đoạn nước rút triển khai "60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh". Đây là giai đoạn có ý nghĩa quyết định để hoàn thành mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn thuế khoán, đảm bảo hộ kinh doanh nắm bắt đầy đủ chính sách, thực hành thuần thục việc kê khai, hướng tới mở rộng quy mô và chuyển đổi lên doanh nghiệp.

Thuế TP. Hà Nội xác định một số phương hướng trọng tâm như: Tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được xay dựng trong Kế hoạch "60 ngày cao điểm", bảo đảm tiến độ và chất lượng. Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để hộ kinh doanh tiếp cận thông tin, hiểu rõ quyền lợi - nghĩa vụ, qua đó đạt được trạng thái "Biết - Hiểu - Đồng thuận - Tự nguyện tuân thủ". Duy trì cơ chế đồng hành, hỗ trợ xuyên suốt với hộ kinh doanh trong toàn bộ quá trình chuyển đổi, kết nối với các đơn vị cung cấp giải pháp, đại lý thuế, ngân hàng và hiệp hội nghề nghiệp nhằm đảm bảo hộ kinh doanh được hỗ trợ đầy đủ về pháp lý, công nghệ và nghiệp vụ kê khai.

Chuẩn hóa hệ thống dữ kiệu và quy trình quản lý thuế theo mô hình mới, hình thành cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh theo 3 ngưỡng doanh thu (<=500 triệu đồng; 500 triệu - 3 tỷ đồng; >3 tỷ), tích hợp dữ liệu từ hóa đơn điện tử, máy tính tiền, POS và nền tảng thương mại điện tử.

Đồng thời cơ quan thuế Hà Nội tiếp tục tăng cường giám sát, đánh giá rủi ro theo ngành nghề và địa bàn, lấy hộ kinh doanh làm trọng tâm, thực hiện hướng dẫn hộ kinh doanh thiết lập chứng từ, sổ sách đơn giản, đồng thời tích hợp tính năng hỗ trợ Etax Mobile để thuận lợi trong kê khai.