(TBTCO) - Hà Nội và cả nước đang tăng tốc chuyển đổi số, triển khai chiến lược tăng trưởng xanh, mở rộng hợp tác quốc tế và thực thi các Nghị quyết 57, 59, 66, 68 của trung ương. Doanh nhân Thủ đô tiếp tục là lực lượng tiên phong trong đổi mới mô hình kinh doanh, ứng dụng công nghệ, phát triển bền vững và hội nhập toàn cầu.

Phát biểu tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 5/12, ông Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nhỏ và vừa TP. Hà Nội cho biết, chiều ngày 28/12 sẽ diễn ra Lễ Tôn vinh Doanh nhân - Doanh nghiệp Thăng Long năm 2025: "Kỷ nguyên mới- Hào khí thăng long-doanh nhân tiên phong". Đây là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.

Năm nay, chương trình có điểm nhấn đặc biệt: Trao các hình thức khen thưởng cao quý cấp Nhà nước, gồm Huân chương Lao động, Cờ thi đua Chính phủ, Bằng khen Thủ tướng, Bằng khen UBND TP Hà Nội, và Giải thưởng Mạc Đĩnh Chi dành cho các doanh nhân - doanh nghiệp xuất sắc nhất Thăng Long năm 2025.

Ông Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nhỏ và vừa TP. Hà Nội phát biểu tại cuộc họp.

Tại lễ tôn vinh, hiệp hội phát động thi đua với nhiều giải pháp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế Thủ đô - GRDP năm 2026 - 2030 tăng 11% theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII, với chương trình phát triển kinh tế Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Ông Mạc Quốc Anh nhấn mạnh, năm 2025 là cột mốc quan trọng khi Việt Nam bước vào “kỷ nguyên mới”, với nhiều định hướng chiến lược của Bộ Chính trị về đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế tư nhân và hoàn thiện thể chế. Trong bối cảnh đó, đội ngũ doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long đã nỗ lực vượt qua khó khăn, duy trì đà tăng trưởng, tạo việc làm và đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

"Trong bối cảnh đó, Lễ Tôn vinh Doanh nhân - Doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ là dịp biểu dương các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trong sản xuất - kinh doanh; dẫn đầu chuyển đổi số, đổi mới công nghệ; thực hiện ESG - phát triển xanh; đóng góp tích cực cho cộng đồng và xây dựng văn hóa doanh nghiệp chuẩn mực. Sự kiện không chỉ ghi nhận những đóng góp nổi bật mà còn lan tỏa tinh thần hào khí Thăng Long trong kỷ nguyên mới"- ông Mạc Quốc Anh nói.