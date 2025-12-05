(TBTCO) - Theo báo cáo Hệ sinh thái đầu tư khởi nghiệp công nghệ khí hậu Việt Nam 2025 (báo cáo CT-FE 2025) do New Energy Nexus Việt Nam, Đại học RMIT và Dự án AGILE vừa công bố, thị phần đầu tư mạo hiểm vào công nghệ khí hậu của Việt Nam tăng gần gấp đôi mức trung bình toàn cầu.

Báo cáo cho thấy, lĩnh vực công nghệ khí hậu Việt Nam tăng trưởng vượt trội so với thế giới vào năm 2024, với thị phần đầu tư mạo hiểm vào lĩnh vực này chiếm 22,3% tổng hoạt động đầu tư mạo hiểm trong nước và gần gấp đôi mức trung bình toàn cầu (12%).

Đại diện các bên liên quan tại buổi công bố báo cáo chiều 4/12.

Một chuyển biến quan trọng thứ hai được nêu trong báo cáo là cách mà các chính sách năng lượng mới đang định hình lại bản đồ đầu tư của Việt Nam, kích hoạt mức tăng gấp năm lần nguồn vốn cho lĩnh vực chuyển đổi năng lượng.

Việc thông qua Luật Điện lực 2024 và Nghị định 135/2024 về điện mặt trời mái nhà đã mở ra làn sóng hoạt động đầu tư, đưa giá trị các thương vụ chuyển đổi năng lượng lên 15,5 triệu USD trong năm 2024, gấp năm lần so với năm 2023. Đây là một trong những bước nhảy lớn nhất về đầu tư được thúc đẩy bởi các chính sách hỗ trợ.

Giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2024, tổng cộng có 78 doanh nghiệp công nghệ khí hậu tại Việt Nam đã huy động gần 205 triệu USD vốn thông qua 217 thương vụ, riêng năm 2024 đã đạt gần 100 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, bức tranh đầu tư vẫn tập trung vào các thương vụ lớn, thể hiện qua thương vụ của TECHCOOP khi họ nhận được vốn Series A trị giá 70 triệu USD, chiếm đến 71% tổng vốn công nghệ khí hậu năm 2024. Điều này cho thấy hệ sinh thái đầu công nghệ khí hậu vẫn phụ thuộc lớn vào các giao dịch mang tính cột mốc hơn là tăng trưởng trải rộng toàn thị trường.

Báo cáo cho thấy, tỷ lệ doanh nghiệp công nghệ khí hậu vượt qua giai đoạn sau hạt giống giảm còn 11,11%, thấp hơn so với 32,2% của toàn ngành công nghệ. Sự tham gia của nhà đầu tư tác động trong vào công nghệ khí hậu tại Việt Nam tăng từ một nhà đầu tư vào năm 2020 lên 10 nhà đầu tư vào năm 2024, kéo theo các yêu cầu khắt khe hơn về việc đo lường tác động, bình đẳng giới và các tiêu chuẩn sức khỏe - an toàn - môi trường.

Cũng theo báo cáo, khoản tài trợ tiếp tục đóng vai trò là nguồn vốn chủ đạo ở giai đoạn đầu cho các doanh nghiệp công nghệ khí hậu trong bối cảnh sự tham gia của các quỹ đầu tư mạo hiểm trong nước vẫn còn hạn chế.

Báo cáo cho thấy, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vị trí là trung tâm huy động vốn lớn nhất cả nước, tiếp theo sau đó là Hà Nội và Đà Nẵng.

​Lần đầu tiên, báo cáo giới thiệu bản đồ hệ sinh thái bao gồm 4 tầng, xác định rõ ràng vai trò của các tầng bao gồm: doanh nghiệp công nghệ khí hậu, tổ chức hỗ trợ, tổ chức cung cấp vốn và cơ quan chính quyền địa phương - một bước quan trọng giúp làm rõ “ai làm gì” trong hệ thống đổi mới sáng tạo về khí hậu tại Việt Nam.