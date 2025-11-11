Bộ Tài chính công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ mới trong lĩnh vực chứng khoán

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 3746/QĐ-BTC công bố danh mục 13 chế độ báo cáo định kỳ được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán.

Theo Quyết định số 3746/QĐ-BTC, 13 chế độ báo cáo định kỳ được sửa đổi và công bố lại tập trung vào 3 nhóm chính bao gồm hoạt động của công ty quản lý quỹ, hoạt động của công ty chứng khoán và các báo cáo liên quan đến tỷ lệ an toàn tài chính.

Cụ thể, đối với công ty quản lý quỹ, danh mục mới gồm những báo cáo quan trọng như báo cáo hoạt động; báo cáo quản lý danh mục đầu tư; báo cáo quản trị rủi ro; báo cáo kiểm toán nội bộ; báo cáo kiểm soát nội bộ; báo cáo tài chính; và báo cáo tổng hợp kết quả giám sát các hoạt động ủy quyền.

Đối với công ty chứng khoán, Quyết định bổ sung yêu cầu báo cáo tình hình hoạt động và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính, phù hợp với các sửa đổi của Thông tư số 102/2025/TT-BTC. Việc cập nhật này nhằm tăng cường giám sát rủi ro, đặc biệt trong bối cảnh thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh và dư nợ margin liên tục ở mức cao.

Ngoài ra, Quyết định cũng quy định lại các báo cáo đối với chi nhánh công ty chứng khoán, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam và các quỹ thành lập ở nước ngoài nhưng đầu tư tại Việt Nam, bao gồm báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động và báo cáo quản lý danh mục đầu tư theo quy định của nước xuất xứ.

Quyết định số 3746/QĐ-BTC đồng thời bãi bỏ 18 chế độ báo cáo cũ thuộc Phụ lục I của Quyết định số 2610/QĐ-BTC ban hành tháng 7/2025, nhằm tránh trùng lặp và phù hợp với hệ thống pháp lý đã được cập nhật trong năm.

