Chứng khoán phái sinh ngày 26/12: Hồi phục ngoạn mục, chênh lệch dương xuất hiện trở lại

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán phái sinh tiếp tục biến động mạnh. Trong khi VN30-Index tiến sát mốc tham chiếu, giá hợp đồng tương lai VN30 kỳ hạn gần nhất đã kịp đóng cửa trong sắc xanh.

Áp lực bán từ phiên trước tiếp tục khiến thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa trong trạng thái tiêu cực. VN30-Index giảm mạnh tới 35 điểm ngay trong giờ giao dịch đầu khi nhóm cổ phiếu nhà Vingroup, gồm VIC, VHM và VRE đều đồng loạt giảm sàn. Áp lực bán còn lan rộng sang nhiều nhóm ngành khác như chứng khoán, ngân hàng và hóa chất, khiến chỉ số có thời điểm giảm gần 60 điểm trong phiên.

Tuy nhiên, ở nửa cuối phiên chiều, dòng ngân hàng trở lại dẫn dắt khi có sự phục hồi rõ rệt. Cùng đó, nhóm cổ phiếu Vingroup đều được "hấp thụ" hết mức giá sàn tạo cho thị trường tâm lý ổn định và thu hẹp được đà giảm về sát mốc tham chiếu. Biên độ dao động trên thị trường cơ sở phiên hôm nay lên tới 60 điểm.

Chỉ số cơ sở biến động mạnh đã kéo dòng tiền tham gia tích cực trên thị trường. Khối lượng giao dịch ghi nhận mức tăng mạnh. Trong đó, khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn tháng 1/2026 (VN41I1G10000) vượt 420 nghìn hợp đồng. Đây cũng tiếp tục là hợp đồng được giao dịch nhiều nhất trong 8 hợp đồng và cũng là hợp đồng duy nhất đóng cửa trong sắc xanh nhờ đà hồi phục ấn tượng.

Giá hợp đồng tương lai VN41I1G10000 bật tăng nửa cuối phiên chiều và đóng cửa trong sắc xanh

Chênh lệch giá giữa hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn vào tháng 1/2026 và tháng 2/2026 so với chỉ số cơ sở đều chuyển sang trạng thái dương, lần lượt ở mức 3,03 điểm và 4,03 điểm. Tương tự, với các hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN100-Index, hợp đồng kỳ hạn ngắn đều đồng loạt giữ mức chênh lệch dương. Ở các hợp đồng kỳ hạn xa hơn, giá hợp đồng tương lai dù cũng hồi phục ở nửa cuối phiên chiều nhưng nhìn chung vẫn giữ mức chênh lệch âm lớn tương tự phiên hôm qua.

Khối lượng mở (OI) của hợp đồng giảm, riêng hợp đồng VN41I1G10000 thu hẹp tới 12% khi chỉ còn 31.775 vị thế nắm giữ. Dù nhà đầu tư đóng bớt vị thế trong ngày, nhưng việc giá hợp đồng hồi phục nhanh và duy trì chênh lệch dương cho thấy nhà đầu tư vẫn ưu tiên chiến lược giao dịch ngắn hạn thay vì gia tăng nắm giữ qua đêm.