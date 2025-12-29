Đảm bảo tính minh bạch, chính xác, công bằng cho thị trường

Quản lý nhà nước về thẩm định giá:

(TBTCO) - Năm 2025, Bộ Tài chính hoàn thành tốt vai trò quan trọng trong công tác thẩm định giá, từ việc ban hành khung pháp lý, đến tăng cường quản lý nhà nước, giám sát hoạt động… Từ đó, từng bước chuẩn hóa hoạt động thẩm định giá, tăng cường minh bạch và kỷ cương thị trường.

Quản lý chặt giấy phép thẩm định giá, sàng lọc doanh nghiệp

Theo Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), trong năm 2025, công tác quản lý nhà nước về thẩm định giá theo quy định tại Luật Giá, Nghị định số 78/2024/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn tiếp tục được tăng cường.

Cục chủ động thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực thẩm định giá, như cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá; cập nhật thông tin về các doanh nghiệp và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề, kịp thời thông báo để đảm bảo hoạt động ổn định của các doanh nghiệp cũng như thị trường thẩm định giá.

Nguồn: Bộ Tài chính. Đồ họa: Phương Anh

Tính đến ngày 1/12/2025, Cục đã cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho 20 doanh nghiệp thẩm định giá và cấp lại giấy chứng nhận cho 139 lượt doanh nghiệp; đình chỉ 10 doanh nghiệp thẩm định giá và thu hồi 39 giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá. Bên cạnh đó, Cục đã ban hành khoảng 100 thông báo danh sách thẩm định viên về giá được điều chỉnh hằng tháng và danh sách thẩm định viên về giá được thông báo kèm theo khi doanh nghiệp được cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Đặc biệt, cơ quan quản lý giá đã kịp thời rà soát tổng thể điều kiện kinh doanh tại thời điểm 1/7/2025 theo quy định tại Luật Giá và thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đối với 16 doanh nghiệp thẩm định giá. Tại thời điểm ngày 1/12/2025, có 281 doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Đáng chú ý, năm 2025 cũng là năm đầu tiên thực hiện chấm điểm và công bố điểm đánh giá hoạt động cho 272 doanh nghiệp thẩm định giá. Kết quả được thông báo theo nhóm điểm, cụ thể: nhóm đạt từ 80 điểm trở lên có 7 doanh nghiêp; nhóm đạt từ 75 điểm đến dưới 80 điểm có 16 doanh nghiệp; nhóm đạt từ 70 điểm đến dưới 75 điểm có 59 doanh nghiệp; nhóm đạt từ 65 điểm đến dưới 70 điểm có 118 doanh nghiệp; nhóm đạt từ 60 điểm đến dưới 65 điểm có 65 doanh nghiệp; nhóm đạt từ 50 điểm đến dưới 60 điểm có 7 doanh nghiệp; không có doanh nghiệp dưới 50 điểm.

Siết chặt kiểm tra chấp hành pháp luật về thẩm định giá

Triển khai thực hiện Quyết định số 1311/QĐ-BTC ngày 9/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thẩm định giá, tính đến nay, Cục Quản lý giá đã thực hiện kiểm tra 22 doanh nghiệp thẩm định giá, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 doanh nghiệp thẩm định giá. Đồng thời, thực hiện kiểm tra đột xuất đối với một số doanh nghiệp thẩm định giá theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an.

Tăng cường hợp tác quốc tế về quản lý lĩnh vực thẩm định giá Phục vụ việc nghiên cứu chính sách trong lĩnh vực quản lý giá, thẩm định giá nói chung cũng như hoạt động định giá tài sản trong tố tụng hình sự, từ ngày 9 - 12/12/2025, Đoàn Công tác của Bộ Tài chính do Thứ trưởng Lê Tấn Cận làm Trưởng đoàn đã có chuyến làm việc tại Vương quốc Anh và từ ngày 15 - 17/12, Thứ trưởng cùng Đoàn công tác của Bộ Tài chính tiếp tục chương trình công tác tại Đan Mạch. Các chuyến công tác nhằm trao đổi, thảo luận, học tập kinh nghiệm về tình hình kinh tế vĩ mô, chính sách quản lý giá, kiểm soát lạm phát, thảo luận chuyên môn về công tác thẩm định giá tài sản, định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

Song song với việc kiểm tra, Cục đã trả lời, hướng dẫn chính sách, quy định của pháp luật, tiêu chuẩn thẩm định giá theo đề nghị của các doanh nghiệp thẩm định giá, các cơ quan và cá nhân có liên quan; xử lý khiếu nại, tố cáo liên quan đến kết quả thẩm định giá tài sản do doanh nghiệp thẩm định giá ban hành...

Đồng thời, Cục cũng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tiến hành rà soát việc chấp hành pháp luật về thẩm định giá và quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, hoạt động hành nghề thẩm định giá của các thẩm định viên.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá Phạm Văn Bình cho biết, bước sang năm 2026, công tác quản lý nhà nước về thẩm định giá tiếp tục được đẩy mạnh và siết chặt theo đúng tinh thần của Luật Giá (sửa đổi). Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát hồ sơ cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá; rà soát, thông báo danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

Cùng với đó, tăng cường giám sát hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá; tổ chức kỳ thi và cấp thẻ thẩm định viên về giá cho các thí sinh đủ điều kiện trong năm 2026.

Đặc biệt, đối với công tác quản lý nhà nước, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận yêu cầu Cục Quản lý giá tiếp tục tăng cường quản lý chặt chẽ các doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên trong hoạt động cung cấp dịch vụ thẩm định giá; kiểm tra và xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến hoạt động thẩm định giá.

Mới đây, tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Thẩm định giá Việt Nam, Thứ trưởng Lê Tấn Cận cho hay, giai đoạn mới đòi hỏi tất cả các ngành, lĩnh vực phải chú trọng ứng dụng chuyển đổi số. Trong lĩnh vực thẩm định giá, công nghệ, dữ liệu, số hóa và trí tuệ nhân tạo cũng đang trở thành những yếu tố tạo ra tác động sâu rộng, làm biến đổi giá trị tài sản và thay đổi cách thức thực hiện. Do đó, trong những năm tiếp theo, Thứ trưởng đề nghị các doanh nghiệp thẩm định giá, hội viên... cần nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ mới, nhất là trí tuệ nhân tạo vào hoạt động thẩm định giá.

Đây cũng được xem là xu thế tất yếu để tạo ra cuộc cách mạng trong lĩnh vực thẩm định giá thay thế các phương thức thẩm định giá truyền thống, giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu suất hoạt động, giảm chi phí, nhân sự và theo kịp sự phát triển chung của xu thế thế giới.