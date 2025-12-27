Ngành bảo hiểm dần trở lại tâm điểm trong chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường

(TBTCO) - Trong bối cảnh dòng tiền có dấu hiệu lan tỏa khỏi các nhóm dẫn dắt, ngành bảo hiểm, đặc biệt là bảo hiểm nhân thọ, được kỳ vọng hưởng lợi từ nền tảng vĩ mô ổn định, tăng trưởng kinh tế duy trì và xu hướng lãi suất nhích lên trong chu kỳ mới.

Chia sẻ tại sự kiện WeTalk "Đầu tư gì 2026" của Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam sáng ngày 27/12 tại Hà Nội, ông Thái Quang Trung - Giám đốc Đầu tư Công ty Quản lý quỹ VinaCapital cho biết, nhìn lại diễn biến thị trường năm 2025, bức tranh các nhóm ngành dẫn dắt thị trường khá rõ nét, với hai trụ cột nổi bật là bất động sản và ngân hàng. Cổ phiếu thuộc hai nhóm này đóng vai trò chủ lực, tạo động lực tăng trưởng cho thị trường chứng khoán trong suốt năm qua. Đáng chú ý, bất động sản không chỉ ghi nhận mức tăng mạnh về điểm số, mà còn cho thấy chất lượng tăng trưởng tốt hơn so với các nhịp hồi trước, phản ánh sự cải thiện rõ rệt về kỳ vọng cũng như dòng tiền.

Tuy nhiên, bước sang năm 2026, chiến lược đầu tư được cho là cần mở rộng hơn, thay vì chỉ tập trung vào các nhóm ngành đã tăng mạnh. Sau giai đoạn bứt phá của bất động sản và tài chính, xu hướng lan tỏa của dòng tiền nhiều khả năng sẽ diễn ra rõ nét hơn, qua đó tạo điều kiện để các nhóm ngành khác dần được thị trường quan tâm trở lại.

Ảnh minh hoạ.

Trong bối cảnh này, tiêu dùng và bán lẻ được xem là những lĩnh vực có tiềm năng, nhưng chưa thực sự có nhiều “đất diễn” trong năm 2025. Ngoại trừ một số cổ phiếu mang tính cá biệt, phần lớn doanh nghiệp trong ngành vẫn chưa được định giá tương xứng, dù triển vọng trung và dài hạn vẫn còn dư địa.

Khi các nhóm ngành dẫn dắt đã phản ánh phần lớn kỳ vọng, dòng tiền thường có xu hướng tìm kiếm cơ hội ở những lĩnh vực bị “bỏ quên” nhưng có nền tảng phục hồi gắn với tăng trưởng kinh tế. Theo đó, tiêu dùng và bán lẻ có thể hưởng lợi từ sự cải thiện thu nhập, tâm lý chi tiêu của người dân, cũng như hiệu ứng lan tỏa từ đà tăng trưởng chung của nền kinh tế trong năm 2026.

Cùng với tiêu dùng, chuyên gia từ VinaCapital chỉ ra rằng, ngành bảo hiểm, đặc biệt là bảo hiểm nhân thọ được đánh giá là nhóm ngành đáng chú ý hơn trong giai đoạn tới. Trong năm 2025, cổ phiếu bảo hiểm nhìn chung chưa thu hút nhiều sự chú ý của nhà đầu tư, ngoại trừ một vài trường hợp mang tính cục bộ. Tuy nhiên, triển vọng năm 2026 được nhìn nhận tích cực hơn khi bối cảnh vĩ mô được kỳ vọng thuận lợi, với tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức khá và các động lực lớn tiếp tục đến từ chính sách điều hành.

Đáng chú ý, trong kịch bản tăng trưởng kinh tế được củng cố, mặt bằng lãi suất có thể cần điều chỉnh tăng nhẹ nhằm bảo đảm cân bằng vĩ mô và ổn định hệ thống tài chính. Sự kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế và xu hướng lãi suất nhích lên thường tạo điều kiện thuận lợi cho ngành bảo hiểm, đặc biệt là bảo hiểm nhân thọ, khi vừa hỗ trợ hoạt động đầu tư tài sản, vừa cải thiện biên lợi nhuận dài hạn.

“Đây được xem là nhóm ngành có thể hưởng lợi rõ nét hơn trong năm 2026, trong bối cảnh vẫn đang ở trạng thái tương đối “chưa được chú ý” so với tiềm năng” - ông Trung nhấn mạnh.