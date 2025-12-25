Thị trường bảo hiểm giữ đà tăng trưởng, củng cố nền tảng cho giai đoạn mới

(TBTCO) - Năm 2025, thị trường bảo hiểm tiếp tục mở rộng quy mô, nhiều chỉ tiêu chủ chốt duy trì đà tăng trưởng. Trên cơ sở đó, việc hoàn thiện khung khổ pháp lý, xây dựng hệ thống dữ liệu, thúc đẩy tái cấu trúc sản phẩm... được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong năm tới.

Thêm doanh nghiệp mới, thị trường bảo hiểm tiếp tục mở rộng

Theo thông tin từ Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025 và triển khai chương trình công tác năm 2026 do Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) vừa tổ chức, thị trường bảo hiểm tại Việt Nam hiện có 86 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, tăng 2 doanh nghiệp so với năm 2024. Hai "tân binh" là Công ty cổ phần Bảo hiểm Nhân thọ Kỹ thương Việt Nam (Techcom Life) và Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Alpha.

Các chỉ tiêu chính về hoạt động kinh doanh bảo hiểm đều ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Cụ thể, tổng tài sản toàn thị trường ước đạt gần 1.114 triệu tỷ đồng, tăng 8,58% so với năm 2024; tổng vốn đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 958.987 tỷ đồng, tăng 10,31%; tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 727.366 tỷ đồng, tăng 8,77%; tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 221.427 tỷ đồng, tăng 3,77%.

Nguồn: Bộ Tài chính. Đồ họa: Phương Anh

Cùng với đó, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 237.211 tỷ đồng, tăng 3,96%; chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 91.845 tỷ đồng, tăng 13,52%.

Lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột khi duy trì tăng trưởng 2 con số, mở rộng độ bao phủ bảo hiểm, qua đó, đóng góp quan trọng vào kết quả chung toàn ngành.

Chia sẻ tại hội nghị, ông Đỗ Anh Trường - Trưởng phòng Bảo hiểm phi nhân thọ (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) đánh giá, lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ đạt được những kết quả tích cực, với doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt trên 84.000 tỷ đồng, tăng khoảng 11,34% so với cùng kỳ. Công tác quản lý, giám sát được thực hiện chặt chẽ, yêu cầu doanh nghiệp tự rà soát, kịp thời chấn chỉnh khi có sai sót hoặc thực hiện chưa đúng quy định.

Trong đợt thiên tai, bão lũ vừa qua, công tác bồi thường được chú trọng nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm, góp phần ổn định đời sống, sản xuất, kinh doanh sau bão lũ.

Cũng theo ông Trường, công tác bảo hiểm hàng không, đặc biệt đối với các chuyến bay quốc tế, vẫn còn một số tồn tại do năng lực bảo hiểm trong nước chưa đủ đáp ứng yêu cầu.

Trong công tác phát triển sản phẩm cho thị trường, đơn vị đã chấp thuận phương pháp, cơ sở tính phí cho hơn 200 sản phẩm bảo hiểm, chủ yếu trong lĩnh vực bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm xe cơ giới, phục vụ nhu cầu cá nhân và tổ chức.

Đối với lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, bà Lý Thị Thu Thủy - Trưởng phòng Bảo hiểm nhân thọ (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) cho biết, đơn vị phê duyệt hơn 100 sản phẩm bảo hiểm, làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp để nắm bắt khó khăn, vướng mắc; đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.

"Đây là thời điểm thị trường bảo hiểm nhân thọ cần có những chuyển biến sâu sắc và cơ bản hơn nữa, để tăng trưởng, phục hồi và phát triển" - bà Thuỷ nêu rõ.

Lãnh đạo Phòng Bảo hiểm nhân thọ cho biết, sẽ tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan trong sửa đổi, bổ sung các chính sách theo hướng hỗ trợ doanh nghiệp tái cấu trúc sản phẩm, đa dạng hóa danh mục, định vị sản phẩm theo từng phân khúc khách hàng, tăng tính minh bạch, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực tính phí, định phí và tính toán rủi ro, hướng tới sự phát triển bền vững và lành mạnh của thị trường.

Tăng tốc hoàn thiện thể chế, chú trọng phát triển dữ liệu

Tiếp đà tăng trưởng tích cực của năm 2025, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm, tạo điều kiện để thị trường phát triển bền vững.

Theo ông Phạm Văn Đức - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, trong năm 2026, Cục tiếp tục tập trung vào công tác quản lý và giám sát với mục tiêu bảo đảm thị trường bảo hiểm phát triển minh bạch, an toàn và hiệu quả, phù hợp với điều kiện và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như các chuẩn mực quốc tế, đáp ứng nhu cầu bảo hiểm cơ bản của mọi lĩnh vực kinh tế và các tầng lớp dân cư, qua đó góp phần ổn định nền kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Rà soát tổng thể, tạo động lực mới cho thị trường Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận, ông Ngô Việt Trung - Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết, Cục tiếp tục nỗ lực hoàn thiện các nhiệm vụ được Bộ Tài chính giao, đồng thời nhận thức rõ yêu cầu phải cố gắng hơn nữa trong công tác hoàn thiện thể chế. Cục sẽ tiến hành rà soát tổng thể, định hướng cải tổ toàn diện nhằm tạo dựng những động lực mới cho sự phát triển của thị trường bảo hiểm trong giai đoạn tới.

Liên quan đến công tác xây dựng cơ chế, chính sách, trong năm 2026, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đề xuất xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật gồm: xây dựng hồ sơ Nghị định số 46/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm và Nghị định số 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp trình Bộ Tài chính, trình Chính phủ ký ban hành. Cùng với đó, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng chính sách bảo hiểm theo Nghị định sửa đổi Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản.

Ngoài ra, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm tiếp tục phối hợp với Hiệp hội Bảo hiểm và các doanh nghiệp bảo hiểm triển khai xây dựng mô hình vốn trên cơ sở rủi ro (RBC).

"Về công tác quản lý, giám sát, tiếp tục thực hiện việc quản lý, giám sát các doanh nghiệp bảo hiểm thông qua việc nắm bắt thông tin từ thị trường, tổng hợp, phân tích và đánh giá số liệu từ các báo cáo định kỳ và đột xuất, kịp thời đánh giá chính xác tình hình hoạt động của các lĩnh vực bảo hiểm, phát hiện kịp thời các vi phạm của doanh nghiệp để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý" - Phó Cục trưởng Phạm Văn Đức nêu rõ.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích mà ngành bảo hiểm đã đạt được, qua đó đóng góp vào kết quả chung của ngành Tài chính.

Đưa ra nhiều gợi mở và định hướng nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thị trường bảo hiểm phát triển lành mạnh, hiệu quả và bền vững hơn, Thứ trưởng Lê Tấn Cận nhấn mạnh việc sớm hình thành hệ thống dữ liệu chung về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, bao gồm thông tin về hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, đại lý bảo hiểm... Đồng thời, tăng cường kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành, để nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát thị trường. Dù có công cụ, trí tuệ nhân tạo, nhưng nếu thiếu “nguyên liệu” là dữ liệu, thì khó phát huy giá trị.

Cũng theo Thứ trưởng, trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong giai đoạn 2026 - 2030, việc khởi công, khánh thành 234 công trình trọng điểm với tổng mức đầu tư hơn 3,4 triệu tỷ đồng, trong đó phần lớn nguồn vốn đến từ khu vực ngoài ngân sách, mở ra dư địa và cơ hội lớn cho ngành bảo hiểm.

Để thực hiện các nhiệm vụ năm 2026, Thứ trưởng Lê Tấn Cận đề nghị Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, hướng dẫn kịp thời Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) và hoàn thiện các văn bản hướng dẫn Luật; báo cáo việc ban hành Nghị định xử phạt vi phạm hành chính; thực hiện tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật đã được ban hành...

"Tiếp tục tập trung vào công tác quản lý giám sát doanh nghiệp về thực hiện cam kết khách hàng, chi bồi thường và tạm ứng tiền bảo hiểm kịp thời, đúng quy định" - Thứ trưởng nêu rõ.