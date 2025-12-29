Mở rộng kênh đối thoại, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người nộp thuế

(TBTCO) - Hội nghị đối thoại về chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan năm 2025 có bước cải tiến quan trọng khi triển khai kênh tiếp nhận và trả lời vướng mắc trực tuyến, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp gửi câu hỏi, phản ánh, kiến nghị về chính sách thuế, hải quan.

Giải đáp kịp thời khó khăn, vướng mắc

Bộ Tài chính vừa phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan năm 2025.

Ban tổ chức cho biết, Hội nghị đối thoại về chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan được tổ chức hằng năm và đã trở thành diễn đàn quan trọng đối với doanh nghiệp, người nộp thuế. Thông qua hội nghị, nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách thuế, hải quan đã được tiếp nhận, giải đáp và kịp thời tháo gỡ, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, được cộng đồng doanh nghiệp cả nước quan tâm và đánh giá cao.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị đối thoại, ngày 26/12/2025. Ảnh: Đức Thanh

Nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của doanh nghiệp, đồng thời khắc phục hạn chế của hình thức đối thoại trực tiếp truyền thống, năm nay, Hội nghị đối thoại thuế, hải quan có bước cải tiến quan trọng khi triển khai kênh tiếp nhận và trả lời vướng mắc trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính (www.mof.gov.vn), Trang thông tin điện tử Cục Thuế (www.gdt.gov.vn) và Trang thông tin điện tử Cục Hải quan (www.custom.gov.vn).

Với hình thức này, doanh nghiệp không nhất thiết phải trực tiếp đến tham dự hội nghị, mà vẫn có thể gửi câu hỏi, phản ánh, kiến nghị về chính sách thuế, hải quan một cách thuận tiện, nhanh chóng, đúng trọng tâm.

Việc tham gia đối thoại thông qua kênh trực tuyến mang lại nhiều lợi ích rõ rệt cho doanh nghiệp, như không bị giới hạn bởi số lượng doanh nghiệp tham gia trực tiếp, các vướng mắc sẽ được tiếp nhận và xử lý nhiều hơn. Doanh nghiệp không phải di chuyển xa, không phát sinh chi phí đi lại, lưu trú, đặc biệt phù hợp với doanh nghiệp ở các địa phương ngoài trung tâm.

Nhờ đó, doanh nghiệp có thể chuẩn bị câu hỏi kỹ lưỡng, nêu rõ tình huống thực tế, dẫn chiếu quy định liên quan, giúp cơ quan quản lý nghiên cứu và trả lời chính xác hơn. Các câu hỏi và trả lời được tổng hợp, công khai trên Cổng thông tin, giúp nhiều doanh nghiệp khác có thể tham khảo, áp dụng thống nhất.

Việc mở rộng kênh hỏi - đáp qua Hội nghị đối thoại thuế, hải quan không chỉ là dịp để doanh nghiệp “nêu vướng mắc và được trả lời”, mà còn giúp cơ quan quản lý lắng nghe tiếng nói từ thực tiễn, từ đó kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện chính sách, góp phần nâng cao chất lượng đối thoại, tăng tính thực chất trong việc hoàn thiện chính sách thuế, hải quan theo hướng minh bạch, khả thi và phù hợp thực tiễn, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh ngày càng thuận lợi, minh bạch và hiệu quả.

Bảo đảm quyền lợi của doanh nghiệp

Phát biểu tại hội nghị đối thoại, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, tiếp nối truyền thống luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, trong bối cảnh tình hình kinh tế vĩ mô trong nước vẫn còn khó khăn, kinh tế toàn cầu dự báo có những diễn biến khó lường, Bộ Tài chính đã khẩn trương nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền các giải pháp hỗ trợ phù hợp về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất cho người dân và doanh nghiệp.

Cụ thể, trong năm 2025, Bộ Tài chính đã trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách hỗ trợ về thuế, phí và tiền thuê đất lên đến 241.740 tỷ đồng. Các giải pháp này đã và đang tiếp tục được triển khai trong thực tế và nhận được sự đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao của cộng đồng doanh nghiệp, người dân.

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cho biết, cùng với việc đề xuất các giải pháp hỗ trợ về thuế, phí, Bộ Tài chính cũng đã tổ chức các hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan hằng năm, qua đó tạo cơ hội để doanh nghiệp hiểu được công tác quản lý thuế hiện tại của Việt Nam và được hỗ trợ giải quyết các vấn đề vướng mắc, khó khăn phát sinh trong thực tiễn, đảm bảo quyền lợi. Từ đó, góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, công bằng, khuyến khích đầu tư, phù hợp với quá trình hội nhập, phát triển bền vững của nền kinh tế.

Đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, ông Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch VCCI đánh giá, thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành các văn bản sửa đổi phù hợp về thuế, quy trình thủ tục; tham mưu ban hành các chính sách kịp thời về miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất, được người dân, doanh nghiệp và tổ chức đánh giá cao. Bộ Tài chính luôn là cơ quan đi đầu về đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính phủ điện tử, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Cũng theo ông Hồ Sỹ Hùng, trong quá trình chuẩn bị hội nghị này, VCCI đã nhận được nhiều ý kiến, đánh giá tích cực của các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp về ngành thuế và hải quan khi áp dụng các quy định mới phù hợp với doanh nghiệp, áp dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa quy trình, thủ tục, giúp doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ thuế nhanh hơn, thuận lợi hơn, chuyên nghiệp hơn. VCCI đã chuyển các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp tới Bộ Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan để xem xét, giải đáp, sửa đổi các quy định, quy trình liên quan về thuế và hải quan.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, bà Lê Thị Duyên Hải - Phó Tổng Thư ký Hội Tư vấn thuế Việt Nam khẳng định, với tinh thần cầu thị, lắng nghe và thực sự rất đổi mới, Bộ Tài chính đã kịp thời tiếp thu, sửa đổi ngay những bất cập của chính sách để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, như ban hành Luật số 149/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; trình Quốc hội nâng ngưỡng miễn thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân cho hộ kinh doanh… Cộng đồng người nộp thuế rất ghi nhận và đánh giá cao các quyết định sửa đổi về chính sách thuế vừa qua của Bộ Tài chính.

Bà Hải cho biết, với vai trò là cầu nối giữa cơ quan thuế và người nộp thuế, Hội Tư vấn thuế Việt Nam đã tập trung nguồn lực, đồng hành với cơ quan thuế và VCCI tổ chức nhiều hội nghị với hình thức trực tiếp, trực tuyến nhằm tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các chính sách mới cho cộng đồng người nộp thuế; hỗ trợ người nộp thuế, nhất là các hộ kinh doanh, thực hiện đúng các chính sách thuế.