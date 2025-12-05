Ngày 5/12: Giá thép tăng trên sàn Thượng Hải, trong nước ổn định

Giá thép trên sàn Thượng Hải tăng nhẹ trong phiên giao dịch sáng 5/12. Trong nước, các doanh nghiệp tiếp tục duy trì mức giá ổn định.

Sáng 5/12, giá thép thanh hiện đang giao dịch ở mức 3.118 nhân dân tệ/tấn.

Sàn Thượng Hải

Vào lúc 8h30 (giờ Việt Nam) sáng 5/12, giá thép thanh hiện đang giao dịch ở mức 3.118 nhân dân tệ/tấn.

Trước đó, kết thúc phiên giao dịch 4/12, giá thép thanh kỳ hạn tháng 12 trên Sàn Thượng Hải tăng 0,33% (10 nhân dân tệ) lên mức 3.030 nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt đi ngang mức 795 nhân dân tệ/tấn. Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 12 trên Sàn Singapore-SGX tăng 0,05 USD lên mức 107,9 USD/tấn.

Trong khi đó, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2026 giảm phiên thứ hai liên tiếp, khi thị trường chịu áp lực từ đà tăng mạnh của nguồn cung toàn cầu, theo Reuters.

Trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE), hợp đồng giao tháng 1/2025 được giao dịch nhiều nhất giảm 0,63% xuống 794,5 nhân dân tệ (112,42 USD)/tấn, trong khi hợp đồng chuẩn giao tháng 1/2025 trên Sàn Singapore gần như đi ngang vào đầu phiên.

Các nhà phân tích của ANZ cho biết, tâm lý thị trường yếu đi một phần đến từ việc Simandou, mỏ quặng sắt khổng lồ tại Guinea đã chính thức đưa lô hàng thương mại đầu tiên lên đường sang Trung Quốc.

Đây được xem là bước ngoặt trong cục diện cung ứng toàn cầu, bởi Simandou sở hữu nguồn quặng chất lượng cao và có thể trở thành đối trọng mới với hai nhà cung cấp lớn hiện nay là Australia và Brazil.

Thị trường trong nước

Giá thép xây dựng tiếp tục được doanh nghiệp duy trì ở mức giá ổn định. Cụ thể, tại thời điểm 8h30 ngày 5/12/2025, cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam dao động từ 12.520 - 13.640 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300, ổn định so với các phiên trước đó.

Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg.

Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg. Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.880 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.050 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.