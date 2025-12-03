Sáng ngày 3/12, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ổn định ở mức 25.153 VND/USD. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,07%, hiện ở mức 99,34.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.946 VND/USD - 26.360 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.140 - 26.410 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.140 đồng 26.410 đồng Vietinbank 26.015 đồng 26.410 đồng BIDV 26.176 đồng 26.410 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.738 - 30.657 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.824 đồng 31.396 đồng Vietinbank 29.734 đồng 31.454 đồng BIDV 30.214 đồng 31.402 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 153 đồng - 170 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 163.47 đồng 173.85 đồng Vietinbank 163.53 đồng 175.03 đồng BIDV 166.28 đồng 173.62 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 3/12/2025, tăng 147 đồng ở cả chiều mua và ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.604 - 27.704 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,07%, hiện ở mức 99,34.

Đồng USD tăng trở lại so với đồng Yên trong phiên giao dịch thứ Ba, ngay cả khi kỳ vọng về khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn hiện hữu. Đồng thời, đồng EUR cũng nhích lên, sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát khu vực đồng EUR cao hơn dự báo.

Đồng bạc xanh tăng 0,2% so với đồng Yên, lên mức 155,845, sau khi chạm đáy hai tuần trong phiên trước, trong bối cảnh đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm thu hút nhu cầu mạnh nhất kể từ tháng 9.

Đồng EUR tăng 0,1%, lên 1,1624 USD, sau khi số liệu cho thấy lạm phát tại 20 quốc gia dùng đồng EUR tăng lên 2,2% trong tháng trước, từ mức 2,1% của tháng 10, mức tăng nhỏ và nhiều khả năng không gây lo ngại lớn cho Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Đồng Bảng Anh gần như đi ngang, ở mức 1,3211 USD, sau khi chạm đỉnh một tháng trong phiên trước. Ngân hàng Trung ương Anh đã cắt giảm lượng vốn mà họ yêu cầu các ngân hàng phải nắm giữ, nhằm thúc đẩy cho vay và hỗ trợ nền kinh tế./.