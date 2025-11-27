Sáng ngày 27/11, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.152 VND/USD, tăng 6 VND so với phiên giao dịch trước. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,07%, hiện ở mức 99,60.

Đồng USD hôm nay tiếp tục giảm. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.939 VND/USD - 26.353 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.159 - 26.409 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.159 đồng 26.409 đồng Vietinbank 26.015 đồng 26.403 đồng BIDV 26.174 đồng 26.403 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.637 - 30.546 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.825 đồng 31.397 đồng Vietinbank 29.682 đồng 31.402 đồng BIDV 30.161 đồng 31.338 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 153 đồng - 169 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 163.24 đồng 173.60 đồng Vietinbank 163.17 đồng 174.67 đồng BIDV 165.80 đồng 173.08 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 27/11/2025, giảm 131 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.357 - 27.507 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,07%, hiện ở mức 99,60.

Đồng USD giảm khi giới đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 12, trong bối cảnh loạt dữ liệu kinh tế trái chiều không đủ mạnh để làm thay đổi nhận định này.

Đồng Yên suy yếu so với đồng USD trong phiên giao dịch thứ Tư, sau khi động lực tăng ban đầu từ những đồn đoán về khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) có thể tăng lãi suất vào tháng tới phai nhạt. Trong khi đó, Bảng Anh tăng giá nhờ bản ngân sách của Vương quốc Anh cho thấy dư địa tài khóa lớn hơn dự kiến.

Theo các nguồn tin của Reuters, BOJ đang chuẩn bị thị trường cho khả năng tăng lãi suất ngay trong tháng tới, đồng thời khôi phục giọng điệu “diều hâu” trước đây khi lo ngại về đà giảm mạnh của đồng Yên quay trở lại và áp lực chính trị trong việc giữ lãi suất thấp suy yếu. Đồng Yên giảm 0,2%, ở mức 156,44 Yên/USD.

Bảng Anh cũng trở thành tâm điểm với việc công bố ngân sách của Anh. Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves công bố bản ngân sách giúp bà có thêm dư địa trong việc đáp ứng các mục tiêu vay nợ, qua đó trấn an tâm lý nhà đầu tư. Tỷ giá Bảng Anh tăng 0,5% so với USD, lên 1,3228 USD, và cũng tăng so với đồng Euro, khi Euro giảm 0,3% xuống 87,64 pence. Ở các thị trường khác, Euro giao dịch ở mức 1,1590 USD, tăng 0,2%./.