|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,514
|1,534
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ
|1,514
|15,342
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|1,514
|15,343
|Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|149
|1,515
|Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|149
|1,516
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99%
|1,475
|1,505
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 99%
|14,451
|14,901
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 75%
|105,536
|113,036
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 68%
|95
|1,025
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 61%
|84,464
|91,964
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3%
|804
|879
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7%
|55,415
|62,915
|Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,514
|1,534
|Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,514
|1,534
|Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,514
|1,534
|Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,514
|1,534
|Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,514
|1,534
|Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,514
|1,534
|Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,514
|1,534
|Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,514
|1,534
|Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,514
|1,534
|Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,514
|1,534
|Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,514
|1,534