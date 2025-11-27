Giá xăng trong nước ngày 27/11 được dự báo có thể giảm mạnh 3,8 - 4% so với kỳ điều hành trước. Theo đó, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể giảm đến 794 đồng về mức 19.006 đồng/lít, xăng RON 95-III có thể giảm 781 đồng về mức 19.759 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu mazut có thể giảm 276 đồng về mức 13.454 đồng/kg, dầu diesel và dầu hỏa có thể giảm 0,7% về mức lần lượt là 19.677 đồng/lít và 20.138 đồng/lít.