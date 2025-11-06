Hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025

(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 4/11/2025 về triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2025, nhằm bảo đảm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

Thực hiện Chương trình công tác và nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao năm 2025

Tại Nghị quyết số 86/NQ-CP, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tiếp tục hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với 234 đề án, nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình công tác tháng 11 và tháng 12/2025. Các bộ, cơ quan chủ trì chuẩn bị đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, chủ động đôn đốc các địa phương gửi hồ sơ bảo đảm chất lượng, đúng hạn.

Chính phủ chỉ đạo tập trung nâng cao hiệu quả 3 động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu) nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên. Ảnh: Lê Toàn

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội và các bộ, cơ quan liên quan kịp thời chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10; hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 132 văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết đã có hiệu lực thi hành; khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại văn bản số 10432/VPCP-PL ngày 24/10/2025 của Văn phòng Chính phủ, bảo đảm hoàn thành cơ bản việc xử lý "điểm nghẽn" do quy định pháp luật trong năm 2025...

Điều hành kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan: Tài chính, Công thương, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan, địa phương liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

Kịp thời đánh giá tác động của thiên tai, bão lũ để rà soát kịch bản tăng trưởng, có giải pháp hiệu quả bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên và năm 2026 đạt 10% trở lên.

Tiếp tục kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; phối hợp chặt chẽ, linh hoạt, hiệu quả chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm với chính sách tiền tệ phù hợp, kịp thời và các chính sách vĩ mô khác. Hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng; quản lý hiệu quả thị trường vàng, thị trường chứng khoán, trái phiếu, bất động sản…

Chính phủ yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương công tác thu ngân sách nhà nước, phấn đấu tăng ít nhất 25% so với dự toán; giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công. Chủ động nắm chắc tình hình và có giải pháp phù hợp, hiệu quả ổn định thị trường, nhất là hàng hóa thiết yếu, bảo đảm nguồn cung, không để thiếu hàng, tăng giá đột biến.

Nâng cao hiệu quả 3 động lực tăng trưởng truyền thống; thúc đẩy động lực tăng trưởng mới, hoàn thiện thể chế thị trường tài sản mã hóa, thị trường dữ liệu. Phát hành trái phiếu Chính phủ để thực hiện các dự án, công trình quan trọng, trọng điểm quốc gia, nhất là dự án đường sắt khổ tiêu chuẩn, dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng…

Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", các chương trình kích cầu tiêu dùng trong nước, đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, hải đảo..., nhất là dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán.

Hoàn thành đàm phán và ký kết Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với khối Mercosur và Hội đồng hợp tác vùng Vịnh trong quý IV năm 2025.

Khẩn trương hoàn thiện Đề án phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và hồ sơ trình Bộ Chính trị trong tháng 11/2025; trình Chính phủ ban hành các Nghị định hướng dẫn Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam trước ngày 15/11/2025.

Hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, triển khai các công trình, dự án quan trọng quốc gia

Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị nội dung báo cáo Ban Bí thư kế hoạch tổ chức Lễ khánh thành, khởi công dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa vào ngày 19/12/2025 để chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương liên quan tăng tốc triển khai, bảo đảm đủ điều kiện khởi công xây dựng dự án thành phần 1 - dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào ngày 19/12/2025; dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam; đẩy nhanh tiến độ dự án sân bay Gia Bình, các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027, cảng Hòn Khoai…

Bộ Công thương, các cơ quan, địa phương liên quan hoàn thiện hồ sơ Nghị quyết về các cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội theo quy định; đẩy nhanh việc chuẩn bị xây dựng dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, Ninh Thuận 2. Hoàn thành đàm phán Hiệp định hợp tác xây dựng Nhà máy nhiệt điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và lựa chọn nhà đầu tư đối với nhà máy LNG đã có trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, khởi công các nhà máy đã lựa chọn nhà đầu tư; khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng các dự án lưới điện giải tỏa công suất Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 4 và dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng.

Tháo gỡ các dự án vướng mắc khó khăn, tồn đọng

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện nghiêm Kết luận số 77-KL/TW ngày 2/5/2024 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 170/2024/QH15 ngày 30/11/2025 của Quốc hội, xử lý dứt điểm các dự án vướng mắc, tồn đọng kéo dài trong năm 2025.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai Kết luận của Bộ Chính trị, hoàn thiện phương án xử lý 04 dự án yếu kém (Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất, dự án Tisco2, dự án Khai thác và tuyển quặng sắt Mỏ Quý Xa và Nhà máy gang thép Lào Cai, dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam).

Các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Nội vụ theo chức năng, lĩnh vực quản lý chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2025 về xử lý Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam.

Một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị

Chính phủ giao Bộ Tài chính tập trung hoàn thiện: Trình Chính phủ ban hành Nghị định để thể chế hóa Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân; trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11/2025 xem xét về Chương trình đào tạo 10.000 giám đốc điều hành và Chương trình phát triển 1.000 doanh nghiệp tiêu biểu, tiên phong.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao hoàn thành Cơ sở dữ liệu của khoảng 50 triệu thửa đất "đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung"; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu đất đai đối với phạm vi còn lại và kết nối với Trung tâm dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu khác liên quan; phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ để ban hành Thông tư hướng dẫn việc thuê dịch vụ vận hành, duy trì hệ thống thông tin đất đai sau khi Nghị quyết về cơ chế chính sách, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai được Quốc hội thông qua...

Chính phủ giao Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ về Chương trình vươn ra thị trường quốc tế (Go Global). Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh trong tháng 12/2025.