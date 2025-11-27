(TBTCO) - Bên cạnh nhiều hỗ trợ khác, các dự án ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất giống còn được hưởng chính sách đặc thù của Luật Thủ đô như: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước 10 năm và giảm 50% cho thời gian còn lại; áp dụng mức thuế suất 5% thuế thu nhập doanh nghiệp, trong đó miễn 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo...

Đó là một trong những cơ chế ưu đãi đặc thù tại Nghị quyết Quy định về một số chính sách phát triển nông nghiệp TP. Hà Nội được HĐND TP. Hà Nội đã thông qua chiều ngày 26/11.

Để nâng cao chất lượng và thương hiệu nông sản, Nghị quyết quy định các mức hỗ trợ đáng kể trong việc quản lý chất lượng và xây dựng thương hiệu.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân sẽ được hỗ trợ 100% chi phí tư vấn cho lần đầu cấp mã số vùng trồng, tối đa không quá 15 triệu đồng/mã số; tổ chức, cá nhân được hỗ trợ một lần 100% chi phí thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử, thiết kế mới hoặc nâng cấp bao bì, in tem nhãn điện tử, mức hỗ trợ không quá 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, chi phí tư vấn, đánh giá, chứng nhận các tiêu chuẩn thực hành tốt (như VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ) hay hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (HACCP, ISO 22000) cũng được hỗ trợ 100%, nhưng không quá 65 triệu đồng/đối tượng.

Các tổ chức có dự án sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản được hỗ trợ một lần 100% lãi suất vay trong thời hạn 3 năm (36 tháng) để đầu tư cơ sở hạ tầng, công nghệ, con giống.

Đối với việc nhập khẩu giống, thành phố hỗ trợ 50% kinh phí nhập khẩu giống bò thuần chủng, giống lợn cụ kỵ, ông bà chất lượng cao, tối đa không quá 5 tỷ đồng/tổ chức, cá nhân. Giống gốc thủy sản thuần chủng, giống thủy sản bố mẹ cũng được hỗ trợ 50% kinh phí, tối đa 1 tỷ đồng/đối tượng.

Các dự án ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất giống được miễn tiền thuê đất trong 10 năm. Ảnh minh họa

Thành phố cũng hỗ trợ 50% kinh phí mua giống lúa để sản xuất tại các vùng quy hoạch trồng lúa năng suất, chất lượng cao. Các tổ chức có dự án cải tạo, nâng cấp, xây mới cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản giống, nông sản được hỗ trợ 100% lãi suất vay trong 3 năm…

Đối với cơ sở giết mổ tập trung, thành phố hỗ trợ 100% lãi suất vay trong 3 năm để đầu tư xây dựng/nâng cấp cơ sở và mua xe ô tô vận chuyển thịt sử dụng năng lượng sạch.

Về nông nghiệp sinh thái, thành phố hỗ trợ một lần 25 triệu đồng/ha đối với sản xuất lúa hữu cơ và 50 triệu đồng/ha đối với các loại cây trồng hữu cơ khác; hỗ trợ cho mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái lên tới 100% chi phí tư vấn xây dựng phương án, tối đa 300 triệu đồng.../.