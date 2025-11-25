Việt Nam cần tập trung vào ba lĩnh vực để phát triển kinh tế số hiệu quả

(TBTCO) - Để phát triển kinh tế số một cách hiệu quả, Việt Nam cần đồng thời tập trung vào ba lĩnh vực: nâng cấp hạ tầng mạng cũ, mở rộng mạng cáp quang và triển khai 5G. Ba yếu tố này có mối quan hệ chặt chẽ, bổ trợ lẫn nhau, tạo nên một hệ sinh thái số vững mạnh.

Đây là nhấn mạnh của bà Rita Mokbel - Chủ tịch Ericsson Việt Nam tại Hội thảo “Phát triển kinh tế số trong kỷ nguyên mới”, được Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức tại Hà Nội, ngày 25/11.

Cơ hội lớn để Ericsson đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam

Bà Rita Mokbel cho biết, trong thập kỷ qua, Việt Nam đã đặt nền móng cho nền kinh tế số thông qua hạ tầng kết nối, dịch vụ công nghệ thông tin truyền thông và sớm ứng dụng công nghệ số. Hiện nay, chúng ta đang bước vào một giai đoạn đầy tham vọng hơn, được dẫn dắt bởi đổi mới sáng tạo với động lực từ 5G, trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán đám mây.

Việt Nam đã xác lập tầm nhìn trở thành nền kinh tế có thu nhập cao vào năm 2045, trong đó kinh tế số đóng góp 30% GDP vào năm 2030. Chính phủ giữ vai trò trọng yếu trong việc tháo gỡ rào cản và thúc đẩy nhanh quá trình phát triển hạ tầng, đồng thời đặt mục tiêu xây dựng 100 thành phố thông minh vào năm 2040.

Bà Rita Mokbel - Chủ tịch Ericsson Việt Nam tham luận tại hội thảo. Ảnh: Chí Cường.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam sẽ tiếp tục khai thác sức mạnh của 5G nhằm triển khai Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia, tập trung vào ba trụ cột chiến lược: Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Theo một nghiên cứu của Ericsson, cứ mỗi 10% gia tăng trong tỷ lệ sử dụng băng rộng di động có thể giúp GDP tăng thêm tới 0,8%.

Việc thương mại hóa 5G tại Việt Nam gần đây đã hiện thực hóa tầm nhìn của Chính phủ về việc tận dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp, đồng thời tăng tốc triển khai Công nghiệp 4.0 trên phạm vi toàn quốc. 5G được kỳ vọng sẽ tạo nên làn sóng phát triển kinh tế - xã hội toàn diện và bền vững tiếp theo cho Việt Nam.

Theo Chủ tịch Ericsson Việt Nam, những điều này đã mở ra cơ hội lớn để Ericsson đồng hành cùng Chính phủ, các nhà mạng và cộng đồng doanh nghiệp trong việc kiến tạo thế hệ hạ tầng số mới, đồng thời khai mở những ứng dụng tiên tiến được thúc đẩy bởi sức mạnh vượt trội của 5G.

5G chính là xương sống của quá trình số hóa nền kinh tế, là động lực thúc đẩy tăng trưởng toàn diện. Chuyển đổi số gần như trở thành “giải pháp vàng” để giải quyết những thách thức toàn cầu, giúp các quốc gia và doanh nghiệp khai phá tiềm năng tăng trưởng, đồng thời mang lại cho người dân nhiều cơ hội học tập, làm việc và kết nối xã hội.

5G giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả hơn

Đối với doanh nghiệp, 5G là nền tảng cho hoạt động linh hoạt và hiệu quả, giúp gia tăng năng suất, nâng cao tri thức và tối ưu chi phí. Hàng loạt ứng dụng 5G hiện tại và trong tương lai hứa hẹn sẽ tạo ra những bước ngoặt, giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả hơn, sẵn sàng cho tương lai và phát triển bền vững.

Ví dụ trong lĩnh vực sản xuất, việc triển khai các sáng tạo và công nghệ của Công nghiệp 4.0 sẽ mang lại mức hiệu quả vượt trội, cải thiện chất lượng và nâng cao năng suất.

Quá trình số hóa cũng mở ra cơ hội chuyển đổi toàn diện ngành y tế tại Việt Nam, cho phép chuyển đổi từ chăm sóc bệnh nhân ngoại tuyến sang trực tuyến. 5G đang cách mạng hóa y tế bằng những giải pháp kết nối tiên tiến, hỗ trợ phẫu thuật và chăm sóc trong bệnh viện, đồng thời mở rộng dịch vụ đến tận nhà bệnh nhân.

Chủ tịch Ericsson Việt Nam nêu ví dụ, là bệnh viện hàng đầu trong Hệ thống Y tế Đại học Quốc gia Singapore (NUHS), Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore (NUH) đã tiên phong ứng dụng 5G như một giải pháp kết nối hiện đại để phát triển các dịch vụ y tế sáng tạo, nâng cao trải nghiệm bệnh nhân và chủ động cải thiện khả năng sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân cũng như hiệu quả chăm sóc y tế.

Một ví dụ tiêu biểu khác là lĩnh vực cảng biển. Các cảng vận hành hiệu quả chính là xương sống của ngành vận tải hiện đại. Việc nâng cao hiệu suất cảng luôn gắn liền với tối ưu hóa việc sử dụng cầu cảng, cần cẩu và phương tiện, đồng thời giảm thiểu tác động đến môi trường. Rotterdam World Gateway (RWG) hiện là cảng container đầu tiên trên thế giới vận hành hoàn toàn bằng điện, đạt mức trung hòa carbon và tận dụng hạ tầng 5G tiên tiến. Hạ tầng di động 5G này cũng có thể hỗ trợ các ứng dụng thiết yếu như xe cứu thương, lực lượng cứu hỏa và drone trong những tình huống khẩn cấp.

Tại Việt Nam, việc hoàn tất đấu giá băng tần 2.6 GHz và 3.5 GHz vào năm 2024 đã mở đường cho việc triển khai thương mại 5G trên phạm vi toàn quốc. Kể từ khi mạng 5G thương mại đầu tiên được ra mắt vào tháng 10/2024, đến nay tất cả các nhà mạng lớn đều đã cung cấp dịch vụ này, hướng tới mục tiêu phủ sóng cho gần như toàn bộ dân số trong những năm tới…