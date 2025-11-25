TP. Hồ Chí Minh được “trao quyền” thành trung tâm đổi mới sáng tạo

(TBTCO) - Sáng 25/11, tại talkshow truyền cảm hứng cho giới trẻ với chủ đề “Thế hệ thông minh đương thời”, sự kiện mở màn Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, TP. Hồ Chí Minh không chỉ giữ vai trò đầu tàu kinh tế mà còn là trung tâm đổi mới sáng tạo lớn nhất của cả nước, nơi tiên phong trong thử nghiệm các mô hình, cơ chế mới để từ đó nhân rộng trên phạm vi toàn quốc.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử để bứt phá, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Chính phủ nhận thức rõ con đường duy nhất để hiện thực hóa khát vọng này là dựa trên trí tuệ, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ.

Vì vậy, Chính phủ đang hành động mạnh mẽ nhằm xây dựng nền tảng quốc gia số, xã hội số và kinh tế xanh. Trong đó, TP. Hồ Chí Minh được giao những cơ chế đặc thù vượt trội theo Nghị quyết 98/2023/QH15 để “cởi trói”, “trao quyền”, giúp thành phố mạnh dạn sáng tạo và chấp nhận rủi ro vì mục tiêu phát triển chung.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Talkshow “Truyền cảm hứng cho giới trẻ” thuộc Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 sáng ngày 25/11/2025. Ảnh: Lạc Nguyên

Về việc hợp tác quốc tế, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cho biết, Việt Nam luôn kiên định chủ động hội nhập. Việc Việt Nam tái đắc cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026 - 2028 khẳng định uy tín quốc tế ngày càng tăng và tạo nền tảng quan trọng để mở rộng hợp tác với Liên hợp quốc, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và các đối tác phát triển, đặc biệt trong đầu tư cho thế hệ trẻ.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết, Thành phố đang nỗ lực trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ, tài chính và tri thức của khu vực và cả nước. Nghị quyết số 98/2023/QH15 đã tạo điều kiện để TP. Hồ Chí Minh thử nghiệm, đột phá với những mô hình chưa có tiền lệ, trong đó có dự án xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC). Thành phố xác định giáo dục và đào tạo là nền tảng chiến lược, với mô hình hợp tác hiệu qủa “ba nhà đồng hành” gồm nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp nhằm đưa tri thức vào thực tiễn, tạo động lực phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được chia sẻ tại Talkshow “Truyền cảm hứng cho giới trẻ” thuộc Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, sáng ngày 25/11/2025. Ảnh: Lạc Nguyên

Ông Nguyễn Văn Được cũng nhấn mạnh, TP. Hồ Chí Minh tập trung ba định hướng lớn: đầu tư mạnh vào hạ tầng số như 5G và dữ liệu mở; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua hợp tác đào tạo chuyên gia công nghệ, AI và khoa học dữ liệu; hoàn thiện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khuyến khích khởi nghiệp và thử nghiệm sandbox cho các mô hình mới. Mục tiêu là đưa TP. Hồ Chí Minh trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực, nơi mỗi bạn trẻ đều có cơ hội học tập, thử nghiệm và tỏa sáng.

Theo Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, những định hướng và sáng kiến này phù hợp với xu thế chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế tri thức đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, góp phần giúp Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045./.