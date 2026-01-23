Kinh tế dịch vụ 24/7 mở rộng dư địa thu ngân sách cho TP. Hồ Chí Minh

(TBTCO) - Sự phát triển của kinh tế dịch vụ 24/7, từ ăn uống, giải trí ban đêm đến thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số, đang mở ra dư địa mới cho nguồn thu ngân sách TP. Hồ Chí Minh.

Nguồn thu tăng mạnh

Thông tin về công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh tế dịch vụ 24/7 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, ông Bùi Quang Trung - Trưởng Thuế cơ sở 1 Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước do Thuế Cơ sở 1 quản lý đạt hơn 21.360 tỷ đồng, bằng 120% dự toán. Trong đó, khu vực kinh tế đóng góp 15.533 tỷ đồng, đạt 118% dự toán, tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong cơ cấu thu.

Đáng chú ý, kinh tế dịch vụ 24/7 (bao gồm các hoạt động ăn uống, giải trí, lưu trú, dịch vụ ban đêm, thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số) đang nổi lên là một trong những nguồn thu quan trọng. Qua thống kê bước đầu, Thuế Cơ sở 1 quản lý 5.850 người nộp thuế tham gia kinh tế dịch vụ 24/7, gồm 2.850 doanh nghiệp và 3.000 hộ kinh doanh, chiếm khoảng 16% tổng số người nộp thuế đang hoạt động trên địa bàn.

Hoạt động trải nghiệm về đêm trên sông tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Lê Toàn

Trước sự phát triển nhanh, đa dạng và ngày càng phức tạp của kinh tế dịch vụ 24/7, ông Trung cho biết, Thuế Cơ sở 1 đã xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm quản lý thuế công bằng, minh bạch và hiệu quả. Trước hết là quản lý toàn diện các chủ thể tham gia kinh tế dịch vụ 24/7, đặc biệt là nhóm chưa đăng ký thuế, chưa kê khai hoặc chưa sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Qua đó, từng bước đưa hoạt động kinh doanh vào khuôn khổ pháp luật, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế được đẩy mạnh nhằm nâng cao ý thức tuân thủ, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng kinh doanh ban đêm. Việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý thuế, từ khai thác dữ liệu lớn, giám sát điện tử đến quản lý rủi ro và kiểm soát hóa đơn, được xác định là giải pháp then chốt để thu đúng, thu đủ, hạn chế thất thu và gian lận thuế. Một nhiệm vụ quan trọng khác là tăng cường phối hợp liên ngành với chính quyền cơ sở, công an, y tế, văn hóa và quản lý đô thị nhằm chia sẻ thông tin, giám sát thực tiễn và nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với các mô hình kinh doanh đặc thù.

Hoàn thiện cơ chế để quản lý hiệu quả

Từ thực tiễn triển khai, đại diện Thuế cơ sở 1 cho rằng, quản lý hiệu quả kinh tế dịch vụ 24/7 cần gắn với biện pháp quản lý phù hợp từng ngành nghề, xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử tập trung và tăng cường phối hợp liên ngành, đặc biệt với chính quyền cơ sở. Trên cơ sở đó, Thuế cơ sở 1 kiến nghị tăng cường hậu kiểm đối với các loại hình kinh doanh dịch vụ có điều kiện; nghiên cứu điều chỉnh phương thức kê khai, hạch toán thuế đối với hoạt động kinh tế dịch vụ 24/7. Đồng thời phân cấp rõ hơn trong quản lý các doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng, khách sạn, dịch vụ cao cấp để nâng cao hiệu quả giám sát, kiểm tra trên toàn địa bàn.

Theo Trưởng Thuế Cơ sở 1, kinh tế dịch vụ 24/7 không chỉ là các hoạt động diễn ra liên tục trong ngày, mà đã hình thành một hệ sinh thái kinh tế đa dạng, gắn với trải nghiệm, tiêu dùng và du lịch đô thị, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong tăng trưởng kinh tế và mở rộng nguồn thu ngân sách của TP. Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, công tác quản lý được triển khai theo hướng kết hợp tuyên truyền - hỗ trợ - giám sát - phối hợp liên ngành. Trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền chính sách thuế, khuyến khích doanh nghiệp, hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Mở rộng diện đăng ký, kê khai thuế đối với các chủ thể kinh doanh 24/7. Đồng thời tăng cường phối hợp giữa cơ quan thuế với chính quyền cơ sở, lực lượng công an và các cơ quan chức năng trong quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh trên địa bàn. Song song đó, việc trao đổi thông tin, dữ liệu quản lý giữa các đơn vị thuế trên toàn địa bàn Thành phố được chú trọng nhằm bảo đảm quản lý đồng bộ, hạn chế chồng chéo, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi gian lận, trốn thuế. Công tác phối hợp với cơ quan công an và truyền thông cũng được tăng cường để củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần nâng cao tính răn đe và tuân thủ pháp luật./.