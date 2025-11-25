Hà Nội tiếp tục hỗ trợ tỉnh Gia Lai 200 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

(TBTCO) - Hà Nội tiếp tục hỗ trợ thêm 200 tỷ đồng cho tỉnh Gia Lai xây dựng khu tái định cư và sửa chữa hạ tầng sau mưa lũ, nối tiếp khoản chi viện khẩn cấp 50 tỷ đồng trước đó.

Theo thông tin từ UBND TP. Hà Nội, trên cơ sở trao đổi và thống nhất giữa hai địa phương, Hà Nội tiếp tục quyết định hỗ trợ thêm 200 tỷ đồng cho Gia Lai. Nguồn lực này được ưu tiên cho việc xây dựng khu tái định cư phục vụ các hộ dân mất nhà hoàn toàn và sửa chữa hệ thống giao thông bị hư hại nhằm đảm bảo kết nối, vận chuyển hàng hóa và phục hồi sản xuất sau bão lũ. Thành ủy giao UBND thành phố phối hợp trực tiếp với các cơ quan của tỉnh Gia Lai để bảo đảm tiến độ, giúp người dân nhanh chóng trở lại cuộc sống ổn định.

Song song với hỗ trợ riêng cho Gia Lai, Hà Nội cũng đã trích 10 tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ thành phố gửi về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhằm giúp đồng bào cả nước đang chịu thiệt hại của bão lũ.

Các nhu yếu phẩm được người dân Hà Nội quyên góp để gửi ủng hộ bà con tại vùng bão, lũ.

Tiếp đó, ngày 24/11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong thay mặt thành phố trao thêm 30 tỷ đồng cho ba tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ gồm Đắk Lắk, Lâm Đồng và Khánh Hoà, mỗi tỉnh 10 tỷ đồng. Đây là sự hỗ trợ thiết thực nhằm giúp các địa phương sớm khắc phục hậu quả, khôi phục đời sống và đảm bảo an sinh cho người dân.

Với tổng số tiền hỗ trợ lên tới 290 tỷ đồng chỉ trong vài ngày, Hà Nội tiếp tục thể hiện vai trò của một đô thị trung tâm, giàu tính cộng đồng và trách nhiệm quốc gia. Những hành động kịp thời này không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn với các tỉnh đang gặp thiên tai mà còn lan toả tinh thần tương thân tương ái - một nét đẹp luôn được gìn giữ trong truyền thống của Thủ đô.

Tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khóa XVIII diễn ra chiều 25/11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã thông tin về tình hình hỗ trợ các tỉnh, thành phố của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô. Theo ông Nguyễn Văn Phong, tính đến chiều 24/11, TP.Hà Nội đã hỗ trợ 22 tỉnh, thành phố với tổng số tiền là 188 tỷ đồng. Riêng tỉnh Gia Lai, ngày 21/11, Hà Nội đã hỗ trợ 50 tỷ đồng. Thành phố cũng đã hỗ trợ thêm tỉnh Gia Lai 200 tỷ đồng để xây dựng khu tái định cư và sửa chữa hạ tầng giao thông bị hư hại do bão lũ. Trong sáng 26/11, thành phố sẽ trao 50 tấn hàng cứu trợ cho tỉnh Gia Lai.