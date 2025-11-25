Hợp tác địa phương là kênh kết nối thực chất, hiệu quả của mối quan hệ Việt Nam – Nhật Bản

(TBTCO) - Ngày 25/11, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Diễn đàn hợp tác địa phương Việt - Nhật với chủ đề “Đồng hành phát triển toàn diện - Kiến tạo tương lai bền vững”.

Phát biểu chào mừng, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh nhấn mạnh: Trong suốt hơn nửa thế kỷ qua, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đã không ngừng phát triển mạnh mẽ, trở thành mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Cùng với tiến trình đó, hợp tác giữa các địa phương hai nước ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả trên các lĩnh vực công nghiệp chế biến - chế tạo, công nghệ cao, chuyển đổi số, kinh tế xanh - kinh tế tuần hoàn, đô thị thông minh, văn hóa - giáo dục, giao lưu nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh cùng lãnh đạo, đại diện các địa phương Nhật Bản tham dự Diễn đàn. Ảnh: Thanh Sơn

Với tỉnh Quảng Ninh, trong những năm qua, tỉnh luôn duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình của các vị Đại sứ qua các thời kỳ cũng như các cơ quan, tổ chức của Nhật Bản, nổi bật là JETRO, JICA, JBIC, JCCI. Về hợp tác địa phương, tỉnh Quảng Ninh đã và đang hợp tác sâu rộng với nhiều tỉnh, thành của Nhật Bản, trong đó có tỉnh Shiga, Hokkaido, Osaka, Tottori...

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tin tưởng và mong muốn các địa phương hai nước sẽ tham gia chủ động, tích cực hơn nữa vào quá trình cụ thể hóa và làm sâu sắc nội hàm khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản, biến các cam kết, thỏa thuận thành những dự án, công trình, chương trình cụ thể, để cũng chính địa phương sẽ là đối tượng trực tiếp thụ hưởng những thành quả của sự phát triển quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước.

Với tinh thần “ngoại giao phục vụ phát triển, lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”, Bộ Ngoại giao Việt Nam cùng với 3 cơ quan đại diện tại Nhật Bản cam kết sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ tối đa các địa phương, doanh nghiệp hai nước trong hành trình kết nối, chia sẻ thông tin, thúc đẩy triển khai hợp tác, cùng phát triển toàn diện, hiệu quả và tương lai bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản đã quan tâm chỉ đạo, gửi thông điệp tới Diễn đàn. Thủ tướng Chính phủ cho rằng, với phương châm "Đoàn kết để có sức mạnh - hợp tác để có lợi ích - đối thoại để có lòng tin", Diễn đàn hợp tác địa phương Việt - Nhật với chủ đề “Đồng hành phát triển toàn diện - Kiến tạo tương lai bền vững” có ý nghĩa rất thiết thực, mang tầm chiến lược, thể hiện rõ tinh thần hợp tác cùng thắng, cùng đồng hành phát triển, cùng kiến tạo tương lai vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của cả hai quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Thanh Sơn

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao sự đóng góp quý báu của các địa phương, doanh nghiệp Nhật Bản vào các kết quả hợp tác nêu trên, cũng như đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian qua; khẳng định, hợp tác địa phương và hợp tác doanh nghiệp chính là những điểm đặc sắc riêng có của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, là kênh kết nối thực chất, hiệu quả, góp phần triển khai, cụ thể hóa thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Ngay sau phiên khai mạc, Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản tổ chức phiên toàn thể, với sự trao đổi, chia sẻ của đại biểu đến từ Bộ Ngoại giao và các tỉnh, thành Gia Lai, Phú Thọ, Hải Phòng của Việt Nam với các tỉnh: Gunma, Niigata, Yamanashi của Nhật Bản.

Đại biểu các địa phương của Nhật Bản và Việt Nam đã chia sẻ những tiềm năng, thế mạnh, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mình và cùng nhau nhìn nhận lại những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình hợp tác đã được ký kết trước đó giữa các địa phương hai nước.

Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển của mỗi địa phương hai nước Việt Nam - Nhật Bản, các đại biểu đã tập trung trao đổi, đề xuất một số ngành, lĩnh vực cần tiếp tục được triển khai hợp tác trong thời gian tới. Trong đó, đề cao vấn đề đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; mở rộng giao lưu văn hóa, ngoại giao nhân dân, phát triển du lịch sinh thái; hợp tác thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ; thu hút đầu tư công nghiệp chế biến - chế tạo, công nghiệp bán dẫn, chíp điện tử, năng lượng tái tạo; các dự án bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Khu vực Triển lãm với hơn 40 gian trưng bày sản phẩm đặc trưng của các địa phương Việt Nam - Nhật Bản. Ảnh: Thanh Sơn

Thủ tướng kêu gọi các địa phương và doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục tin tưởng và gắn bó với Việt Nam trong quá trình phát triển; không ngừng đóng góp cho sự thịnh vượng của hai quốc gia cũng như quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản. Chúng ta tin tưởng rằng, Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản lần thứ nhất sẽ là một dấu mốc quan trọng, “cú hích mới”, “quả đấm thép”, mở ra chặng đường hợp tác đầy triển vọng và sáng tạo giữa Việt Nam và Nhật Bản, góp phần đưa quan hệ song phương phát triển hơn nữa theo phương châm “chân thành - tình cảm - tin cậy - thực chất - hiệu quả - cùng có lợi”, đúng như mong muốn, nguyện vọng của cả hai đất nước, hai dân tộc.