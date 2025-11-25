(TBTCO) - Dù thị trường cơ sở và chứng khoán phái sinh đồng pha, giá hợp đồng tương lai VN30-Index kỳ hạn gần nhất lại giảm chậm hơn, qua đó thu hẹp chênh lệch âm về còn 1,5 điểm.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 25/11 giao dịch phần lớn trong sắc xanh nhưng lại không thể duy trì trạng thái này đến cuối phiên. Ngay đầu phiên, VN30-Index bật tăng nhẹ 5 điểm nhờ dòng tiền vào các cổ phiếu đã có đà tăng tốt như VIC, VHM và VJC.

Tuy nhiên, áp lực chốt lời nhanh chóng dâng cao tại nhóm chứng khoán và ngân hàng, đặc biệt SSI (-3%), VPB (-1,5%) và TPB (-1,7%) khiến chỉ số đảo chiều giảm điểm. Thanh khoản tăng nhẹ trong phiên sáng, cho thấy tâm lý thăm dò vẫn chiếm ưu thế. Sang phiên chiều, thị trường giao dịch chậm rãi hơn, lực cầu chỉ tập trung ở một số mã đơn lẻ như VJC, HDB.

Bước ngoặt sau 14h đẩy các chỉ số chứng khoán đồng loạt rơi. Phần lớn cổ phiếu trong rổ VN30 tiếp tục chịu áp lực bán, đặc biệt ở ngân hàng, chứng khoán và dầu khí. Kết phiên, VN30-Index đóng cửa tại 1.909,60 điểm, giảm 6,76 điểm, với độ rộng tiêu cực khi chỉ có 5 mã tăng trong khi 24 mã giảm. Tuy nhiên, điểm tích cực nhất phiên là thanh khoản. Giao dịch toàn rổ VN30 bật tăng mạnh lên gần 15.300 tỷ đồng, cao nhất trong nhiều phiên gần đây.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, diễn biến đi theo chiều hướng tương đồng nhưng mức biến động hẹp hơn. Cú rơi từ nửa cuối phiên chiều khiến chỉ số cơ sở đóng cửa trong sắc đỏ dù phần lớn thời gian giao dịch trên mốc tham chiếu. Giá hợp đồng tương lai VN30F2512 đóng cửa tại 1.908,1 điểm, giảm -0,15% và thu hẹp chênh lệch âm với chỉ số cơ sở còn -1,5 điểm. Các hợp đồng kỳ hạn xa cũng duy trì chênh lệch âm từ -3,4 đến -6,6 điểm.

Theo SHS, các nhà giao dịch đang giảm các vị thế đầu cơ, phòng ngừa rủi ro đối với thị trường cơ sở và vẫn duy trì lạc quan ngắn hạn với VN30-Index.

Chênh lệch giữa giá HĐTL và chỉ số cơ sở thu hẹp

Giao dịch đã sôi động hơn ở hợp đồng tương lai đáo hạn vào tháng 3/2026. Tuy nhiên, đây chỉ là trường hợp hiếm hoi. Tính chung các kỳ hạn, thanh khoản ở hợp đồng tương lai theo chỉ số VN30-Index giảm nhẹ. Khối lượng mở (OI) của VN30F2512 đạt 38.873 hợp đồng, tiếp tục gia tăng vị thế nắm giữ

Ngược lại, thanh khoản các hợp đồng tương lai theo chỉ số VN100-Index lại phần lớn đều tăng gấp hơn 3 lần so với phiên hôm qua. Giao dịch nhiều nhất là hợp đồng VN100F2512 đáo hạn vào tháng 12/2025 với 560 hợp đồng được chuyển nhượng. Tuy nhiên, khối lượng mở OI ở nhóm hợp đồng này giảm đáng kể.