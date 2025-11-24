Hiệu suất quỹ đầu tư phân hóa mạnh trong tháng 10 giữa áp lực rút vốn gia tăng

(TBTCO) - Hiệu suất các nhóm quỹ trong tháng 10 giảm tốc rõ rệt dưới ảnh hưởng của nhịp điều chỉnh kéo dài của thị trường cổ phiếu. Dòng tiền tiếp tục rút ròng, nhất là ở nhóm quỹ cổ phiếu và một số quỹ trái phiếu lớn.

Hiệu suất quỹ phân hóa mạnh

Theo phân tích mới nhất của FiinGroup về hoạt động của các quỹ đầu tư trong tháng 10/2025, bức tranh hiệu suất trên thị trường quỹ ghi nhận sự phân hóa mạnh giữa các nhóm. Cụ thể, nhóm quỹ cổ phiếu tiếp tục suy giảm trong tháng 10, đánh dấu tháng giảm thứ hai liên tiếp, dù số lượng quỹ ghi nhận hiệu suất âm đã giảm nhẹ.

Trong số 73 quỹ được thống kê, có 51 quỹ âm hiệu suất, cải thiện so với 63 quỹ âm hiệu suất trong tháng 9. Điểm sáng là nhóm ETF mô phỏng theo VNDiamond và VN30, được hỗ trợ đáng kể bởi mức tăng của các cổ phiếu trụ như VJC, FPT, MWG và PNJ.

Đáng chú ý nhất là Quỹ Đầu tư tăng trưởng dài hạn Việt Nam (VLGF), đạt mức tăng 3,3% trong tháng, đảo chiều ngoạn mục so với mức giảm 4,7% của tháng trước nhờ danh mục tập trung các cổ phiếu có mức hồi phục tốt trong bối cảnh thị trường điều chỉnh.

Dù hiệu suất giảm trong tháng 9 và 10, mức sinh lời lũy kế 10 tháng của nhóm quỹ cổ phiếu vẫn được duy trì ở mức tích cực. Tính đến cuối tháng 10, mức sinh lời bình quân toàn nhóm đạt 20,4%, cao hơn đáng kể so với 16,7% cùng kỳ năm 2024 nhờ đà tăng mạnh vào giai đoạn tháng 6 – 8.

Nhóm ETF ngoại cũng ghi nhận mức sinh lời vượt trội trong 10 tháng đầu năm 2025, song áp lực rút ròng vẫn gia tăng, đặc biệt ở hai quỹ lớn là Fubon FTSE Vietnam và VanEck Vietnam ETF – những quỹ có tỷ trọng cổ phiếu luôn duy trì trên 99%. Trong nhóm quỹ mở, PYN Elite ghi nhận hiệu suất 38,6% sau 10 tháng (bao gồm tác động tỷ giá), thấp hơn mức 48,2% của 9 tháng đầu năm do giảm mạnh 6,5% trong tháng 10.

Quỹ TCFF dẫn đầu nhóm Quỹ Cân bằng với mức tăng 1,8% nhờ giảm tỷ trọng cổ phiếu và tăng nắm giữ tiền mặt, qua đó hạn chế biến động danh mục trong giai đoạn thị trường suy yếu. Dù hiệu suất không tích cực, nhóm Quỹ Cân bằng vẫn ghi nhận vào ròng ở cả 11 quỹ trong tháng 10, trong đó lớn nhất là Quỹ Đầu tư cân bằng tuệ Sáng Vinacapital với 101 tỷ đồng.

Ở nhóm quỹ trái phiếu, hiệu suất bình quân tháng 10 đạt 0,36%, thấp hơn mức 0,48% của tháng 9. TCBF ghi nhận diễn biến tiêu cực nhất khi hiệu suất âm 0,7%, đảo chiều mạnh từ mức tăng 1,3% tháng trước do khoản lỗ chưa thực hiện khoảng 162 tỷ đồng từ một số lô trái phiếu giảm sâu.

Cùng với đó, quỹ cũng chịu áp lực rút vốn kéo dài, với giá trị rút ròng cộng dồn hơn 295 tỷ đồng từ đầu tháng 11. Ngược lại, hai quỹ VNDBF và VNDCF của IPAAM tăng trưởng 0,8% và 0,7% nhờ danh mục tập trung trái phiếu ngân hàng như Agribank, HDBank.

Lũy kế 10 tháng, nhóm quỹ Trái phiếu đạt mức tăng 4,7%, gần tương đương cùng kỳ nhưng vẫn thấp hơn mức 5% cùng kỳ năm ngoái. Sự sụt giảm hiệu suất chủ yếu đến từ các quỹ lớn như TCBF chỉ đạt 4,1% so với mức 12,8% cùng kỳ; hay LHBF đạt 5,8%, thấp hơn nhiều so với mức 9,7% của năm trước.

Mặc dù vậy, vẫn có 8 quỹ trái phiếu vượt hiệu suất lũy kế so với năm trước, trong đó DCIP nổi bật với mức tăng 4,5% kèm dòng vốn vào mạnh 677 tỷ đồng nhờ phân bổ khoảng 33% vào trái phiếu doanh nghiệp của VPI và MSN.

Tương tự xu hướng của tháng 9, nhóm quỹ Cân bằng tiếp tục chịu tác động tiêu cực từ điều chỉnh của thị trường cổ phiếu. Có 8/11 quỹ ghi nhận hiệu suất âm trong tháng 10/2025, với mức giảm chủ yếu tập trung ở các quỹ có tỷ trọng cổ phiếu cao. Quỹ ENF có mức giảm mạnh nhất khi phân bổ hơn 71% danh mục vào cổ phiếu, cao hơn đáng kể so với mức bình quân 40–65% của các quỹ cùng nhóm.

Làn sóng rút vốn lan rộng

Dòng tiền chung vào thị trường quỹ đầu tư tiếp tục suy yếu. Tổng giá trị rút ròng của toàn hệ thống quỹ trong tháng 10 lên tới hơn 4,3 nghìn tỷ đồng, tăng 23,6% so với tháng trước và đánh dấu tháng thứ 18 liên tiếp nhóm quỹ Cổ phiếu bị rút vốn. Riêng nhóm này chứng kiến mức rút ròng gần 3,8 nghìn tỷ đồng, tập trung ở quỹ đóng và quỹ mở.

Ở nhóm quỹ đóng, VEIL ghi nhận rút ròng 799 tỷ đồng, trong khi Vietnam Holding (VNH) bị rút 684 tỷ đồng – mức cao nhất kể từ năm 2021. Ở nhóm quỹ mở, VFMVSF ghi nhận mức rút ròng kỷ lục hơn 1,6 nghìn tỷ đồng, với lực bán tập trung ở các cổ phiếu HPG, CTG, HDB, DXG và VCI. Ngược xu hướng, DCDS tiếp tục là điểm sáng khi ghi nhận vào ròng tháng thứ ba liên tiếp với 790,7 tỷ đồng, trong đó phần lớn nhà đầu tư là nhà đầu tư trong nước.

Ở nhóm ETF, mức rút ròng gần 800 tỷ đồng, giảm mạnh so với 2,5 nghìn tỷ đồng của tháng 9, với áp lực rút vốn lớn nhất đến từ Fubon FTSE Vietnam, giảm 42,6% so với tháng trước. Tuy nhiên, một điểm tích cực là dòng tiền vào ròng trở lại ở ETF Diamond sau hai tháng suy giảm mạnh.

Với nhóm quỹ trái phiếu, sau giai đoạn vào ròng từ tháng 6 đến tháng 8, xu hướng rút ròng kéo dài sang tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 10 với giá trị gần 573 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở các quỹ quy mô lớn như ABBF và TCBF. DCIP cũng chứng kiến mức rút ròng gần 95 tỷ đồng sau nhiều tháng duy trì dòng vốn tích cực.

Ngược lại, LPBF ghi nhận mức vào ròng gần 50 tỷ đồng – mức cao nhất kể từ giữa năm 2024. Dù vậy, tính chung 10 tháng, nhóm quỹ Trái phiếu vẫn duy trì mức vào ròng hơn 775 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với mức 12,2 nghìn tỷ đồng của cùng kỳ 2024.

Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh, các quỹ mở cổ phiếu đã chủ động tăng tỷ trọng nắm giữ tiền trong tháng 10. Có tới 25/36 quỹ tăng nắm giữ tiền, trái ngược hoàn toàn xu hướng giảm tỷ trọng tiền của tháng 9, phản ánh rõ sự thận trọng khi rủi ro điều chỉnh ngắn hạn vẫn hiện hữu. Đáng chú ý, các quỹ lớn như DCDS, VESAF và VMEEF đều nâng tỷ trọng tiền, còn VLGF và SSI-SCA tiếp tục giải ngân trong ba tháng liên tiếp bất chấp biến động thị trường.

Về giao dịch, FPT dẫn đầu nhóm được mua ròng trong tháng 10 nhờ PYN Elite mua hơn 17 triệu cổ phiếu, hỗ trợ giá tăng 11,7% dù thị trường chung giảm. MSN tiếp tục hút vốn từ 25 quỹ, chủ yếu là các quỹ mở như VLGF, DCDS, VEOF và VFMVSF, trong khi IJC cũng được 10 quỹ mua mới.

Ở chiều ngược lại, MBB, CTG và TCB bị bán mạnh do giảm tỷ trọng trong kỳ cơ cấu của VNDiamond, còn HPG chịu áp lực bán lớn từ nhóm Dragon Capital và các ETF ngoại sau giai đoạn được mua ròng mạnh trước đó./.