Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong tháng 10, bất ngờ gom lại cổ phiếu FPT

Với đà bán ròng mạnh và dai dẳng, giao dịch của khối ngoại đã duy trì tạo áp lực tâm lý không nhỏ lên thị trường. Tuy vậy, dòng vốn ngoại cũng đang trở lại tìm cơ hội đầu tư mới.

Đà bán ròng của khối ngoại chưa dừng lại

Sau khi VN-Index chạm vùng đỉnh 1.800 điểm vào đầu tháng 10, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận ba tuần giảm điểm liên tiếp, đánh dấu giai đoạn điều chỉnh rõ nét nhất kể từ đầu năm. Sau phiên giao dịch ngày 14/10 xác lập mức đỉnh mới 1.794,58 điểm, VN-Index khép lại tháng 10/2025 ở mức 1.639,65 điểm, vẫn trên hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm nhưng cũng đã giảm 155 điểm từ đỉnh, tương ứng mức giảm 8,7%. Thanh khoản thị trường tháng 10 giảm nhẹ so với tháng 9, phản ánh tâm lý thận trọng, chờ đợi của nhà đầu tư.

Riêng trong tháng 10, khối ngoại bán ròng gần 797 triệu cổ phiếu, tương đương 23.273 tỷ đồng. Dù khối lượng bán ròng trong tháng 10 tăng, giá trị bán ròng có thêm tháng thứ 2 liên tiếp "đi lùi". Từ đầu năm đến nay, khối ngoại đã bán ròng 113.842 tỷ đồng, cao hơn 23% so với giá trị bán ròng cả năm 2024.

Với đà bán ròng mạnh và dai dẳng, giao dịch của khối ngoại đã duy trì tạo áp lực tâm lý không nhỏ lên thị trường, dù tổ chức và cá nhân trong nước tiếp tục ghi nhận đà mua ròng. Theo chuyên gia từ Chứng khoán VFS, khối ngoại bán ròng có thể do hoạt động cơ cấu lại danh mục của các quỹ thị trường cận biên trước khi Việt Nam được nâng hạng kèm theo đó tỷ giá liên tục leo cao cộng hưởng với chênh lệch lãi suất khiến cho dòng tiền ngoại có xu hướng rút dần khỏi thị trường.

Điểm sáng bất ngờ từ FPT

Các cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất trong tháng tập trung ở nhóm vốn hoá lớn, dẫn đầu là cổ phiếu MBB (3.074 tỷ đồng), SSI (3.063 tỷ đồng), MSN (2.220 tỷ đồng), CTG (1.858 tỷ đồng) và VRE (1.654 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, FPT trở thành cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất, với giá trị hơn 2.145 tỷ đồng, vượt xa nhóm theo sau gồm GEX (750 tỷ đồng), FRT (524 tỷ đồng), VIC (481 tỷ đồng) và GMD (414 tỷ đồng).

Top cổ phiếu mua - bán ròng tháng 10/2025 - Nguồn: Vietstock Finance

Dù dẫn đầu về giá trị mua ròng tháng này, FPT cũng chính là cổ phiếu mà khối ngoại bán ròng mạnh nhất từ đầu năm đến nay với giá trị bán ròng đến cuối tháng 10 xấp xỉ 14.000 tỷ đồng. Đây là điểm sáng hiếm hoi trong bức tranh khối ngoại bán ròng cả năm qua. Các nhà đầu tư nước ngoài trở lại giải ngân vào cổ phiếu "ông lớn" ngành công nghệ Việt Nam trong bối cảnh giá cổ phiếu FPT ghi nhận nhịp hồi phục mạnh, tăng tới 19,4% kể từ ngày 20/10. Cổ phiếu FPT hiện đã lấy lại gần như toàn bộ mức điều chỉnh trong một tháng liền trước, lên mức cao nhất từ 20/9.

Theo báo cáo công bố mới nhất, FPT ghi nhận doanh thu 49.887 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 9.540 tỷ đồng trong 9 tháng năm 2025, tăng lần lượt 10,3% và 17,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 6.867 tỷ đồng, tăng 19,2%, tương ứng EPS 4.043 đồng/cổ phiếu. Khối công nghệ vẫn là trụ cột, đóng góp 62% doanh thu và 45% lợi nhuận trước thuế, với mức tăng trưởng ổn định nhờ mảng dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài tăng 12,8%. Đáng chú ý, thị trường Nhật Bản tăng 26,3%, trở thành động lực lớn nhất cho khối khách hàng toàn cầu.

Trong bối cảnh nhiều cổ phiếu vốn hoá lớn tiếp tục bị khối ngoại bán ròng, điểm sáng từ FPT cho thấy dòng vốn ngoại vẫn đang săn tìm các cơ hội đầu tư. Trên thị trường toàn cầu, nhóm cổ phiếu công nghệ cũng đang thu hút sự quan tâm lớn. Cổ phiếu hãng chip Mỹ Nvidia vừa trở thành công ty đầu tiên cán mốc vốn hoá 5.000 tỷ USD. Cổ phiếu Microsoft, Apple cũng vươn đến mốc 4.000 tỷ USD./.