(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 139/2025/TT-BTC điều chỉnh lộ trình sắp xếp lại thị trường chứng khoán, theo đó lùi thời hạn hoàn tất việc chuyển giao cổ phiếu giữa hai Sở giao dịch đến hết ngày 31/12/2026.

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 139/2025/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 69/2023/TT-BTC ngày 15/11/2023.

Theo đó, Thông tư số 139/2025/TT-BTC tập trung điều chỉnh lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu nhằm bảo đảm tính đồng bộ, ổn định của thị trường chứng khoán và phù hợp với điều kiện triển khai thực tế.

Điều chỉnh mốc thời gian chuyển cổ phiếu từ HNX sang HoSE đến cuối năm 2026. Ảnh: T.L

Thời hạn hoàn thành việc chuyển cổ phiếu của các tổ chức niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh được điều chỉnh chậm nhất đến hết ngày 31/12/2026. Đồng thời, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành việc tiếp nhận cổ phiếu của các tổ chức niêm yết theo lộ trình quy định.

Trước đó, Thông tư số 57/2021/TT-BTC được ban hành nhằm cụ thể hóa Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và tổ chức hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX). Theo định hướng này, các thị trường giao dịch cổ phiếu, trái phiếu và chứng khoán phái sinh được sắp xếp lại theo hướng chuyên môn hóa chức năng giữa Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

