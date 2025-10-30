Hòa Phát duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận, hoàn thành gần 80% kế hoạch năm 2025 sau 9 tháng

(TBTCO) - Hòa Phát ghi nhận đà tăng trưởng ổn định trong quý III/2025, với lợi nhuận sau thuế vượt 11.600 tỷ đồng sau 9 tháng, hoàn thành gần 80% kế hoạch năm. Kết quả khả quan đến từ việc giá nguyên liệu đầu vào giảm và sản lượng HRC tăng mạnh nhờ dự án Dung Quất 2.

Theo báo cáo tài chính quý III/2025, Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (mã Ck: HPG) ghi nhận tổng doanh thu đạt 36.407 tỷ đồng, tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 6.087 tỷ đồng, tăng 29%, tương ứng biên lợi nhuận gộp 16,7%, mức cải thiện đáng kể so với 13,9% của cùng kỳ năm 2024. Diễn biến này cho thấy hiệu quả sản xuất – kinh doanh của Hoà Phát tiếp tục được củng cố trong bối cảnh giá nguyên liệu đầu vào hạ nhiệt và năng lực sản xuất mở rộng.

Doanh thu từ hoạt động tài chính trong kỳ của Hòa Phát đạt 712 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ, song chi phí tài chính cũng tăng tương ứng 29%, lên 1.073 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm phần lớn với 812 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng lần lượt ở mức 356 tỷ đồng và 399 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Kết thúc quý III, lợi nhuận sau thuế đạt 4.012 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ nhưng giảm 6% so với quý II.

Kết quả kinh doanh quý III của Hoà Phát.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Hòa Phát ghi nhận doanh thu hợp nhất 109.940 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 11.627 tỷ đồng, tăng 26%. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ việc cải thiện đáng kể biên lợi nhuận gộp, từ 13,5% trong quý II/2024 lên 16,5% trong cùng kỳ năm nay. Với kết quả này, Hòa Phát đã hoàn thành 65% kế hoạch doanh thu năm 2025 (170.000 tỷ đồng) và 78% mục tiêu lợi nhuận sau thuế (15.000 tỷ đồng).

Theo lý giải của doanh nghiệp, thị trường thép thế giới đang chịu tác động từ tình trạng dư cung kéo dài tại Trung Quốc – quốc gia sản xuất và tiêu thụ thép lớn nhất toàn cầu. Cùng với đó, căng thẳng thương mại và các rào cản thuế quan tại Mỹ và nhiều quốc gia khác đã góp phần kéo giảm giá nguyên liệu đầu vào. Bình quân 9 tháng, giá quặng sắt chỉ còn khoảng 101 USD/tấn, giảm 10% so với cùng kỳ, trong khi giá than mỡ luyện coke giảm mạnh 27%, xuống 184 USD/tấn. Mặt bằng giá nguyên liệu thấp giúp Hòa Phát cải thiện đáng kể chi phí sản xuất và biên lợi nhuận trong các quý gần đây.

Một điểm sáng đáng chú ý trong kỳ là việc phân kỳ 1 của dự án Hòa Phát Dung Quất 2 đã hoàn tất chạy thử và chính thức đi vào hoạt động trong quý III. Nhờ đó, tổng sản lượng tiêu thụ thép cuộn cán nóng (HRC) của tập đoàn trong 9 tháng đạt 3,4 triệu tấn, tăng 51% so với cùng kỳ; riêng quý III đạt 1,26 triệu tấn, tăng 71%. Ngoài ra, việc Chính phủ chính thức áp thuế chống bán phá giá đối với HRC nhập khẩu từ Trung Quốc từ tháng 7/2025 cũng góp phần tạo lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nội địa và thúc đẩy tiêu thụ trong nước.

Sau khi dự án Dung Quất 2 đi vào vận hành, quy mô tài sản của Hòa Phát đến cuối quý III/2025 đạt hơn 246.000 tỷ đồng, tăng gần 22.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tài sản cố định chiếm gần 105.000 tỷ đồng, tăng hơn 38.000 tỷ đồng, trong khi chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm hơn 24.000 tỷ đồng, còn gần 39.500 tỷ đồng. Lượng tiền mặt và tiền gửi của tập đoàn đạt hơn 28.000 tỷ đồng, cao hơn 2.000 tỷ đồng so với đầu năm nhưng vẫn thấp hơn mức đỉnh gần 35.000 tỷ đồng cuối năm 2023.

Bên cạnh việc mở rộng đầu tư, Hòa Phát cũng ghi nhận mức vay nợ cao nhất từ trước đến nay. Tổng nợ vay ngắn và dài hạn đạt hơn 96.800 tỷ đồng, tương đương 76% vốn chủ sở hữu. Trong 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp chi hơn 1.878 tỷ đồng tiền lãi vay, tăng 9% so với cùng kỳ.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HPG đang vận động theo xu hướng điều chỉnh với nhiều phiên giảm điểm liên tiếp, hiện giao dịch quanh mức 27.000 đồng/cổ phiếu. Với hơn 7,6 tỷ cổ phiếu đang niêm yết, vốn hoá thị trường của Hoà Phát hiện đạt 206.853 tỷ đồng./.