(TBTCO) - SSI liên tục tăng trưởng thị phần môi giới trong 5 quý trở lại đây, qua đó giúp thị phần cả năm đạt 11,53% - mức cao nhất trong 5 năm.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa công bố Bảng xếp hạng thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm quý IV và cả năm 2025. Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (SSI) ghi nhận quý thứ 5 liên tiếp tăng trưởng thị phần, đạt 12,5% trong quý IV/2025 - mức cao nhất trong 22 quý. Thị phần môi giới trên HOSE năm 2025 đạt 11,53%. Đây cũng là mức cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Phía Công ty cho biết, kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2025 của SSI dự kiến sẽ được công bố chính thức vào ngày 20/1/2026.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/12/2025, VN-Index đóng cửa tại 1.784,49 điểm, mức cao nhất trong 26 năm hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam. Tính chung cả năm, chỉ số tăng 40,87%, đưa Việt Nam vào nhóm 10 thị trường chứng khoán có hiệu suất tốt nhất toàn cầu và top 3 khu vực châu Á. Thanh khoản toàn thị trường ghi nhận mức tăng khoảng 33% so với năm 2024, phản ánh kỳ vọng trung và dài hạn của nhà đầu tư vào câu chuyện nâng hạng thị trường, lộ trình cải thiện cơ chế cho nhà đầu tư nước ngoài và sự tăng trưởng mạnh mẽ của kinh tế vĩ mô.

Cạnh tranh trên thị trường môi giới tiếp tục gia tăng, khi các công ty chứng khoán đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ, hệ thống giao dịch, chất lượng dịch vụ và các “gói” giá trị tổng thể cho khách hàng. Với mô hình hoạt động độc lập, SSI lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn, tập trung củng cố nền tảng vốn, năng lực vận hành và chuẩn mực quản trị rủi ro, thay vì chạy theo tăng trưởng ngắn hạn.

Trong năm 2025, SSI đã hoàn tất giao dịch chào bán riêng lẻ trị giá hơn 3.200 tỷ đồng, đồng thời vay hợp vốn quốc tế thành công khoản vay 300 triệu USD. Trên nền tảng đó, quy mô cho vay ký quỹ của SSI tiếp tục được duy trì ở mức cao, phản ánh nhu cầu sử dụng đòn bẩy tài chính của nhà đầu tư trong giai đoạn thị trường sôi động, trong khi các chỉ tiêu về an toàn vốn, thanh khoản và quản trị rủi ro vẫn được kiểm soát chặt chẽ. Ưu tiên mở rộng quy mô một cách có kỷ luật, SSI cũng phân bổ nguồn lực cho nhiều hạng mục chi phí mang tính nền tảng và dài hạn.

Song song với năng lực vốn, chất lượng dịch vụ tư vấn và hạ tầng giao dịch cũng hỗ trợ đà mở rộng thị phần của SSI khi nhà đầu tư cá nhân gia tăng mức độ giao dịch chủ động và dòng tiền luân chuyển nhanh giữa các nhóm ngành, yêu cầu về dữ liệu thời gian thực, độ ổn định của hệ thống và công cụ hỗ trợ ra quyết định. SSI tập trung nâng cấp trải nghiệm giao dịch trên nền tảng iBoard Pro, cung cấp hệ thống bảng giá, dữ liệu thị trường và bộ công cụ phân tích theo thời gian thực, đồng thời mở rộng kênh Digital Sales để tăng khả năng tiếp cận, tư vấn và chăm sóc khách hàng trên quy mô lớn hơn.

Đối với phân khúc khách hàng tổ chức, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài, khả năng đáp ứng cơ chế non-prefunding được SSI đánh giá là lợi thế cạnh tranh, giúp khách hàng rút ngắn vòng quay vốn, nâng cao hiệu quả giao dịch và củng cố mức độ gắn kết với khách hàng tổ chức trong và ngoài nước./.