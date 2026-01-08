Chứng khoán phái sinh ngày 8/1: VN30-Index chững lại, dòng tiền chảy mạnh

(TBTCO) - Chênh lệch giữa giá hợp đồng tương lai và chỉ số cơ sở đã thu hẹp đáng kể khi VN30-Index điều chỉnh sau một nhịp tăng dài. Giao dịch sôi động hơn trên thị trường chứng khoán phái sinh khi các trader tăng các vị thế đầu cơ.

Sau 2 phiên tăng rất mạnh, VN30-Index đã điều chỉnh trong phiên 8/1 khi áp lực chốt lời gia tăng tại ngưỡng điểm kỷ lục. Mở cửa phiên, VN30-Index đã tăng mạnh nhờ dòng tiền duy trì tại nhóm ngân hàng và năng lượng. Tuy nhiên, áp lực bán nhanh chóng lan rộng sang các nhóm cổ phiếu còn lại, đặc biệt là nhóm Vingroup. Dù cổ phiếu hai ông lớn ngân hàng là BID và VCB có thời điểm kéo chỉ số hồi phục, áp lực bán mạnh ở VRE và VHM đã khiến VN30 giảm sâu trong những phút cuối phiên. Kết phiên, VN30 đóng cửa tại 2.074,03 điểm, giảm 22,73 điểm, với số mã chứng khoán giảm giá cao áp đảo.

Tương tự, VN-Index cũng điều chỉnh nhưng vẫn duy trì tích cực khi chỉ số tiếp tục vận động trên vùng hỗ trợ mạnh quanh 1.800 điểm. Đây cũng là ngưỡng cao kỷ lục của chỉ số chung. Tuy nhiên, áp lực bán và rung lắc mạnh đã xuất hiện khi các chỉ số tiến sâu vào vùng nhạy cảm, đặc biệt tại các cổ phiếu từng dẫn dắt đà tăng trong năm trước.

Diễn biến điều chỉnh của thị trường cơ sở đã tác động trực tiếp lên thị trường phái sinh khi các hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN30 đồng loạt giảm điểm. Hợp đồng kỳ hạn gần 41I1G1000 kết phiên tại 2.074,0 điểm, giảm 0,68% so với phiên trước. Chênh lệch âm giữa hợp đồng tương lai và VN30 thu hẹp đáng kể so với hôm qua. Phiên tăng vọt của VN30-Index hôm 7/1 đã kéo rộng khoảng chênh lệch này khi giao dịch trên thị trường phái sinh có phần thận trọng hơn khi giá hợp đồng tương lai leo lên vùng đỉnh.

Giá hợp đồng tương lai điều chỉnh theo diễn biến của chỉ số cơ sở

Thanh khoản trên thị trường phái sinh tăng khá so với phiên liền trước. Cùng đó, khối lượng mở (OI) lại gia tăng. Theo nhận định của chuyên gia SHS, các trader tăng các vị thế đầu cơ trong phiên khi VN30 biến động mạnh, đóng các vị thế mua khi VN30 vào vùng quá mua ngắn hạn. Trong ngắn hạn, hợp đồng 41I1G1000 được đánh giá có khả năng kiểm tra lại vùng giá quanh 2.050 điểm.

Đối với các hợp đồng tương lai kỳ hạn xa hơn, mức chênh lệch âm cũng thu hẹp so với phiên trước. Hai hợp đồng tương lai dựa trên VN100-Index ngược chiều tăng. Chênh lệch âm nhờ đó thu hẹp đáng kể./.