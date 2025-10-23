Lợi nhuận và doanh thu Thế Giới Di Động cùng thiết lập kỷ lục mới trong quý III/2025

(TBTCO) - Với lợi nhuận quý III đạt kỷ lục 1.770 tỷ đồng và doanh thu tăng 17%, Thế Giới Di Động cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn tái cấu trúc. Cùng với đó, công ty đã hoàn thành vượt chỉ tiêu lợi nhuận năm chỉ sau 9 tháng.

Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã Ck: MWG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025 với kết quả tăng trưởng mạnh mẽ. Cụ thể, doanh thu thuần trong quý vượt mốc 40.000 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 1.770 tỷ đồng, tăng tới 121%. Đây là mức lợi nhuận quý cao nhất trong lịch sử hoạt động của MWG, phản ánh hiệu quả từ chiến lược tinh gọn mạng lưới, tối ưu vận hành và mở rộng lĩnh vực kinh doanh cốt lõi.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, tập đoàn ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 4.990 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ năm 2024. Với kết quả này, MWG đã chính thức vượt kế hoạch lợi nhuận 4.850 tỷ đồng được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho cả năm 2025, cho thấy khả năng kiểm soát chi phí và duy trì sức bật doanh thu trong bối cảnh tiêu dùng bán lẻ dần hồi phục.

Kết quả kinh doanh quý III của Thế giới Di động.

Theo giải trình từ doanh nghiệp, động lực chính của đà tăng trưởng lợi nhuận đến từ hai chuỗi trụ cột Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh. Dù tổng số cửa hàng giảm so với cùng kỳ, doanh thu của hai chuỗi này vẫn tăng 15% trong 9 tháng, nhờ chiến lược tập trung vào hiệu suất từng điểm bán, nâng cao chất lượng dịch vụ và đẩy mạnh mảng online. Đây tiếp tục là hai nguồn đóng góp lớn nhất cho biên lợi nhuận hợp nhất của MWG, đồng thời tạo nền tảng tài chính vững chắc cho các mảng kinh doanh mới.

Song song với đó, chuỗi Bách Hóa Xanh tiếp tục cho thấy sự cải thiện rõ rệt về hiệu quả hoạt động. Doanh thu chuỗi siêu thị thực phẩm tăng đều qua từng quý, trong khi tỷ lệ hao hụt được kiểm soát và chi phí vận hành được tối ưu. Nhờ đó, lợi nhuận của chuỗi trong quý III tăng đáng kể so với quý II. Tính đến cuối tháng 9/2025, Bách Hóa Xanh đang vận hành 2.290 cửa hàng trên toàn quốc, khẳng định vị thế trong nhóm dẫn đầu thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng nhanh.

Các mảng kinh doanh khác cũng ghi nhận tín hiệu tích cực. Chuỗi nhà thuốc An Khang, chuỗi mẹ và bé Avakids và chuỗi điện máy EraBlue tại Indonesia đều cải thiện kết quả so với năm trước. Đáng chú ý, EraBlue – liên doanh tại thị trường Indonesia – ghi nhận doanh thu tăng hơn 70% trong 9 tháng và đã đạt lợi nhuận ở cấp độ công ty, mở ra triển vọng mở rộng quy mô quốc tế cho MWG trong giai đoạn tới.

Một yếu tố khác góp phần đáng kể vào lợi nhuận quý III là nguồn thu từ hoạt động tài chính. Doanh thu tài chính của MWG trong kỳ đạt 809 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ tối ưu hóa danh mục đầu tư ngắn hạn và quản lý dòng tiền hiệu quả. Điều này cho thấy tập đoàn không chỉ duy trì sức tăng trưởng từ hoạt động cốt lõi mà còn phát huy năng lực quản trị vốn để tối đa hóa lợi nhuận.

Kết quả kinh doanh quý III/2025 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Thế Giới Di Động trong hành trình củng cố vị thế tập đoàn bán lẻ lớn nhất Việt Nam. Từ nền tảng vận hành ổn định, biên lợi nhuận cải thiện và chiến lược đa dạng hóa ngành hàng, MWG đang cho thấy triển vọng duy trì đà tăng trưởng bền vững trong những quý tiếp theo, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu trong lĩnh vực bán lẻ hiện đại của khu vực.

Trên sàn chứng khoán, kết phiên sáng ngày 23/10, cổ phiếu MWG có giá 85.200 đồng/cổ phiếu. Tính từ đầu tháng đến nay, cổ phiếu MWG đã tăng 9,6%. Với hơn 1,4 tỷ cổ phiếu đang niêm yết, vốn hoá thị trường của công ty đạt 125.964 tỷ đồng.